Обзор HONOR 600 Pro: премиальный дизайн, мощная камера и AI-функции на каждый день

Пока одни производители смартфонов делают ставку только на камеру, другие — только на производительность или ИИ, в HONOR решили закрыть все ключевые сценарии сразу. Новый HONOR 600 Pro сочетает тонкий корпус, яркий дисплей, мощный процессор, емкий аккумулятор, продвинутую обработку фото и уникальные AI-функции, что делает его одним из самых интересных гаджетов в своем сегменте. Удалось ли бренду объединить все это в действительно удобное устройство на каждый день — в обзоре «Газеты.Ru».

Дизайн

HONOR 600 Pro выделяется на фоне конкурентов ярким дизайном и использованием дорогих материалов. Смартфон получил тонкий корпус толщиной 7,87 мм, вес 200 грамм и монолитную конструкцию без визуально заметных швов. Даже блок камеры – это плавно перетекающий из задней панели пьедестал. Благодаря этому и металлической матовой рамке устройство смотрится и тактильно ощущается дорого.

С практической точки зрения важен и запас прочности. Для HONOR 600 Pro заявлены стандарты защиты IP68, IP69 и IP69K, а также сертификат SGS Premium Performance 5 звезд. Это означает, что смартфону не страшны погружение в пресную воду, струя горячей воды под высоким давлением, падения и сдавливание.

Новинка выделяется и удачной эргономикой. Смартфон получил не компактный и в то же время не огромный дисплей – его диагональ составила 6,57 дюйма, что можно назвать золотой серединой. Кроме того, тут крайне тонкие рамки вокруг дисплея толщиной всего 0,98 мм.

Из необычного можно отметить наличие на правой грани не только кнопок включения и регулировки громкости, но и так называемой ИИ-кнопки, которая запускает функции на базе искусственного интеллекта и камеру. Она физическая, но случайных нажатий за время использования замечено не было.

Экран

HONOR 600 Pro оснащен 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 8000 нит и поддержкой 1,071 млрд цветов. Этих показателей с запасом хватает для использования даже под прямыми лучами солнца, особенно с опцией «Режим солнечного света», которая активируется в настройках.

У некоторых пользователей при длительном использовании OLED- и AMOLED-экранов появляется утомляемость глаз. Специально для них дисплей поддерживает высокую пульсацию ШИМ с частотой 3840 Гц, благодаря чему пользоваться устройством будет комфортнее.

Дополняет картину комплекс HONOR Eye Comfort Display, ориентированный на снижение нагрузки на глаза. В этом разделе спрятаны следующие полезные опции:

* «Циркадный ночной экран» – автоматически регулирует цветовую палитру экрана для улучшения сна;

* «Дефокусировка экрана» – имитирует взгляд вдаль для снятия усталости глаз;

* «Естественный тон» – меняет цвета экрана в зависимости от внешнего освещения;

* «Защита зрения» – фильтрует синий свет.

Отдельно удивила функция «Персонализированный дисплей», благодаря которой можно проверить свою чувствительность к контрасту и способность различать цвета для настройки отображения непосредственно под пользователя. У конкурентов подобных тонких настроек экрана нет. Причем такие возможности оказались действительно полезными.

Даже если пользоваться HONOR 600 Pro с настройками по умолчанию, экран радует. Он отлично справляется с отображением контента любого формата: от фильмов до коротких роликов, ленты соцсетей и игр. Отдельно на положительное восприятие дисплея влияют сверхтонкие рамки, высокая яркость, плавность и насыщенная картинка.

Камеры

HONOR 600 Pro оснащается тройной тыльной камерой. Основной модуль получил крупный сенсор формата 1/1,4 дюйма с разрешением 200 Мп, оптической стабилизацией (OIS) и поддержкой AI-алгоритмов обработки. Два других модуля – это 50-мегапиксельный телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и OIS, а также ультраширокоугольная камера на 12 Мп. Фронтальная камера представлена датчиком с разрешением 50 Мп.

