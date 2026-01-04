Рейтинг «Газеты.Ru»: 10 лучших телевизоров для покупки в 2026 году

Телевизор — это центр притяжения в каждом доме: отец смотрит новости, мама — фильмы и сериалы, дети играют на PlayStation, а бабушка с дедушкой говорят с экраном. С бабушкой и дедушкой все в порядке — просто в современных моделях есть голосовые помощники, с которыми вполне можно побеседовать. «Газета.Ru» составила подборку актуальных телевизоров на начало 2026 года, в которой можно найти подходящее устройство для любых задач и на любой кошелек.

Телевизоры для киноманов с бескомпромиссным качеством изображения

Премиум-модели — это телевизоры для людей, которые готовы потратиться на лучшие впечатления от просмотра кино и сериалов. В ней собраны OLED-модели с яркими матрицами и качественным встроенным звуком. OLED — это тип матриц, в которых каждый пиксель обладает индивидуальной подсветкой. Такая особенность позволяет экрану выводить идеальный черный цвет (там, где его нужно отображать, пиксели просто отключаются), за счет чего достигается высокая контрастность и реалистичность изображения. Кроме того, OLED-матрицы обладают коротким временем отклика и высокой частотой обновления, что делает анимацию плавной, будь то боевик или футбольный матч.

Лидер категории: LG G5 (55-97 дюймов, от 180 000 рублей)

LG G5 LG

Флагман LG на 2025 год. Матрица Primary Tandem RGB (запатентованная технология компоновки пикселей, которая позволяет делать пиксели ярче, — «Газета.Ru») обладает пиковой яркостью 2268 нит, что является рекордным значением для OLED. Обозначенного запаса яркости с лихвой хватит для комфортного использования телевизора даже в очень солнечных помещениях или под открытым небом, если есть такая цель. Разрешение — 4К (3840x2160), а максимальная частота — 165 Гц. Оба параметра делают данную модель хорошим выбором не только для видеоконтента, но и для подключения игровых консолей.

Имеется процессор α11 AI Gen2, который отвечает за работу встроенного ИИ, улучшающего изображение. В частности, процессор обладает технологией апскейлинга, которая делает изображение четче при низком исходном разрешении. Обладает четырьмя разъемами HDMI 2.1 и работает на фирменной ОС WebOS 25.

За звук отвечает встроенная акустика на 60 Вт с поддержкой Dolby Atmos (технология объемного звучания, которая работает только при воспроизведении соответствующего контента, — «Газета.Ru»). Ее достаточно для просмотра фильмов и сериалов без подключения внешних аудиосистем. Динамики расположены спереди, что обеспечивает хорошее направление звука.​

Альтернатива: Hyundai H-LED65OBU7700 OLED или Hyundai H-LED55OBU7700 OLED (55-65 дюймов, от 100 000 рублей). Это OLED-телевизоры от известного южнокорейского бренда, главной особенностью которых является низкая для данной категории устройств цена. Общая яркость — 500 нит, разрешение — 4К, частота — до 120 ГЦ, три разъема типа HDMI 2.1. Работает на Android TV 10, что открывает доступ к огромному количеству Android-приложений.

И вашим, и нашим: телевизоры с лучшим соотношением цены и качества

Телевизоры с QLED и Mini-LED матрицами. Обладают набором всех актуальных опций, матрицами хорошего качества, приемлемым звуком, но при этом стоят дешевле 100 000 рублей. Эти телевизоры подходят для людей, которым нужна хорошая картинка, достаточная для гостиной или спальной яркость подсветки, а также возможность комфортного гейминга.

Mini-LED и QLED — это типы матриц с управляемой подсветкой, которая приближается к OLED по контрастности, но стоит дешевле. Если в случае с OLED подсветка есть у каждого пикселя, то в случае с технологиями Mini-LED и QLED есть фоновая подсветка для всех пикселей сразу. При этом общая подсветка поделена на десятки и даже сотни управляемых зон, что позволяет делать одну часть экрана ярче, а другую — темнее. Именно за счет этого и достигается контрастность, приближающаяся по диапазону к OLED. В пике яркость активных зон в таких матрицах может превышать 1000 нит.

