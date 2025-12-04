Оперативная память кратно подорожала. Вырастут ли цены на смартфоны и ноутбуки?

Аналитик Муртазин: в 2026 году техника в России подорожает на 35%

Мировой рынок оперативной памяти столкнулся с серьезным кризисом. Осенью 2025 года цены на DRAM-память выросли в несколько раз из-за «бума на искусственный интеллект». Эксперты предупреждают, что это неизбежно приведет к росту себестоимости смартфонов, ноутбуков и компьютеров. Почему это происходит и какие последствия ждут россиян — в материале «Газеты.Ru».

Кризис оперативной памяти

Ситуация на рынке DRAM тип компьютерной памяти, отличающийся использованием полупроводниковых материалов, энергозависимостью и возможностью доступа к данным, хранящимся в произвольных ячейках памяти развивалась молниеносно. Еще в сентябре 2025 года аналитики прогнозировали постепенный рост цен на 15–20%. Однако в октябре спотовые цены на чипы DDR5 16 ГБ взлетели в цене, и с начала года рост превысил 170%. Взрывной рост цен на оперативную память не является следствием спекуляции или простого дефицита поставок. Это результат кардинального переформатирования спроса на глобальном рынке полупроводников.

В беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что проблема не в сознательном ограничении выпуска: «Сокращения производства тоже нет. Производство работает на полную. Его просто невозможно расширить. Рост спроса предполагался в количестве планок модулей оперативной памяти 10%, в объеме памяти 30%, а сейчас он вырос примерно на 100% и 200% соответственно. И никто не готов — нет производственных мощностей».

Руководитель направления «Инфраструктурные решения» КРОК Александр Сысоев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил дефицит памяти бумом ИИ.

«Общемировой дефицит во многом спровоцирован бумом ИИ-технологий и огромными потребностями в ресурсах, которые вызвали этот кризис на Западе. Кризис начался с оперативной памяти, сейчас распространяется на SSD (SSD (Solid-State Drive — твердотельный накопитель), вслед за этим появляются новости о росте цен на процессоры», — подчеркнул Сысоев.

Главная причина кризиса кроется в переориентации производственных мощностей крупнейших мировых производителей, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» ведущий менеджер категории «Комплектующие для ПК» компании «М.Видео» Арсен Гайдарилов.

«Мировой рынок памяти сейчас активно перестраивается: резко выросли потребности дата-центров и разработчиков ИИ-моделей, которым требуются огромные объемы высокопроизводительной памяти и быстрых серверных SSD. Сегмент ИИ-инфраструктуры потребляет значительно больше DRAM, HBM и NAND, чем традиционные вычислительные системы, что создает дефицит и приводит к устойчивому повышению контрактных цен», — заявил он.

По словам Гайдарилова, параллельно ведущие производители — Samsung, SK Hynix, Micron — переориентируют фабрики на более производительные и востребованные стандарты, такие как DDR5 и HBM, постепенно сокращая выпуск менее маржинальных линеек, включая DDR4.

Активнее всего производители наращивают выпуск специализированной высокоскоростной памяти типа HBM (High Bandwidth Memory), которая требуется для ИИ-ускорителей NVIDIA и других производителей. Эта память дороже в производстве, но дает куда более высокую прибыль, и спрос на нее экспоненциально растет.​

Спрос генерируют технологические гиганты вроде Google, Microsoft, OpenAI, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и китайские компании Tencent, Alibaba, Baidu, которые массово строят дата-центры для обучения и развертывания больших языковых моделей и генеративного ИИ.

Каждый новый дата-центр требует десятков тысяч чипов высокоскоростной памяти, и эти компании размещают заказы с гарантиями покупки на годы вперед.​

Производители смотрят на гарантированный спрос от ИИ-гигантов и сокращают производство памяти для непредсказуемого потребительского рынка. Результат: острый дефицит DRAM и NAND на розничном рынке.

На этом фоне входящий в топ-3 производитель памяти Micron, занимающий более 20% рынка, и вовсе объявил об уходе с рынка потребительской продукции. В компании решили отказаться от бренда Crucial, выпускавшего оперативную память и SSD. Вместо этого Micron сосредоточится на дата-центрах для ИИ.

