FT: Британия запретила софт «Касперского» в отвечающих за нацбезопасность ведомствах

Власти Великобритании запретили использование программного обеспечения российской компании «Лаборатория Касперского» в ведомствах, которые отвечают за национальную безопасность. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, глава Национального центра кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин направил письмо с предупреждением представителям всех правительственных департаментов. В письме утверждается, что антивирус «Касперского» «представляет риск».

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«Там, где предполагается, что доступ к информации со стороны России станет риском для национальной безопасности, не стоит выбирать антивирус базирующейся в России компании», — говорится в тексте письма.

Мартин отметил, что речь идет о ведомствах, которые отвечают за внешнюю политику, международные переговоры, а также оборону Британии.

Ранее сообщалось, что Великобритания ополчилась против антивируса «Касперского» вслед за США — Национальный центр кибербезопасности подозревает российскую компанию в связях с ФСБ и слежке за гражданами других стран.