Лидер категории: Samsung Q80D QLED (50-98 дюймов, от 70 000 рублей)

Samsung QLED 4K QE85Q80D Samsung

Телевизор обладает QLED-матрицей с разрешением 4К и частотой обновления до 120 Гц, то есть он годится не только для просмотра контента, но и для подключения игровых консолей. Имеется встроенный ИИ-процессор NQ4 AI 2-го поколения, который можно использовать для апскейлинга (увеличение изображения). Отдельно стоит отметить наличие покрытия со смягченным глянцевым эффектом, которое снижает количество бликов и отражений. Обычно данной опцией снабжаются премиальные устройства.

Мощность встроенной акустики достигает 60 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Звуковая система включает сабвуфер, который обеспечивает ощутимые басы. Из интересных опций присутствует технология Adaptive Sound Pro. C ее помощью, а также при помощи встроенных микрофонов телевизор оценивает акустические свойства окружающей среды и подстраивает под них звук воспроизводимого контента. Например, телевизор может сделать голос персонажей в фильме громче, если услышит фоновые шумы в комнате.

Альтернатива: TCL 55C6K (55-98 дюймов, от 55 000 рублей). TCL — это китайский бренд, который уже давно не новичок на рынке. Модель относительно простая с точки зрения «наворотов», однако базовый минимум в виде, например, ИИ-улучшений изображения присутствует. Матрица — Mini LED со 180 зонами затенения. Аудиосистема включает два динамика по 10 Вт и сабвуфер на 20 Вт. В качестве ОС — Android TV.

Поиграй со мной: лучшие телевизоры для геймеров

В сущности, сегодня любой телевизор может быть геймерским, поскольку нужно еще постараться найти в продаже телевизор с разрешением ниже 4К и HDMI-разъемом версии ниже 2.0 (это два параметра, несоответствие которым может затруднить подключение PlayStation 5 или Xbox Series X/S к ТВ на аппаратном уровне). Однако есть модели, которые за счет своих характеристик способны улучшить игровой опыт. В первую очередь геймеры ценят плавность картинки, за которую отвечает частота обновления матрицы, а также низкий показатель так называемого инпут-лага, — времени, которое проходит с момента нажатия на кнопку геймпада до реакции экрана на это нажатие.

Принято считать, что хороший игровой телевизор должен иметь минимум 120 Гц (а лучше 144 Гц или даже 165 Гц), поддерживать технологию VRR, которая в режиме реального времени синхронизирует частоту экрана с частотой изображения на выходе из консоли (это помогает избежать кратковременных рывков в трансляции при рассинхронизации экрана и консоли), а также обладать ALLM. ALLM оптимизирует процессы обработки входящего изображения для более быстрой реакции на нажатие клавиш.

Лидер категории: LG C5 (42-83 дюйма, от 80 000 рублей)

LG C5 LG

Если идти по пути наименьшего сопротивления, то для геймерских сценариев можно смело брать модель из первой категории: в ней есть все обозначенные выше опции. Однако если есть стоит задача сэкономить, то можно присмотреться к серии LG С5. С5 — это «младший брат» флагманской линейки G5. Главным отличием С5 от G5 является отсутствие матрицы типа Primary Tandem RGB, что чревато более низкой пиковой яркостью (около 1000 нит). Что, впрочем, едва ли станет большой проблемой для геймера, если, конечно, его комнату не заливает солнечный свет. В остальном все функции для игр здесь присутствуют: высокая частота обновления (нативные 120 Гц против нативных 144 Гц у G5), а также VRR и ALLM. За звук отвечает 40-ваттная система из двух динамиков и одного сабвуфера.

Альтернатива: Tuvio 4К ULTRA HD OLED (48-65 дюймов, от 65 000 рублей). К сожалению, в нише бюджетных OLED-телевизоров альтернатив мало. Если не обращаться к уже упомянутому бренду Hyundai, можно предложить разве что Tuvio. Конкретно для геймерских задач подойдет серия 4К ULTRA HD OLED. Модель нативно поддерживает 120 Гц, а вместе с ними и VRR. Кроме того, устройство может похвастаться ALLM с хорошим показателем (время задержки до 2 мс при активированном игровом режиме). Имеется встроенная акустика мощностью 60 Вт.