Вторичный фактор — торговые ограничения между США и Китаем. В октябре 2025 года администрация США ужесточила контроль над экспортом передовых полупроводников и оборудования в Китай, обвинив Пекин в разработке ИИ-систем для военных целей. Это спровоцировало ажиотажный спрос со стороны китайских компаний, которые спешили закупить память впрок до введения санкций. Одновременно западные корпорации ускорили планы расширения производства за пределами Азии, однако на это могут потребоваться годы.​

Ажиотаж нагнетается и на розничном рынке: геймеры и обычные пользователи начали скупать память впрок, опасаясь дальнейшего удорожания. Это создает спираль: дефицит ведет к росту цен, рост цен — к паническим покупкам, паника — к еще более острому дефициту.

Розничный рынок России

Скачок цен коснулся всех сегментов памяти без исключения. Особенно пострадали популярные у геймеров и обычных пользователей объемы оперативной памяти — комплекты на 16 ГБ и 32 ГБ, которые составляют костяк потребительского спроса. Редкие модули на 64 ГБ и 128 ГБ тоже подорожали, но это нишевые устройства, не рассчитанные на массового потребителя.

Например, DDR4 16 ГБ (2x8) в октябре предлагалась за 5–6 тыс. руб., а в начале декабря за этот комплект оперативной памяти просят уже 12-15 тыс. руб. Более современный тип памяти DDR5 32 ГБ (2x16), стоивший 12-15 тыс. руб., теперь обойдется в 45-50 тыс. руб. Комплект DDR5 на 64 ГБ, который в октябре можно было найти в среднем за 25 тыс. руб., теперь стоит под 100 тыс. руб.

Серверная память Serv. RDIMM 32 ГБ подорожала за это время на 100% – с 18 до 36 тыс. руб. Не обошла проблема и SSD-хранилища. Так, накопитель SATA на 1 ТБ теперь предлагается за 15 тыс. руб. вместо прежних 9,5 тыс. руб.

Себестоимость памяти

«В любом устройстве, будь то смартфон или ноутбук, сегодня себестоимость памяти была на уровне 6–7% от цены устройства. Сейчас она неожиданно выросла примерно до 20%», — отметил Муртазин. Этот рост себестоимости неизбежно отразится на конечной цене устройств. По мнению аналитика, последствия для бюджетного сегмента будут особенно болезненными, из-за чего смартфоны в сегменте до 20–25 тыс. руб. неожиданно перестанут иметь 512 ГБ памяти. Также производители могут ограничить объем оперативной памяти, предлагая 6 ГБ вместо 8 ГБ.

Так, вместо типовой комплектации нового флагманского смартфона с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища могут предлагаться версии с 8 ГБ и 128 ГБ по прежней цене. Пользователь не заметит разницы в повседневном использовании, но производитель сэкономит.​ В таком случае базовые модели сохранят текущий уровень стоимости или незначительно подорожают, тогда как средние и премиальные версии прибавят в цене на 10–15%.

Муртазин подчеркнул, что кризис памяти создаст неравные условия для разных производителей: «Выигрывать будут крупные игроки — Apple, Samsung. У Apple гарантированные закупки по фиксированной цене. Samsung закупает самостоятельно. Поэтому риск реального дефицита — он не просто есть, он уже реализовался. Сейчас все, что есть, отводится крупным игрокам. Мелкие, которых на рынке тоже достаточно, не могут получить нужные объемы. Что рынок, собственно говоря, очень сильно меняет».

Это означает, что бренды второго эшелона могут столкнуться с невозможностью выпускать конкурентоспособные продукты или будут вынуждены поднять цены выше рыночных.

При этом авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station допустил возврат слотов для карт microSD в Android-смартфоны. Сегодня возможность расширить память устройства за счет флешки поддерживается разве что в бюджетных моделях и редких планшетах.​ Логика такого шага проста: в условиях роста стоимости встроенной флеш-памяти производители могут начать устанавливать менее емкие накопители в бюджетные модели, например 256 ГБ вместо 512 ГБ или 128 ГБ вместо 256 ГБ, предоставляя пользователям выбор между переплатой за больший накопитель или экономией с использованием карты памяти.​

Муртазин в свою очередь отметил, что карты памяти и так уже поддерживаются бюджетными смартфонами и появление слота microSD в более дорогих и флагманских моделях маловероятно.

Ноутбуки и настольные ПК

Ожидается, что ноутбуки подорожают сильнее смартфонов. Доля DRAM и SSD в их себестоимости составляет 15–25%, в то время как в игровых и профессиональных моделях эта доля может достигать 40%. Вот почему цена ноутбука напрямую коррелирует с ценами на память.​

« Техника уже дорожает. К декабрю цены на ноутбуки и компьютеры выросли на 10%, видеокарты тоже пойдут вверх, а SSD дорожают уже на 10%, и это только начальный рост », — подчеркнул Муртазин.

