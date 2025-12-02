Огромная батарея и сменный дизайн камер: что умеет realme GT 8 Pro за 100 тыс. руб.

Компания realme у многих ассоциируется с бюджетными и среднебюджетными смартфонами. Но под конец 2025 года производитель выпускает realme GT 8 Pro – полноценное флагманское решение с передовым чипом Qualcomm, большой батареей на 7000 мАч, поддержкой eSIM, сменным дизайном модуля камер, в производстве которых принимал участие японский фотопроизводитель Ricoh. Стоит ли смартфон своих 100 тысяч рублей и какие нюансы скрывает – разбиралась «Газета.Ru».

Комплектация

Флагманские смартфоны в последние годы поставляются в минимальной комплектации: производители отказываются даже от базовых аксессуаров и зарядных адаптеров. На этом фоне realme GT 8 Pro выделяется полной поставкой. Вместе с устройством пользователь получает силиконовый чехол, блок питания мощностью 120 Вт, кабель, инструмент для извлечения SIM-лотка и документацию.

Кроме того, производитель предусмотрел дополнительный набор аксессуаров. В этот набор вошли квадратная насадка для камеры, отвертка и дополнительный чехол с вырезом под сменный модуль камер.

С учетом тенденций рынка такая комплектация выглядит заметно выгоднее решений Samsung, Apple и даже других китайских брендов, что не может не радовать.

close Комплектация realme GT 8 Pro Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Дизайн

Поскольку realme GT 8 Pro позиционируется как первый полноценный флагман бренда, устройство получило соответствующие премиальные материалы. Смартфон оснащен закаленным стеклом Gorilla Glass 7i, алюминиевыми рамкой и блоком камеры, а также задней панелью из экокожи. Поверхность тыльной крышки выполнена с фактурой, чем-то напоминающей визуально смятую бумагу. Этот придает модели узнаваемость и дает необычные тактильные ощущения, что выделяет ее на фоне конкурентов.

close Блок камеры и задняя панель realme GT 8 Pro Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Отдельным дизайнерским новшеством стал сменный модуль основной камеры, позволяющий видоизменять внешний облик устройства.

По умолчанию используется круглый блок, однако по желанию его можно заменить на квадратный или вовсе снять его, оставив камеру «голой». Последний вариант чем-то напоминает лицо робота. Более того, при наличии 3D-принтера или доступа к соответствующим услугам пользователи могут создавать индивидуальные варианты модулей. Практическая ценность решения может показаться неоднозначной, однако это как минимум оригинально.

close Сменные блоки камеры realme GT 8 Pro Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В смартфоне также есть защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69. Первый гарантирует безопасное погружение в пресную воду на глубину до двух метров в течение 30 минут, второй — устойчивость к воздействию мощных горячих струй под высоким давлением.

close realme GT 8 Pro в вазе с водой Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В остальном realme GT 8 Pro соответствует ключевым характеристикам флагманского сегмента: производителю удалось сохранить строгую геометрию корпуса с плоскими гранями и дисплеем, а также премиальное тактильное восприятие. Устройство не создает впечатления бюджетного продукта и полностью соответствует заявленному классу.

Экран

Смартфон оснащен 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+ (3136×1440 пикселей), частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 7000 нит. Экран выделяется минимальными рамками, встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и высокочувствительным сенсором с частотой опроса 360 Гц.

close Настройки экрана realme GT 8 Pro Дони Джабборов/«Газета.Ru»

По совокупности характеристик экран демонстрирует высокий уровень яркости, цветопередачи и отклика. Однако разрешение QHD+ для данной диагонали остается избыточным, поэтому даже по умолчанию тут используется режим Full HD+ (2352×1080 пикс.). На сниженном разрешении становятся доступны три ИИ-функции: «Гиперчеткость», «Постоянный HDR» и «Гиперплавность». Алгоритмы повышают детализацию и контрастность фото и видео, а также увеличивают частоту роликов — например, с 30 или 60 до 120 кадров в секунду.

close Демонстрация экрана realme GT 8 Pro Дони Джабборов/«Газета.Ru»

При этом realme GT 8 Pro получил LTPS-панель, тогда как в премиальном сегменте все чаще применяется LTPO-технология.

