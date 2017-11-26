В ЕС заявили об «угрозе» российского закона о СМИ-иноагентах

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич заявила, что закон о СМИ-иноагентах «представляет дополнительную угрозу для СМИ и доступа к информации», передает РИА «Новости».

«Законодательство, касающееся «иностранных агентов», противоречит обязательствам России в области защиты прав человека, а его распространение на иностранные СМИ в добавление к тому, что оно применяется по отношению к российским НКО, представляет дополнительную угрозу для свободных и независимых СМИ и доступа к информации, а также еще одну попытку сократить пространство для независимых голосов в России», — говорится в ее заявлении.

Ранее директор американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джон Лансинг заявил, что принятый в России закон о СМИ-иноагентах не является «действием по принципу взаимности» в отношении Вашинтона.