Телевизоры с голосовым помощником и возможностью управления умным домом

Если раньше телевизор был по большей части просто экраном, то в последние годы он превращается в полноценный смарт-девайс с широким набором функций. «Сбер» и «Яндекс» уже не первый год выпускают ТВ, через которые голосом можно управлять модулями умного дома вроде лампочек. Делается это за счет встроенных голосовых ассистентов («Салют» в случае со «Сбером» и «Алиса» в случае с «Яндексом»). Подобные телевизоры всегда являются выгодной покупкой, поскольку по сути являются устройством «два в одном»: телевизор плюс умная колонка. В данной категории сложно выбрать лидера, поскольку «Сбер» и «Яндекс» – это разные, но равноправные экосистемы. Поэтому просто рассмотрим по одной актуальной модели из каждой.

Sber SDX-55U4127 (55 дюймов, 35 000 рублей). Этот недорогой телевизор, который подойдет для знакомства с таким явлением, как голосовое управление, и при этом сможет подарить хорошие впечатления от просмотра видео. Встроенный помощник «Салют» может отвечать на вопросы пользователя, озвучивать погоду, управлять умным домом и выполнять другие задачи, свойственные современным ИИ-ассистентам. Матрица Direct LED (данная технология подразумевает наличие единой зоны подсветки пикселей, то есть не разделенной на зоны, что выливается в низкую контрастность) и три порта HDMI 2.0 обеспечивают лишь базовое качество картинки и, например, не смогут раскрыть весь графический потенциал современных консолей. Впрочем, необходимый минимум — поддержка разрешения 4К и частота обновления до 60 Гц — в модели присутствует.

Sber SDX-55U4127 Sber

Встречным предложением со стороны «Яндекса» является «ТВ Станция Бейсик YNDX-00074» (55 дюймов, 40 000 рублей). Модель начального класса с характеристиками матрицы, сопоставимыми с оными у конкурента выше. Данное устройство несколько дороже, но может похвастаться более современными разъемами HDMI 2.1, а также хорошей для данной ценовой категории акустической системой на 30 Вт. С ней запросто можно обойтись без покупки саундбара.

Телевизоры дешевле 30 000 рублей

Бюджетных телевизоров очень много, но жемчужин среди них — мало. Под «жемчужинами» в данном случае подразумеваются устройства, которые, несмотря на свою низкую стоимость, могут чем-нибудь козырнуть: большой диагональю, хорошим звуком или поддержкой какой-нибудь актуальной технологии. Вот пара таких находок.

Казалось бы, какая замена может быть телевизору «Яндекс», если стоит задача купить недорогую модель со встроенной «Алисой»? Но такие устройства есть, поскольку операционная система YaOS устанавливается и «под капот» другим производителям. Так, например, Hyundai предлагает довольно большой телевизор H-LED50BU7003 (с диагональю 50 дюймов) с YaOS за 28 000 рублей, что, пожалуй, является самым выгодным предложением, учитывая критерии подбора. Из компромиссных решений здесь — умеренно яркая Direct LED-матрица. Также, вероятно, притязательным пользователям придется докупить внешнюю акустику, поскольку пары штатных динамиков (по 8 Вт каждый) может оказаться недостаточно. Особенно, если телевизору предстоит радовать большую и шумную семью.

Hyundai H-LED50BU7003 Hyundai

Альтернатива: Xiaomi TV A Pro 50 (50 дюймов, 29 990 рублей): Негласным слоганом бренда Xiaomi долгое время считалась фраза «топ за свои деньги», что означает впечатляющий набор технологий и функций за демократичную цену. И если смартфоны бренда данной парадигме соответствовать почти перестали, то бюджетная серия телевизоров (А-серия) Xiaomi — вполне.

Например, если взять TV A Pro 50 образца 2026 года, можно удивиться, что при цене в 29 990 рублей (а на распродажах можно найти и дешевле) модель оборудована 50-дюймовой QLED-матрицей. Впрочем, исполнение QLED здесь уникальное: именно в этой матрице используется общая подсветка без локальных зон затемнения. Это дает высокую общую яркость, но лишает телевизор примечательной контрастности. Также, читая характеристики устройства, можно увидеть поддержку частоты обновления до 120 Гц. Однако здесь речь идет о программном «разгоне» матрицы посредством софтверной технологии MEMC. MEMC дорисовывает недостающие кадры в исходном видео для повышения плавности анимации. С одной стороны это круто, а с другой — возможны проявления дефектов от дорисовывания кадров. Кроме того, есть важное ограничение: MEMC работает только с контентом, воспроизводимым на телевизоре. Если подключить внешний источник (компьютер, ноутбук или игровую консоль) пределом окажутся 60 Гц, на которые способна матрица на аппаратном уровне.