LTPS-экраны работают с фиксированными уровнями частоты обновления, в то время как LTPO-матрицы способны динамически регулировать ее с шагом до 1 Гц для оптимизации энергопотребления. В результате смартфон переключается между 60, 90, 120 и 144 Гц в зависимости от сценария использования, тогда как LTPO-решение позволило бы варьировать частоту в значительно более широком диапазоне — вплоть до 1 Гц. В принципе, глазами заметить разницу практически невозможно, но когда Always-On Display работает при 60 Гц (LTPS), расход аккумулятора будет куда выше, чем если бы он отображался в 1 Гц (LTPO).

close Частота экрана realme GT 8 Pro в статичном режиме составляет 60 Гц Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Таким образом, к дисплею можно высказать лишь два замечания: избыточное разрешение и использование LTPS-технологии. Первое даже решено по умолчанию, а второе для большинства пользователей не имеет принципиального значения. В остальном экран демонстрирует высокое качество и подходит для любых сценариев — от игр и мультимедиа до повседневной работы и социальных сетей.

Камера

Производители смартфонов продолжают усиливать позиции в мобильной фотографии за счет сотрудничества с профильными брендами. На рынке уже сформировались устойчивые коллаборации — Xiaomi с Leica, vivo с Zeiss, OPPO с Hasselblad. Теперь к ним присоединилась и realme: камеры нового флагмана компании разрабатывались совместно с японской Ricoh, известной по линейке компактных фотоаппаратов Ricoh GR. Такое решение должно сказаться не только на качестве, но и на имидже смартфона и его фотовозможностях.

В realme GT 8 Pro установлена система из трех камер: основной на 50 Мп, ультраширокоугольной с разрешением 50 Мп и перископическим телеобъективом на 200 Мп с трехкратным оптическим приближением. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

close Блок камеры и задняя панель realme GT 8 Pro Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Коллаборация с Ricoh принесла в realme GT 8 Pro выделенный режим Ricoh GR, который не просто накладывает поверх картинки фильтр, а имитирует поведение фирменной цифровой компактной камеры японского бренда с ее характерной цветопередачей и контрастом. Пользователю доступны шесть тонов: «Стандартный», «Позитивная пленка», «Негативная пленка», «Однотонное» и «Высококонтрастный ч/б».

close Режим Ricoh GR в realme GT 8 Pro Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В этом режиме смартфон действительно ведет себя как «мыльница» Ricoh GR.

Кадры выглядят атмосферно, с легкой «пленочной» нотой, ощутимым объемом и аккуратно подчеркнутыми тенями, хотя и в камерах Ricoh, и в realme GT 8 Pro используется цифровая матрица. Акцент сделан не на гиперреалистичную детализацию с ИИ-дорисовкой, а на выразительность сцены: городской пейзаж, транспорт, уличные портреты — смартфон отрабатывает такие сюжеты именно в том эстетическом ключе, за который ценят GR-серию.

Для портретной и городской съемки это открывает понятный сценарий использования: владелец выбирает не «фильтр», а тон, который задает визуальный характер серии снимков. Например, «Позитивная пленка» добавляет теплоты и легкий ретро-уклон, а «Негативная пленка» подчеркивает контраст и фактуру. Снимать в режиме Ricoh GR можно только на основную камеру, используя выделенное фокусное расстояние: 28, 35, 40 и 50 мм.

Корреспонденту «Газеты.Ru» довелось попробовать режим Ricoh GR в компании GR-истов профессиональных фотографов и амбассадоров Ricoh до полноценной презентации смартфона в столице Китая и узнать, как и кем происходило тестирование камер.

