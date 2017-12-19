Помощник Трампа обвинил КНДР в причастности к кибератакам WannaCry

Помощник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт заявил, что за кибератакой вредоносной программы WannaCry, которая с мая затронула более 200 тыс. пользователей в 150 странах, стоит Северная Корея.

«Мы не просто так выдвигаем такие обвинения. Они основаны на доказательствах. Мы не одни в наших выявленных результатах. Другие правительства и частные компании согласны», — написал Боссерт в авторской статье в газете The Wall Street Journal.

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По его словам, Великобритания считает, что за атакой стоит Пхеньян, компания Microsoft также «приписывает атаку киберкомпаниям северокорейского правительства».

Помощник Дональда Трампа подчеркнул, что США «продолжат стратегию по оказанию максимального давления, чтобы противодействовать способности Пхеньяна совершать кибератаки или атаки другого характера».

Вирус WannaCry по всему миру с 12 мая затронул более 200 тыс. пользователей в 150 странах, причем сильнее всего пострадала Россия — жертвами масштабной кибератаки стали мобильный оператор «МегаФон», а также несколько ведомств и госкорпораций, включая Министерство внутренних дел, ГИБДД и ОАО «Российские железные дороги».

Мошенники блокировали компьютеры пользователей и требовали выкуп в биткоинах в размере от $300 до $600. Распространение WannaCry было остановлено случайно программистом из Великобритании Маркусом Хатчинсом, который зарегистрировал доменное имя, к которому вирус обращался с запросом.