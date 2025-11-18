26 часов видео и 31 час музыки без подзарядки: на что способна батарея HUAWEI nova 14i

Один из главных трендов уходящего года – увеличение аккумуляторов в смартфонах с сохранением привычных габаритов. Это важный показатель, ведь камеры и производительность везде примерно сравнялись, а вот уровень автономности от одной зарядки сильно разнится - он зависит от физической емкости батареи, от оптимизации ПО и начинки. В HUAWEI решили объединить проработанную оболочку и энергоэффективное железо, дополнив это батареей на 7000 мАч. Получился недорогой nova 14i. На что способна новинка и кому в первую очередь на нее обратить внимание – в обзоре «Газеты.Ru» после тестирования смартфона.

Дизайн

Знакомство с любым смартфоном начинается тактильно. От этого зависит не только удобство использования, но и его эмоциональное принятие. HUAWEI nova 14i – далеко не самый компактный смартфон на рынке, ведь он оснащается почти 7-дюймовым экраном и емким аккумулятором.

Но, к большому удивлению, гаджет не воспринимается огромным и неудобным. Напротив, благодаря скруглениям на тыльной части и торцах, а также корпусу толщиной 8,9 мм смартфоном вполне можно пользоваться одной рукой.

HUAWEI nova 14i предлагается в двух вариантах: в цвете «Голубой кристалл» и классическом черном, который побывал на тесте. Как минимум в такой версии устройство не маркое и крышка не собирает отпечатки пальцев.

К слову, сборка у смартфона качественная: корпус не продавливается, а кнопки не болтаются, что часто встречается в этом ценовом диапазоне.

Экран

В новинке установлен 6,95-дюймовый безрамочный экран HUAWEI FullView с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касаний 270 Гц, что гарантирует плавное и комфортное взаимодействие с интерфейсом. Узкие рамки не только придали устройству современный облик, но и позволили разработчикам уменьшить размер корпуса без ущерба для площади экрана.

Хоть это и IPS-панель, здесь предусмотрена поддержка функции Always-On Display (AOD), которая позволяет пользователям получать необходимую информацию, не активируя устройство. Как правило, такая функция используется только в смартфонах с OLED-дисплеями. Тут же к ее работе подошли с умом и экономно для ресурса батареи: информация будет отображаться непродолжительное время, если пользователь коснется экрана.

Наличие IPS-экрана оценят пользователи с высокой утомляемостью глаз, страдающие от пульсации ШИМ на устройствах с OLED-дисплеями. Помимо этого, есть опция «Защита зрения» с фильтрацией синего света для снижения усталости глаз и режим электронной книги, переводящий экран в ЧБ-режим.

В настройках также можно найти возможность выбора размера и жирности текста, масштаба отображения, цветового режима и температуры, а также вручную задать частоту обновления изображения 90 или 60 Гц (по умолчанию установлен более удобный и энергоэффективный адаптивный режим).

В общем, экран смартфона с учетом его стоимости оставляет только положительные эмоции — особенно его размер, который раскрывается при просмотре фильмов или чтении электронных книг.

ПО

HUAWEI nova 14i поставляется с предустановленной системой EMUI 14.2. Это оптимизированная оболочка с обширными возможностями персонализации и богатым функционалом. Пользователи могут создавать виджеты приложений, регулировать их размер, складывать в стопки и переупорядочивать по собственным предпочтениям.

Одно из оригинальных решений, которые пользователи найдут лишь в интерфейсе гаджетов HUAWEI, — функция проведения по значкам приложений, которая обеспечивает быстрый доступ к основным функциям. Например, проведение по иконке календаря выводит дневное расписание, а по камере — экран съемки. Определить поддерживаемые приложения можно под полоской под их иконками. Функция действительно ускоряет и упрощает использование смартфона.

Кроме того, интерфейс содержит фирменную интерактивную тему «Эмодзи» с 3D-эффектами на заблокированном экране, а центр конфиденциальности в реальном времени отслеживает доступ приложений к конфиденциальным данным и предоставляет рекомендации по защите. Центр защиты обеспечивает проверку на вирусы и всячески защищает пользователей.

Еще одной полезной функцией является «Режим для пожилых», который позволяет увеличить масштаб интерфейса и настроить длительность нажатия на экран, чтобы избежать ошибок и случайных касаний. Такое решение повысит удобство использования представителями старшего поколения и избавит их от поиска очков при взаимодействии с устройством.

На левом торце HUAWEI nova 14i предусмотрена дополнительная клавиша, которую назвали «Кнопка X». Одним нажатием можно запустить настраиваемый список любимых функций и приложений, что ценно в эпоху, когда смартфоны захламлены десятками, а то и сотнями программ. Также действие можно назначить на запуск фонарика или вызов экстренного контакта.

HUAWEI nova 14i поставляется в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет уместить в устройстве 340 сезонов популярных сериалов, 22 тысячи музыкальных композиций в высоком качестве и 140 видеофайлов в высоком разрешении.

Камеры

Основная камера HUAWEI nova 14i представлена сенсором с разрешением 50 Мп с диафрагмой f/1,8, которая обеспечивает естественную цветопередачу и достаточную детализацию даже в условиях слабого освещения. Высокая детализация обеспечивается в том числе благодаря объединению четырех пикселей в один. Также имеется 8-мегапиксельная фронтальная камера, фото с которой не стыдно выложить в соцсети.

Камера богата функционально: имеется поддержка HDR, благодаря чему можно рассчитывать на снимки в широком динамическом диапазоне, особенно при контровом свете, режим «Суперночь 2.0» для ночной съемки, функция мгновенных снимков на основе ИИ для запечатления движущихся объектов, а также электронная стабилизация изображения (EIS) для видео. Кроме того, интеллектуальная сегментация при портретной съемке и алгоритмы украшения на базе ИИ «Украшение портретов 5.1» помогают получить качественные портреты.

Конечно, HUAWEI nova 14i не вырывается в лидеры среди всех смартфонов на рынке, однако в своей категории держится уверенно. Для более качественного уровня фото и видео в серии nova 14 предусмотрены другие модели, в том числе nova 14 Pro, которая может похвастаться флагманским основным сенсором и качественным телеобъективом.

Аккумулятор и комплектация

Одно из самых сильных мест HUAWEI nova 14i — батарея емкостью 7000 мАч с двойной защитой. Новинка демонстрирует впечатляющие показатели автономности: до 26 часов воспроизведения видео, до 60 часов работы в режиме просмотра веб-страниц и до 31 часа прослушивания музыки без подзарядки. При этом корпус смартфона имеет толщину 8,9 мм, что делает его одним из самых тонких в отрасли среди устройств с батареями аналогичного объема.

В коробке со смартфоном пользователя ждут комплектный чехол, зарядное устройство на 40 Вт, кабель для передачи данных и зарядки, документация и инструмент для извлечения SIM-лотка. Более того, на экран HUAWEI nova 14i с завода нанесена защитная пленка, так что пользоваться смартфоном и не переживать за его сохранность можно сразу после распаковки.

Вывод

HUAWEI nova 14i — смартфон, предлагающий по разумной цене сбалансированные характеристики, огромную батарею на 7000 мАч, почти 7‑дюймовый дисплей и стабильную оболочку EMUI 14.2. Новинка отлично подойдет самым молодым и пожилым пользователям, которым нужен «живучий» гаджет по доступной цене для работы и развлечений стоимостью от 17,9 тыс. руб.