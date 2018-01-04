В процессорах Intel найдена критическая уязвимость

В процессорах от Intel нашли критическую уязвимость, которая потенциально может позволить хакерам получить доступ к паролям, ключам безопасности и файлам в операционных система Windows и Linux. Об этом сообщает The Verge.

Как отмечается, уязвимость, по всей вероятности, коснулась всех процессоров компании, выпущенных за последние 10 лет. По данным портала, производители «железа» и ПО знали об этом, но держали информацию в секрете.

Устранить баг можно будет с помощью патча, который внесет изменения в ядро операционной системы. Однако ожидается, что это замедлит работу системы на 5-30%, пишет The Register.