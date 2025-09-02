Обзор HUAWEI Pura 80: стильный и сбалансированный флагманский смартфон с ИИ от «Яндекса»

Huawei представила базовый флагман Pura 80 — смартфон, сочетающий оригинальный дизайн, передовые камеры и интеграцию с ИИ от «Яндекса». Чем он выделяется на фоне конкурентов и что предлагает пользователям особенного — в обзоре Газеты.Ru.

Дизайн

В отличие от старших моделей — HUAWEI Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra — базовая версия Pura 80 получила плоские грани и заднюю панель из матового стекла. Такое решение не только красиво выглядит и приятно на ощупь, но и практично, ведь аппарат легко удерживать даже без чехла, а матовое покрытие не собирает отпечатки пальцев.

Визуально устройство выделяется за счет узнаваемого блока камер, что особенно отличает Pura 80 на фоне однотипного дизайна конкурентов. Цветовые решения также заслуживают внимания: золотой, белый и черный варианты выглядят сдержанно и премиально.

Смартфон весит 211 граммов. Его корпус защищен по стандартам IP68 и IP69, что гарантирует устойчивость к воде и пыли, включая агрессивные условия вроде горячих струй воды под высоким давлением. Материалы корпуса флагманские: спереди и сзади установлено стекло, а рамка выполнена из металла.

Экран

Huawei Pura 80 оснащен плоским 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2760х1256 пикселей и поддержкой LTPO-технологии с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Такой подход обеспечивает баланс между плавностью интерфейса и энергоэффективностью, подстраивая частоту под отображаемый на экране контент. Также имеется высокочастотное ШИМ-затемнение на уровне 1440 Гц. Эта функция снижает нагрузку на глаза при длительном использовании, что особенно важно для людей, постоянно работающих со смартфоном.

Отдельного упоминания заслуживает наличие стекла Kunlun Glass 2-го поколения. Оно отличается повышенной устойчивостью к царапинам и ударам.

Дисплей также может похвастаться тонкими рамками, высокой яркостью, которой с запасом хватает для использования под прямыми лучами солнца, и функциями для безопасности глаз. Помимо ШИМ-затемнения предусмотрены опции для защиты зрения со снижением мерцания, режим электронной книги (цветной и черно-белый), возможность вручную настроить цветовую гамму и теплоту экрана.

Камера

Производители смартфонов, часто предлагая серию из нескольких моделей, оснащают базовые устройства непримечательными камерами. Иногда вендоры и вовсе не ставят в базовые флагманы телеобъективы, как, например, в iPhone 16. В случае с HUAWEI Pura 80 ситуация обстоит куда лучше — на тыльной панели сразу три камеры со всеми нужными модулями: основным, ультраширокоугольным и телеобъективом.

Смартфон получил 50-мегапиксельную основную камеру с переменной диафрагмой (f/1.4–4.0) и оптической стабилизацией. Главный сенсор построен по схеме RYYB, что увеличивает количество захватываемого света и улучшает качество съемки в условиях низкой освещенности. С такой камерой пользователь может рассчитывать на стабильный и контрастный снимок не только днем, но и ночью. Дополняют главный датчик ультраширокоугольная камера на 13 Мп и 12-мегапиксельный перископический телеобъектив с пятикратным оптическим зумом.

В новинке, также как и в старших моделях, реализована технология Ultra Chroma XMAGE с поддержкой 1,5 млн спектральных каналов. На практике это означает более точную цветопередачу, особенно в сложных условиях с разным спектром освещения, — например, в городских сценах с неоном или на закате.

Возможности видеосъемки тоже достойны похвалы: снимать можно в режиме вплоть до 4K при 60 кадрах в секунду, имеется поддержка режима HDR Vivid для съемки в расширенном динамическом диапазоне. Видеоряд получается стабильным, звук передается четко, а стабилизация выравнивает картинку даже при активной ходьбе и съемке с рук.

