Минюст назвал СМИ с возможным статусом иноагента

Минюст России подтвердил отправку уведомления девяти СМИ об их возможном включении в список иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.

«В адрес «Голоса Америки», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», регионального проекта «IdeLРеалии», телеканала «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), проекта «Фактограф» были направлены письма о возможном признании их иностранными агентами», — следует из сообщения.

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Ранее об отправке уведомлений писали СМИ.

15 ноября в Госдуме рассказали, что представители зарубежных СМИ, которые откажутся регистрироваться в России в качестве иностранных агентов, могут быть привлечены к уголовной ответственности.