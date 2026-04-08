От хаоса — к делу: как бизнесу наладить коммуникацию в эпоху цифровых перемен

Мессенджеры уже давно вышли за рамки простой переписки и постепенно стали ядром рабочей инфраструктуры компаний. На фоне ухода части зарубежных сервисов бизнесу в России приходится в ускоренном режиме искать альтернативы — от каналов коммуникации до систем видеосвязи. «Газета.Ru» изучила возможности Frisbee — нового сервиса, который претендует на роль универсального инструмента для бизнеса.

Экосистема для корпоративных коммуникаций

В России корпоративные коммуникации активно трансформируются: привычные инструменты либо исчезли, либо стали небезопасны. Компании начали использовать наборы из мессенджеров, видеосервисов и таск-трекеров, но разрозненные решения приводят к хаосу — информация разбросана, обсуждения теряются, процессами трудно управлять.

Поэтому появляется спрос на единую платформу для всех коммуникаций. Одним из таких решений стала отечественная система Frisbee, которая позиционируется как полноценная альтернатива сразу нескольким сервисам — от WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (принадлежит Meta (признана в России экстремистской и запрещена)) и Telegram до Slack, Microsoft Teams и Discord.

От привычного чата — к управляемой коммуникации

На базовом уровне новый сервис выглядит как знакомый мессенджер. Платформа не пытается «переучить» пользователя. Здесь есть все, к чему привыкли пользователи массовых сервисов.

При этом интерфейс одинаково доступен на всех устройствах — от десктопных систем (Windows, macOS, Linux) до мобильных платформ и браузера, где можно работать без установки приложения.

Ключевое отличие проявляется в том, как организовано взаимодействие. В отличие от публичных мессенджеров, где общение часто превращается в бесконечный поток сообщений, здесь коммуникация изначально структурируется.

Основой становятся рабочие пространства — изолированные среды под проекты, отделы или задачи. Внутри них создаются чаты, обсуждения и каналы, которые не пересекаются с остальной перепиской. Такой подход позволяет разграничить коммуникации и снизить эффект «информационного шума», с которым сталкиваются крупные команды.

Дополнительную роль играет возможность сохранять знания внутри системы. Документы, файлы и обсуждения остаются в контексте задач, формируя своего рода внутреннюю базу данных компании. А функция «Глобальный поиск» позволяет находить любого сотрудника или документ на платформе.

Попытка собрать «единое окно» для бизнеса

Данный продукт с самого начала создавался как отдельный мессенджер, но с течением времени и изменениями в конъюнктуре рынка эволюционировал в комплексную рабочую среду. В этом смысле она ближе к экосистемным продуктам вроде Microsoft Teams, чем к классическим чат-приложениям.

Логика платформы строится вокруг объединения всех рабочих процессов в одном интерфейсе. Переписка, видеовстречи, файлы, календарь, менеджер задачи и даже внутренний видеоконтент существуют в едином контуре, без необходимости переключаться между сервисами.

Например, видеовстреча запускается прямо из чата или рабочего пространства, а ее результаты в виде полной записи или оптимизированной с помощью ИИ текстовой «выжимки» остаются внутри той же среды.

Подобная связка выглядит логичным ответом на проблему «цифрового зоопарка», когда сотрудники вынуждены переключаться между несколькими приложениями в течение рабочего дня.

При этом важной особенностью остается способ развертывания. В отличие от многих популярных сервисов, Frisbee может работать внутри инфраструктуры заказчика — на собственных серверах или в доверенном облаке.

Это означает, что вся переписка, звонки и документы остаются под контролем компании, что критично для банков, промышленности и государственных структур.

Транскрибация всех голосовых сообщений и видео здесь доступна по умолчанию, что позволяет быстрее фиксировать договоренности и возвращаться к обсуждениям без переслушивания записей.

Дополняет эту связку встроенный календарь, который синхронизируется с внешними сервисами — от Google Calendar до Outlook и «Яндекс.Календаря». Это еще один шаг к тому, чтобы сократить количество отдельных инструментов внутри компании.

Видеосвязь как часть экосистемы, а не отдельный сервис

Судя по функциональности, платформа ориентирована прежде всего на средний и крупный бизнес. Видеоконференции поддерживают более тысячи участников, включая внешних пользователей, которые могут подключаться по ссылке без регистрации.

При этом внутри звонков доступны привычные элементы — чат, реакции, возможность «поднять руку». Это важная деталь: сервис пытается сохранить пользовательский опыт массовых решений, но перенести его в корпоративный контур.

