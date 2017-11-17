Пентагон случайно распространил призыв к отставке Трампа

Министерство обороны США в официальном твиттер-аккаунте случайно распространило пост с призывом к отставке президента страны Дональда Трампа, сообщает The Washington Examiner.

В учетной записи Пентагона появился ретвит пользователя @proudresister, который призывал уйти в отставку не только Трампа, но и конгрессмена Эла Франкена. Также пользователь призвал кандидата в сенат от республиканской партии Роя Мура отказаться от предвыборной гонки. Как отмечает издание, Франкена и Мура обвиняли в сексуальных домогательствах.

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«Решение простое ... Рой Мур: отступите от гонки. Эл Франкен: уйдите с конгресса. Дональд Трамп: уйдите с поста президента. Республиканская партия: прекратите делать сексуальное насилие вопросом партии. Это преступление, как и ваше лицемерие», — написал пользователь.

Позднее ретвит был удален. На официальный аккаунт Пентагона в соцсети подписано более 5 млн. пользователей.

Ранее сообщалось, что телеканал Fox News отменил рекламу, агитирующую за объявление импичмента Трампу.