«Перед запуском камера прошла несколько этапов тестирования на разных уровнях. На раннем этапе ее тестировали фотографы Ricoh GR, GR-исты. Всего в мире более 150 GR-истов, семь из них находятся в Китае, и четыре опробовали камеру. Кроме того, камеру испытывали инженеры realme, а затем — фотолюбители из фанатского сообщества бренда. Судя по отзывам всех участников тестирования, возможности камеры превзошли все ожидания», — рассказал «Газете.Ru» глава realme Global PR Клатч Ву.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

В стандартных режимах пользователю доступны все камеры. В дневных условиях система обеспечивает высокий уровень детализации, широкий динамический диапазон и естественную передачу цвета. Если снимать портреты, то можно рассчитывать на аккуратное размытие заднего плана и приятные оттенки кожи.

В условиях низкой освещенности основная камера обеспечивает хорошо проработанные кадры с хорошим балансом света и тени, натуральными цветами и минимальным уровнем шума — даже при съемке на телеобъектив, который может приближать картинку до 120х и дорисовывать кадры с помощью ИИ. Эту опцию, к слову, можно отключить.

close Приближение 1х/60х/120х в realme GT 8 Pro Дони Джабборов/«Газета.Ru»

К недостаткам фотосъемки можно отнести разве что отсутствие автофокуса на ультраширокоугольной и фронтальной камере, что флагману в конце 2025 года непозволительно. Также некоторых пользователей может огорчить отсутствие макросъемки на телеобъектив.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Видеосъемка в realme GT 8 Pro возможна в разрешении до 8K при 30 кадрах в секунду на основную камеру и телеобъектив. Главная камера также способна снимать в режиме 4K при 120 к/с. Также в смартфоне предусмотрена съемка в HDR Dolby Vision на все модули и возможность переключаться между тыльными объективами даже во время съемки в поддерживаемых режимах, например 4K при 60 к/с. Более профессиональные пользователи смогут снимать в LOG-формате 10 бит.

Аналогичные режимы съемки, HDR и 4K при 60 кадрах в секунду, предусмотрены и для фронтальной камеры, которая радует качеством съемки и широким динамическим диапазоном.

По итогам тестирования фото- и видеосъемки можно оценить их как сильное и конкурентоспособное решение в флагманском сегменте. Партнерство с Ricoh позволило интегрировать уникальные режимы съемки, однако отдельные нюансы, вроде отсутствия автофокуса и телемакро, не позволяют назвать камеру безупречной. Тем не менее устройство предлагает продвинутую флагманскую камеру как для энтузиастов, так и для профессиональных пользователей.

Производительность

Основной упор в realme делают на то, что это первый смартфон на российском рынке с новейшим чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это мощнейшее решение, выполненное по 3-нм техпроцессу, дополненное сопроцессором Hyper Vision+ AI, скоростной памятью UFS 4.1 на 256 или 512 ГБ и оперативной памятью LPDDR5X на 12 или 16 ГБ в зависимости от версии. На международном и китайском рынках представлены уже и другие смартфоны с таким железом, но для РФ это действительно первый гаджет с начинкой уровня 2026 года.

Такое железо позволило realme GT 8 Pro войти в топ самых мощных смартфонов в мире — новинка обходит 95% смартфонов по производительности.