Крупные производители уже переносят новые линейки на 2026 год, пересчитывая себестоимость и маржу. Производители могут рассмотреть разные варианты: от поднятия цен до сокращения объема памяти в ноутбуках.

Для геймеров и профессионалов, которые собирают стационарные самостоятельно или покупают готовые сборки, подорожание памяти — это серьезный удар по бюджету. Для многих пользователей это означает отказ от апгрейда в пользу покупки целого нового ПК ,— но и новый ПК обойдется теперь дороже.

Проблема стоит настолько остро, что оперативная память на 32 ГБ лишь за одну ночь в декабре подорожала в России на 10 тыс. руб. – до 45 тыс. руб. При этом еще в октябре этот же набор предлагался всего за 12 тыс. руб.

Ситуация не ограничивается DRAM. NAND-память, которая используется в SSD, USB-флешках, SD-картах и во встроенном накопителе смартфонов, тоже переживает кризис.

Цены на NAND для SSD выросли на 60% в ноябре 2025 года.

«Ситуация в NAND-сегменте развивается аналогично: цены на пластины для флеш-памяти на мировом рынке уже выросли на 20–60% из-за высокого спроса на корпоративные SSD, используемые в серверах для ИИ», — подчеркнул менеджер «М.Видео» Гайдарилов.

Более того, проблема затронула также видеопамять GDDR, что привело к тому, что партнеры NVIDIA и AMD начали предупреждать о дальнейшем увеличении стоимости видеокарт.

«На розничном рынке изменения проявляются динамично: каждая новая партия памяти, SSD и видеокарт приходит по более высоким закупочным ценам, поэтому рост выглядит ступенчатым. При этом заметна неоднородность — в продаже еще остаются партии, закупленные по старым контрактным ценам, из-за чего динамика отличается у разных поставщиков и брендов», — отметил эксперт.

Если на потребительском рынке все сложно, то на серверном рынке ситуация катастрофична. Серверная память (ECC RDIMM, LRDIMM) подорожала на 40–80%, и дефицит более острый, чем у потребительской DRAM.​ Все из-за того, что ИИ-дата-центры требуют именно серверную архитектуру и именно полнофункциональную память с коррекцией ошибок. Google, Microsoft, OpenAI закупают серверную память у производителей контрактными объемами, резервируя выпуск на годы вперед, из-за чего другие ИТ-компании и хостинг-провайдеры лишились запасов.​ Это означает, что компании, планировавшие в 2026 году расширить серверные мощности, столкнутся с невозможностью купить нужное количество памяти по приемлемой цене.

Цены вырастут

Кризис оперативной памяти 2025–2026 годов — это не временное колебание рынка, а глубокий структурный сдвиг в распределении ресурсов полупроводниковой промышленности. ИИ-революция требует огромных объемов памяти, и производители чипов выбрали гарантированный спрос от ИИ-гигантов перед непредсказуемым потребительским рынком, что демонстрирует уход Micron. Это логично с точки зрения бизнеса, но болезненно для пользователей.

Цены на смартфоны, ноутбуки и ПК вырастут в 2026 году в России с учетом будущего технологического сбора и обязательной маркировки радиоэлектронной и электротехнической продукции на 25–35% , считает Муртазин.

По мнению экспертов, потребители адаптируются: кто-то купит дороже, кто-то отложит покупку, кто-то выберет модель с меньшей памятью. Индустрия ответит радикальными мерами вроде возвращения карт microSD или еще более агрессивного урезания конфигураций в базовых моделях.

«В целом повышение цен уже затрагивает оперативную память, SSD-накопители, видеокарты, готовые ПК, серверы и другую технику, в производстве которой используются чипы DRAM, GDDR, HBM и NAND. Мы рекомендуем всем клиентам, которые планировали в будущем покупки гаджетов с большим объемом памяти, совершить их в ближайшее время», — заключил Гайдарилов.

Руководитель направления «Инфраструктурные решения» КРОК Александр Сысоев, в свою очередь, считает, что в условиях сокращения бюджетов ИТ-директорам придется приоритизировать задачи, поэтому от модернизации инфраструктуры могут отказаться в пользу более насущных задач по поддержанию ее стабильности и работы в текущем состоянии.