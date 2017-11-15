В Эстонии заявили о доказательствах связи арестованного россиянина со спецслужбами

По словам вице-канцлера министерства внутренних дел Эстонии Эркки Коорта, органы правопорядка смогли доказать связь задержанного 20-летнего россиянина Алексея Васильева с российскими спецслужбами, передает Geenius.

«Он был не простой интернет-хулиган. Это была попытка другого государства проникнуть в нашу инфосистему», — сказал он.

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Он также добавил, что сотрудникам правоохранительных органов также удалось доказать, что для проникновения в компьютерную систему Эстонии на территории страны спецслужбами был использован агент.

Ранее посол России отреагировал на арест в Эстонии «агента ФСБ».