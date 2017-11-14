Власти Индии разблокировали «ВКонтакте»

Начиная с сегодняшнего дня социальная сеть «ВКонтакте» снова доступна на территории Индии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе соцсети.

«Представители Посольства Российской Федерации в Индии помогли «ВКонтакте» связаться с Министерством электронных и информационных технологий Индии, представители социальной сети подробно рассказали обо всех инструментах и мерах по обеспечению безопасности пользователей. Совместная борьба с противоправным контентом на площадке будет продолжена», — рассказали в пресс-службе «ВКонтакте», подчеркнув, что соцсеть соблюдает законы стран, в которых работает.

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Если сообщества и пользователи распространяют материалы, противоречащие местному законодательству, такие страницы блокируются для жителей соответствующей страны.

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