В бенчмарке AnTuTu он набирает 3,92 млн баллов, а в Geekbench — 3535 и 10 594 балла в тестах Single core и Multi core соответственно.

close Результат realme GT 8 Pro в бенчмарках AnTuTu 11 и Geekbench 6 Дони Джабборов/«Газета.Ru»

На практике смартфон позволяет запускать любые игры и приложения, интерфейс системы «летает», и намеков на подвисания за все время тестирования замечено не было. Даже самые тяжелые игры запускаются на нем без каких-либо проблем. Однако при длительных игровых сессиях в ресурсоемких тайтлах более часа рамки устройства нагреваются. Нагрев не достигает критических значений, однако может вызвать дискомфорт при долгом удержании.

close realme GT 8 Pro в контроллере GameSir Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Для геймеров также предусмотрен режим GT Boost 3.0, включающий инструменты повышения качества изображения, увеличения частоты кадров и ускорения отклика на касания. Подобный уровень тонкой настройки не встретить в устройствах Samsung и Apple, но у ряда производителей, включая iQOO и OnePlus, – можно.

Не исключено, что проблема с нагревом в будущем будет решена обновлениями, как это обычно бывает, и realme GT 8 Pro сможет показать еще более хороший результат. Тем не менее уже сейчас устройство демонстрирует производительность флагманского уровня с существенным запасом на перспективу — как минимум на несколько ближайших лет.

Батарея

Пожалуй, самая сильная сторона realme GT 8 Pro — его батарея: она тут на 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Кроме того, это первый смартфон производителя с поддержкой беспроводной зарядки. Ее мощность составляет 50 Вт.

На полную зарядку по проводу от комплектного блока достаточно около 45 минут. С заряженной батареей можно рассчитывать на полтора или даже два дня активного использования смартфона. Например, за час просмотра онлайн-видео с яркостью 50% расходуется всего 3%, а в «тяжелой» игре Genshin Impact при тех же условиях — 10%. Это одни из лучших показателей на рынке.

close realme GT 8 Pro на зарядке Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Прочие особенности

Как и большинство флагманов 2025 года, realme GT 8 Pro получил расширенный набор встроенных ИИ-инструментов. В устройстве представлен специализированный раздел «Пространство разума», который позволяет системе автоматически анализировать скриншоты, формировать краткие сводки, переносить события в календарь пользователя, создавать напоминания и выполнять ряд других функций.

close Демонстрация «Пространства разума» в realme GT 8 Pro Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Также в смартфоне имеется:



«Планировщик с ИИ», который распознает задачи и события на экране и автоматически добавляет их в календарь;



«Сводка уведомлений с ИИ»;



«Перевод с ИИ» (нет поддержки русского языка);



«Расшифровка голоса с ИИ» (поддерживает русский язык) — доступна в диктофоне, заметках, а также во время звонков в мессенджерах, что особенно актуально для журналистов и «удаленщиков»;



«ИИ-камера» с подсказками для лучшего кадра;



«Мастер игр с ИИ» с ИИ-подсказками в игре PUBG;



ИИ-редактор изображений и другие инструменты.

close Демонстрация ИИ-расшифровки в realme GT 8 Pro Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Кроме того, realme GT 8 Pro стал первым устройством бренда с поддержкой eSIM. Хотя технология нередко воспринимается как второстепенная, она существенно упрощает подключение связи за рубежом и позволяет снизить затраты на мобильный роуминг.

Вывод

По итогам тестирования realme GT 8 Pro подтверждает статус полноценного флагмана. Устройство предлагает редкий для сегмента набор: аккумулятор на 7000 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой, флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5, поддержку eSIM, модульный дизайн и совместно с Ricoh проработанную систему камер.​

При этом смартфон не лишен недостатков.

Использование LTPS-дисплея вместо LTPO, отсутствие автофокуса на ультраширокоугольной и фронтальной камерах, а также телемакро можно уверенно назвать упущением. Тем не менее, с учетом богатой комплектации, высокого уровня исполнения, широкого набора функций и реальной двухдневной автономной работы, realme GT 8 Pro выглядит одним из наиболее рациональных предложений в районе 100 тыс. руб. для тех, кому нужен флагман на годы, а не только на один цикл обновления.

В России модель доступна по цене от 99,9 тыс. рублей за версию с 256 ГБ памяти, и после появления первых скидок устройство имеет все шансы стать одним из лидеров продаж.