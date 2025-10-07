Власти Казахстана решили не штрафовать Дурова за купание в озере. Накажут инспекторов парка

Нацпарк в Казахстане начал расследование после купания Дурова в Кольсайских озерах

Администрация национального парка в Казахстане отказалась штрафовать основателя Telegram Павла Дурова за купание в Кольсайских озерах, видео которого миллиардер ранее опубликовал в своем канале. В парке заявили, что инспекторы не были свидетелями инцидента и не составили акт. При этом руководство начало внутреннее расследование и планирует наказать сотрудников, которые недоглядели за Дуровым. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Основателя Telegram Павла Дурова не будут штрафовать за купание в Кольсайских озерах в Казахстане. Об этом ТАСС сообщили в администрации национального парка, в котором расположены озера.

«На месте мы его не видели, как мы можем заочно? <...> В данный момент мы не сможем, конечно, [оштрафовать], на месте не было [составлено] акта. Тем более, он не гражданин Казахстана», — уточнили в администрации.

7 октября миллиардер опубликовал в историях своего Telegram-канала видео, на котором он купается в Кольсайских озерах. Ролик был подписан словами: «Это был хороший заплыв». В кадре видны горы, а на фоне играет этническая музыка.

После этого администрация парка заявила изданию Orda.kz, что поступок Дурова — это административное нарушение, которое карается штрафом. Его размер составляется 39 320 тенге (около 5950 руб.).

«Здесь запрещено всем купаться. На среднем озере ведется конный обход территории сотрудниками парка. Но все время на месте они находиться не могут, поэтому вполне могли не увидеть», — рассказали в администрации.

Там также сообщили, что после инцидента начали служебное расследование. По его итогам руководство обещало принять меры дисциплинарного характера в отношении должностных сотрудников, которые допустили ненадлежащий контроль закрепленного участка.

Кольсайские озера — часть государственного национального природного парка в Алма-Атинской области. В летний период температура воды в них достигает 10°C.

Зачем Дуров приехал в Казахстан?

Основатель Telegram приехал в Казахстан на прошлой неделе для участия в форуме Digital Bridge в Астане. В рамках мероприятия Павел Дуров встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым и объявил, что мессенджер откроет в Казахстане свою ИИ-лабораторию. Новый проект запустит министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана. Инновация, как объяснил миллиардер, позволит более чем 1 млрд человек использовать функции ИИ, которые будет генерировать децентрализованная компьютерная система в частном порядке.

До этого основатель Telegram также посетил частную школу для одаренных учеников IQanat. Дуров — попечитель этого учебного заведения. Год назад он пожертвовал $350 тыс. на обучение 12 перспективных школьников.

Кроме Токаева, миллиардер встретился с акимом Алматы Дарханом Сатыбалды.

«Павел Дуров выразил заинтересованность в сотрудничестве и отметил, что Казахстан обладает сильным потенциалом для развития цифровых технологий. Он также подчеркнул, что ему близка казахстанская культура и особенно нравится город», — уточнил Сатыбалды.

Также Павел Дуров провел встречу с главой «Казахтелекома» Багдатом Мусином. Как рассказал последний, с основателем Telegram они обсудили идеи и потенциальные проекты.