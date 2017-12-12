Telegram оштрафовали за отказ дешифровать переписку обвиняемых в теракте в Петербурге

Мессенджер Telegram получил штраф 800 тыс. рублей за отказ представить ФСБ информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

«Те два номера, расшифровку сообщений которых запрашивала ФСБ — принадлежат братьям Азимовым, которые обвиняются по делу о совершении теракта в Санкт-Петербурге», — сказал адвокат, представляющий владельцев мессенджера, Дмитрий Динзе.

Реклама

При этом адвокат пояснил, что обвиняемые перестали пользоваться этими номерами еще до теракта.

Ранее юристы, представляющие компанию Telegram, обжаловали штраф 800 тыс. руб., наложенный на одноименный мессенджер за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о беспрецедентности случая с штрафом, присужденным соцсети в России.