Трамп запретил госструктурам использовать ПО «Лаборатории Касперского»

Президент США Дональд Трамп подписал поправки в оборонный бюджет страны, среди которых, в том числе, запрет на использование продуктов «Лаборатории Касперского» в государственных структурах, сообщает Reuters.

Документ предписывает органам власти избавиться от программного обеспечения компании за 90 дней. Действие запрета распространяется как на гражданские, так и на военные структуры.

В США обвинили «Лабораторию Касперского» во взломе государственных компьютерных систем с целью шпионажа, однако сообщалось, что у министерства внутренней безопасности США нет доказательств этого. Позднее портал WikiLeaks опубликовал исследование, в котором было установлено, что ЦРУ маскировал источник вирусов, атаковавших сети ведомства, под ПО «Лаборатории Касперского». Основатель компании Евгений Касперский опроверг обвинения в шпионаже.