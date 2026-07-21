Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция

Все рабочие способы переноса данных с iPhone на Android

В связи с удалением отечественных приложений из App Store и прочими неудобствами некоторые пользователи задумываются о переходе с iPhone на смартфоны под управлением Android, где подобных проблем нет ввиду существования альтернативных магазинов и RuStore. Как при смене устройства перенести данные, какие файлы можно сохранить, что подготовить перед переходом и какие проблемы могут возникнуть после смены платформы — в материале «Газеты.Ru».

Какие данные можно перенести с iPhone на Android

Перед началом переноса стоит понимать, какие данные можно забрать с собой на новый смартфон. Что можно перенести:

* контакты;

* фотографии и видео;

* календарь;

* СМС-сообщения;

* историю звонков;

* документы;

* некоторые приложения и их данные.

При этом часть информации остается привязанной к экосистеме Apple. Например, перенести покупки из App Store, резервные копии iCloud и многие приложения невозможно. Так что программы с большой вероятностью придется устанавливать вручную из Google Play, RuStore и других источников.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Что сделать перед переносом данных

Перед тем как переносить данные с iPhone на Android, рекомендуется подготовить оба устройства. Установите последние версии iOS и Android, чтобы снизить вероятность ошибок во время передачи файлов, и обязательно сделайте резервную копию iPhone. Даже если перенос выполняется напрямую, лучше сохранить копию данных, чтобы избежать потерю важных файлов.

Для этого нужно перейти в «Настройки» на iPhone — в раздел с Apple ID — iCloud — «Резервная копия iCloud».

Перед переносом данных обязательно проверьте память Android-смартфона, чтобы объем занятого на iPhone хранилища соответствовал памяти нового смартфона с запасом.

Также важным шагом остается iMessage, который следует выключить.

Если не отключить iMessage, SMS от пользователей iPhone могут не приходить после перехода на Android.

Для этого надо открыть «Настройки» на iPhone — «Сообщения» — и выключить iMessage. Также желательно отключить FaceTime в разделе «Настройки» — «FaceTime».

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Самый простой перенос данных

С выходом iOS 26.3 и iPadOS 26.3 Apple добавила встроенную возможность переноса данных с iPhone или iPad на устройство Android, в том числе eSIM (может не работать из-за особенностей оператора). Это официальный метод от Apple и Google (разработчика ОС Android), поэтому для этого способа не нужны сторонние приложения.

Помимо привычных данных, такой способ позволяет перенести на Android некоторые настройки iPhone: параметры универсального доступа, установленные обои и т.д.

Имейте в виду, что для соединения двух смартфонов потребуется Wi-Fi.

Для начала переноса достаточно включить новый Android-смартфон (или сбросить активированный до заводских настроек) и начать его настройку. Когда на экране появится предложение перенести данные со старого устройства, нужно выбрать перенос данных со старого устройства и выбрать iPhone.

Затем следует взять iPhone, открыть «Настройки» — «Основные» — «Перенос или сброс iPhone» — «Перенос на Android».

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Следом нужно отсканировать через iPhone появившийся на Android-смартфоне QR-код и выбрать на iPhone, какую информацию необходимо передать. После завершения передачи данных появится предложение перенести карту eSIM. Процесс может длиться от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от объема передаваемой информации.

Сторонние приложения

Если по каким-то причинам вы не можете воспользоваться вышеописанным методом, тогда для вас существуют несколько других. Так, вы можете загрузить на iPhone приложения Android Switch или Smart Switch. Последнее работает со смартфонами Samsung, а первое по сути повторяет первый способ переноса, но в более удобной обертке.

Остановимся на приложении Smart Switch. С его помощью пользователи могут перенести на свой новый Samsung почти все данные с iPhone по проводу или беспроводным способом. В первом случае вы получите стабильное и быстрое соединение, поэтому оно предпочтительнее.

Процесс во многом повторяет первый способ: нужно начать первоначальную настройку Android, зайти в приложение на iPhone и просто следовать инструкции.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Перенос только файлов

Помимо этого, существует чуть более сложный и затянутый, но 100% работающий вариант — ручной перенос самых важных файлов и установка всех приложений вручную. В таком случае вы можете активировать свой новый Android-смартфон, не прибегая к использованию старого iPhone.

Перенос фото возможен через десятки разных приложений: начиная облачными сервисами, например «Яндекс Диск», заканчивая приложениями обмена файлами, в том числе от самих Android-производителей, которые зачастую представлены на новом устройстве. В таком случае вам потребуется установить его на свой iPhone.

Например, с помощью приложения O+ Connect можно обмениваться фото, видео и прочими файлами между iPhone и смартфонами OPPO, realme и OnePlus. Помимо этого, представлены и другие приложения, такие как Zapya, установив которое на оба устройства, можно передать фото, видео, музыку, контакты и файлы.

Приложения уже придется устанавливать вручную. Чтобы ничего не упустить, можно перейти в библиотеку приложений на последней странице рабочего стола на iPhone и поименно загружать все необходимое с Google Play или RuStore на вашем новом Android. Далеко не самый удобный способ, но так точно ничего не пропустите и не лишитесь привычных сервисов.