Производитель делает ставку не только на высокое разрешение, но и на вычислительную фотографию. Для камер заявлены технологии на базе ИИ, среди которых: AI Remosaic, AI Color Engine, AI-алгоритмы ночной съемки («Улучшенная ночная фотография на базе ИИ», «Улучшенный ночной портрет на базе ИИ»), «ИИ-суперзум 2.0» с увеличением вплоть до 120х и SuperMoon 2.0.

Отдельного внимания заслуживает двойная система OIS на базе ИИ-модели адаптивной стабилизации SOIS, а также сертификация CIPA 6.0 и CIPA 6.5 для телеобъектива. Для пользователя это означает, что ставка сделана не только на дневную детализацию, но и на съемку в более сложных условиях: вечером, на концертах, при искусственном освещении и на длинных фокусных расстояниях.

Еще один важный элемент — AI Color Engine, благодаря которой смартфон лучше обрабатывает сложный смешанный свет, где многие конкуренты дают излишне теплые, желтые или красные оттенки. Такое решение особенно полезно при съемке людей, интерьера, в ресторанах, на вечерних улицах и в любых помещениях с неоднородным освещением.

На практике камера HONOR 600 Pro выдает стабильные и контрастные кадры в любых условиях: будь то улица, портреты, предметная съемка, фото в музее или ночью. Днем смартфон демонстрирует уверенную картинку, держит широкий динамический диапазон и не уводит снимок в неестественную перенасыщенность, а в портретах аккуратно отделяет объект от фона и сохраняет естественные оттенки кожи. Телеобъектив тут раскрывается как полноценная камера: можно получить резкие кадры без потери качества, а при съемке удаленных объектов камера сохраняет читаемость деталей.

Вечером и в помещениях HONOR 600 Pro тоже чувствует себя уверенно: хорошо контролирует шум, не слишком агрессивно «замыливает» текстуры и старается сохранить атмосферу сцены, будь то ночная улица или домашнее освещение.

В сумме это камера, которая хорошо подходит не только для редких эффектных кадров, но и для повседневной съемки, когда от смартфона ждешь предсказуемо высокого результата буквально в одно нажатие. К слову, спуск затвора камеры работает быстро, а для людей, которые часто снимают своих питомцев или детей, есть возможность снимать еще быстрее. Для этого достаточно дважды нажать на ИИ-кнопку на торце устройства, чтобы смартфон разблокировался и открыл камеру. Еще одно нажатие уже снимает фото.

Железо и ПО

HONOR 600 Pro оснащается флагманским чипом Snapdragon 8 Elite, выполненным по 3-нм техпроцессу. По сравнению с предшественником новинка получила прирост производительности CPU на 45% и GPU на 44%. Такого уровня с запасом хватит на несколько лет использования в любых сценариях, в том числе в тяжелых играх.

За время тестирования смартфон доказал отсутствие компромиссов по части мощности: интерфейс, съемка, обработка фото, игры, многозадачность и AI-функции работают быстро и без задержек.

Работает смартфон под управлением фирменной оболочки MagicOS 10 на базе Android 16, в которой упор сделан на отзывчивость, плавность и AI-функции.

Одной из ключевых ИИ-фишек смартфона называют «Фото в видео 2.0». По сути, это генеративный видеоредактор прямо в смартфоне, позволяющий из одной или нескольких фотографий создавать короткие ролики. Перед генерацией можно составить собственный текстовый запрос, соотношение сторон и выбрать эффект движения камеры.

Играться с «Фото в видео 2.0» можно долго, «оживляя» разнообразные снимки, рисунки и все, что только придет на ум. Возможно, в этом нет чего-то нового, но для пользователей, которые не хотят устанавливать сторонние ИИ-сервисы, это отличное решение. К тому же некоторые генеративные нейросети платные и не работают в России без особых ухищрений, а тут все бесплатно и «из коробки».

Помимо этого, в HONOR 600 Pro предустановлено множество других ИИ-функций. Например, зажатие ИИ-кнопки запускает визуальный поисковик Google с опцией «Обвести и найти», а также ярлык «AI-воспоминания». Первый позволяет обвести элемент или данные на экране для поиска в Google информации об этом. Нажатие на «AI-воспоминания» создает скриншот и анализирует информацию с него.

