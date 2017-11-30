Конгресс США лишил RT аккредитации

Конгресс США лишил телеканал RT аккредитации в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Как сообщается, такое письмо направила галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.

«Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R Productions LLC в качестве иностранного агента», — говорится в заявлении, которое приводит сайт телеканала.

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Лишение аккредитации вступает в силу немедленно.

13 ноября RT зарегистрировался в США в качестве иностранного агента.