Как результат — и не совсем типичные функции наподобие модерации онлайн-конференций. Отдельно стоит отметить технические параметры: система рассчитана на высокую нагрузку — речь идет о тысячах сообщений в секунду и сотен тысяч пользователей в рамках одной инсталляции.

Фактически речь идет о том, что видеосвязь перестает быть «дополнением» к мессенджеру и становится органичной частью рабочих процессов.

Привычные функции — но в закрытом контуре

Одна из ключевых идей платформы — перенести удобство публичных мессенджеров в корпоративную среду с контролем доступа.

Доступ к платформе регулируется централизованно: пользователей можно добавлять вручную или импортировать списками, распределять роли и управлять правами. В случае необходимости доступ к данным можно оперативно закрыть, например, при увольнении сотрудника.

Для этого используется отдельный бэк-офис — веб-интерфейс администрирования, где отображается структура компании, сотрудники, проекты и рабочие пространства. По сути, это цифровая карта организации, через которую управляется вся коммуникация. Такой подход делает мессенджер частью корпоративной системы управления.

ИИ как инструмент, а не витрина

Еще один заметный элемент — встроенные инструменты автоматизации. В платформе можно создавать чат-ботов, которые помогают с адаптацией сотрудников, доступом к информации или автоматизацией рутинных процессов.

ИИ встроен в коммуникации и помогает фиксировать договоренности, анализировать переписку и формировать итоги встреч.

Особенно заметна его роль в видеоконференциях, где система может автоматически вести протокол и выделять ключевые решения. Такой подход отражает общий тренд: компании все чаще рассматривают ИИ не как отдельный продукт, а как инструмент повышения эффективности внутри уже существующих процессов.

Когда мессенджера уже недостаточно

Frisbee выходит за пределы классического понимания мессенджера. Помимо общения, внутри платформы появляются элементы управления задачами, хранения контента и интеграции с корпоративными системами.

Например, корпоративный видеопортал FrisbeeTube позволяет публиковать и смотреть внутренние видео — от обучающих материалов до записей встреч — прямо внутри экосистемы.

Отдельно стоит отметить возможность миграции: платформа поддерживает перенос пользователей и истории сообщений из других сервисов, включая Telegram. Это снижает барьер перехода и позволяет компаниям не начинать коммуникацию «с нуля».

Поддержка SIP-телефонии, интеграция с Active Directory и возможность подключения внешних сервисов указывают на то, что продукт изначально проектировался как часть ИТ-инфраструктуры, а не как отдельное приложение.

Работа с задачами, например, реализована через встроенные проектные доски FrisbeeFlow, что позволяет управлять процессами без перехода в сторонние приложения. Календарь синхронизируется с внешними сервисами, а корпоративный видеопортал превращает платформу в пространство для хранения и распространения внутреннего контента.

В результате мессенджер постепенно трансформируется в полноценную рабочую среду, где коммуникация и управление задачами становятся частью одного процесса.

Не только импортозамещение

Формально данный программный комплекс относится к классу решений, ставших актуальными еще до курса на импортозамещение: платформа включена в реестр отечественного ПО и ориентирована в том числе на государственный сектор.

Однако текущий этап развития рынка показывает, что задача уже выходит за рамки простой замены зарубежных сервисов. Компании все чаще ищут решения, которые не просто повторяют привычные инструменты, а предлагают более гибкую и управляемую среду.

В этом плане функциональность Frisbee превышает в том числе и зарубежные сервисы. Особенно интересной является возможность кастомизации платформы под конкретные потребности организации — вплоть до запуска под собственным брендом и адаптации функционала под внутренние бизнес-процессы.

Что это значит для рынка

Переход к таким системам — не просто смена мессенджера, а изменение самой модели работы. Коммуникации перестают быть набором отдельных каналов и превращаются в управляемую среду, где переписка, задачи и решения связаны между собой.

Frisbee — один из примеров того, как этот запрос реализуется на практике. Платформа делает ставку на сочетание привычного пользовательского опыта с корпоративными требованиями — безопасностью, контролем и интеграциями.

Именно в этом балансе сейчас и разворачивается конкуренция: между удобством, к которому привык пользователь, и требованиями бизнеса, который все чаще ставит контроль и управляемость на первое место.

В целом, российские разработчики уже много лет успешно создают подобное программное обеспечение и имеют большой опыт его оперативного развертывания. Теперь мяч на стороне бизнеса: если заказчик готов изменить свои привычки и перейти на современную корпоративную платформу коммуникаций, то для внедрения инструмента ему потребуются считанные дни.