В «Галерее» кроме привычного «AI-редактора» с такими функциями, как «AI-ластик» для удаления лишних объектов с заливкой пустого места, «AI-апскейл» для повышения качества снимков и прочих опций, есть целый раздел «Создать». Там спрятаны «Фото в видео 2.0» и другие инструменты, в том числе «Готовый фильм», который с помощью ИИ-анализа монтирует ролик на основе нескольких фото и видео, готовый для публикации в соцсети.

Из прочих ИИ-функций полезным оказались полноценные агентные опции. Так, с помощью текстовых или голосовых запросов можно полноценно управлять настройками смартфона. Например, можно попросить включить раздачу интернета, включить Bluetooth или снизить яркость экрана. Возможно, это может показаться бесполезным, но на практике это заметно проще и быстрее, чем искать в «Настройках» соответствующие тумблеры.

Наконец, в HONOR 600 Pro заявлена поддержка экосистемы Apple: можно обмениваться файлами с iPhone и Mac, синхронизировать уведомления и разрешить доступ к файлам смартфона с Mac, работать с заметками и даже отображать сообщения на часах Apple Watch. Такое решение будет отдельно полезным для пользователей, которые строили экосистему вокруг гаджетов Apple, но теперь хотят перейти с iPhone на смартфон под управлением Android. Также не лишними будут такие опции для тех, кто рассматривает второй смартфон.

Батарея

Несмотря на то, что HONOR 600 Pro относительно компактный смартфон, производитель уместил в нем большую батарею на 7000 мАч. При этом и толщина устройства небольшая – 7,8 мм.

С таким аккумулятором новинка работает от одного до двух дней в зависимости от сценариев использования. Даже при активной нагрузке его всегда будет хватать с утра до вечера, в том числе благодаря интеллектуальному механизму AI Battery Scheduling, который оптимизирует распределение питания в зависимости задачи.

По зарядке картина тоже сильная. Поддерживается проводная быстрая зарядка HONOR SuperCharge 80 Вт, а также беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и реверсивная проводная зарядка на 27 Вт, позволяющая использовать смартфон в качестве пауэрбанка.

Производитель заявляет, что аккумулятор рассчитан на бесперебойную работу до пяти лет. Для пользователей, которые меняют смартфон не каждый сезон, это аргумент, пожалуй, не менее важный, чем мощный процессор или камера.

Комплектация

При покупке смартфона HONOR 600 Pro пользователь получает не только гаджет, но и все необходимое для его работы и сохранности. В комплект входят: зарядный блок на 80 Вт, провод, чехол, инструмент для извлечения SIM-лотка и документация.

Кроме того, на экран смартфона с завода нанесена защитная пленка. Она не спасет при падении смартфона экраном на твердую поверхность, но как минимум сохранит дисплей от случайных царапин.

Вывод и цены

HONOR 600 Pro производит впечатление одного из самых амбициозных смартфонов в номерной серии бренда. Устройство делает ставку сразу на несколько растущих направлений рынка: AI-креативность, мобильную съемку, длительную автономность и кроссплатформенность. Наиболее сильными сторонами модели можно назвать дизайн, батарею на 7000 мАч, тройную камеру и флагманский процессор Snapdragon 8 Elite.

Новинка претендует на роль не просто очередного «камерофона», а универсального премиального смартфона для тех, кто хочет получать максимум, не платя при этом за полноценный флагман.

В России HONOR 600 Pro предлагается в нескольких модификациях. Так, версия на 12/256 Гб стоит 70,9 тыс. руб., тогда как версия 12/512 Гб – 79,9 тыс. руб.

Помимо этого, серия представлена слегка упрощенной моделью HONOR 600, которая лишена телеобъектива и оснащается процессором Snapdragon 7 Gen 4. Эта модель в России доступна по цене от 45,9 руб. Обе модели получили скидки на старте продаж от 5 до 6 тыс. руб. в зависимости от конфигурации.