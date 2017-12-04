В России пресекли деятельность одного из крупнейших нелегальных операторов связи

МВД России пресекло работу одного из крупнейших нелегальных операторов телефонной связи в стране. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Отмечается, что их услугами пользовались при совершении преступлений, в том числе для ложных сообщений о терроризме.

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«На протяжении нескольких лет злоумышленники действовали на территории Московского региона, а также Ярославской, Калужской областей, Краснодарского и Алтайского края, предоставляя своим клиентам, физическим и юридическим лицам, услуги междугородной и международной связи без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и без лицензии на право оказания данных услуг», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Обыски прошли в шести регионах, полиция изъяла 41 сотовый шлюз, более двух тысяч сим-карт, компьютерную технику и электронные носители информации. Операцию провели оперативники управления «К» МВД совместно с главным следственным управлением ведомства по Москве.

Злоумышленников задержали, они дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».