Камера в современном смартфоне — это не только про «железо», но и про функции и искусственный интеллект. В HUAWEI Pura 80 предусмотрены режимы AI Long Exposure и AI Multi Exposure, которые превращают обычные кадры в художественные снимки с эффектом движения, а «Живые фото» позволяют сохранять 1,5 секунды до и после нажатия на спуск затвора. Алгоритмы камеры тоже работают правильно, точно передавая оттенки кожи даже в смешанном свете, что выделяет новинку от ряда конкурентов, которые часто «перегревают» цвета.

Производительность

HUAWEI Pura 80 демонстрирует высокий уровень производительности, которого достаточно для любых задач — от игр до работы с мультимедиа и обработки фото. За время тестирования какие-либо зависания или перегрев устройства замечены не были.

Система питания представлена аккумулятором емкостью 5170 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной — до 50 Вт. Важным преимуществом остается обратная беспроводная зарядка — полезная опция для владельцев аксессуаров вроде наушников или смарт-часов. С этой функцией смартфон выступает пауэрбанком.

Устройство уверенно выдерживает полный день интенсивного использования, в том числе благодаря LTPO-экрану с адаптивной частотой и оптимизации фирменной оболочки EMUI 15, которые позволяют дополнительно экономить заряд. Например, за час просмотра видео на RuTube с выставленной на 50% яркостью экрана расход составит всего 5%.

ПО

HUAWEI Pura 80 поставляется с предустановленной фирменной системой EMUI 15. Это стабильная оболочка с красивыми анимациями и полезным функционалом. В случае с Pura 80 система также доработана множеством функций на базе искусственного интеллекта. Например, это один из первых смартфонов с полноценной интеграцией ИИ-ассистента «Алиса» и других сервисов «Яндекса».

Если зажать кнопку блокировки, запустится нейросетевая «Алиса» с режимом рассуждения, поиска в интернете, генерацией изображений, переводом текста и другими функциями.

В Pura 80 также имеется ИИ-поиск по фото — достаточно зажать двумя пальцами экран и обвести нужный предмет, а поисковик найдет информацию об объекте. Если это товар, то сразу появится его фотография и ссылка на покупку, что очень удобно.

Для записывающих конспекты студентов, журналистов и просто работающих с текстом пользователей тоже есть полезные функции. Например, в «Заметках» по нажатию на логотип «Алисы» можно получить выжимку большого текста, выбрав опцию «Пересказать». Функция «Исправить» устранит все орфографические и пунктуационные ошибки, а «Улучшить» — перепишет плохо написанный текст.

К слову, AI-редактор имеется также и в предустановленной «Яндекс Клавиатуре», с помощью которой можно улучшить написанный текст, исправить в нем ошибки или расставить по тексту подходящие смайлики. Там же можно сгенерировать поздравление — достаточно написать самые важные данные (имя и праздник) и выбрать стиль поздравления (торжественный, романтичный и т. д.).

Среди прочих ИИ-функций можно выделить управление жестами на базе ИИ: смахивание для прокрутки ленты соцсетей, сжатие кулака для скриншота. Также представлена функция защиты конфиденциальности, которая скрывает уведомления от посторонних глаз, при звонках ИИ-шумоподавление отсекает посторонние звуки, а удалить посторонние объекты с фото можно одним касанием.

В совокупности эти функции формируют образ устройства, которое не только впечатляет железом, но и старается адаптироваться под пользователя, предлагая полезные возможности для удобного взаимодействия с гаджетом.

Комплектация

Покупая HUAWEI Pura 80, пользователи получают не только смартфон, но и все, что нужно для полноценного использования: прочный защитный чехол, зарядный блок мощностью 66 Вт, кабель USB-C на USB-C и документацию. Более того, на смартфон с завода нанесена защитная пленка.

Выводы

HUAWEI Pura 80 — это смартфон, который подкупает своей комплексностью. Здесь нет ощущения перекоса в сторону одной характеристики: дизайн и материалы соответствуют премиум-сегменту, яркий и плоский экран отлично передает контент, аккумулятор и быстрая зарядка отвечают за стабильную работу в течение всего дня, а камера и вовсе выделяет смартфон среди других базовых флагманов.

С учетом всех этих параметров HUAWEI Pura 80 можно с уверенностью назвать достойным преемником прошлогодней модели и отличным выбором для тех, кто не хочет переплачивать за Pro- и Ulta-версии флагманских смартфонов.