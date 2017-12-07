В США заявили о переходе халифата ИГ в киберпространство

Поражение террористической организации «Исламское государство» в Сирии не смогло сократить возможности боевиков в пропаганде своей идеологии через интернет, заявили представители американской разведки и военные советники в сенате, передает Reuters.

«Возможности ИГ достигать своих сторонников по всему миру через крепкую хватку в социальных сетях беспрецедентны и дают группировке шанс достичь большого числа экстремистов внутри разных стран», — заявила глава разведки в Национальном контртеррористическом центре США Лора Шайо.

Реклама

Представитель комитета по нацбезопасности и государственным вопросам Рон Джонсон согласился с этим высказыванием, заявив, что «новый халифат» теперь расположен в киберпространстве.

Ранее Генштаб России заявил о полном освобождении Сирии от ИГ.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.