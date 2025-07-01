HONOR 400: нашпигованный ИИ смартфон, с мощной камерой и выносливым аккумулятором

Пока одни бренды внедряют искусственный интеллект ради галочки, HONOR делает ставку на технологии с реальной пользой. Новый HONOR 400 — не просто еще один смартфон с модным шильдиком AI, а полноценный помощник с набором продуманных фишек: от целой ИИ-системы и мощной камеры до огромной батареи и защищенного корпуса. Что он умеет, чем удивит и почему стоит его купить — в обзоре «Газеты.Ru».

Дизайн

С первых же секунд использования HONOR 400 завораживает как тактильно, так и внешне флагманскими материалами корпуса и идеальными габаритами как для мужской, так и для женской руки. Несмотря на внушительную батарею емкостью 6000 мАч, новинка очень тонкая (7,3 мм) и весит всего 184 грамма

За защиту HONOR 400 можно не переживать, так как он устойчив к повреждениям при падении, что подтверждает сертификация SGS 5 звезд. Он также защищен от пыли и влаги по стандарту IP66. Для самых бережливых пользователей — в комплекте прозрачный силиконовый чехол.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

К слову о защите: зачастую, пользуясь устройствами под дождем, мы сталкиваемся с фантомными нажатиями. В HONOR 400 предусмотрена технология Super Rainproof Touch, которая обеспечивает точную работу сенсорного экрана даже при контакте с водой. Примечательно, что за ее работу отвечает искусственный интеллект, обученный на десятках тысяч сценариев: он распознает случайные брызги и отличает их от прикосновений пользователя, сохраняя удобство управления в любых условиях, — будь то дождь или если нужно ответить на сообщение, пока умываешься.

Многие оценят и то, что в HONOR 400 плоские экран и рамки. Причем смартфон не впивается в руку, так как на гранях рамки предусмотрены практически невидимые скосы. В общем, удобная и стильная новинка.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Экран

HONOR 400 оснащается 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2736х1264 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Также заявлено отображение 1,07 млрд цветов и стопроцентный охват цветового пространства DCI-P3. Такие показатели позволяют смартфону встать на один уровень с флагманами, так как за время тестирования HONOR 400, он ни разу не вызывал вопросов по части дисплея.

Яркости хватает даже под летним солнцем, экран плавный, отзывчивый, и, что не менее важно, — правильно откалиброван, благодаря чему может похвастаться точной цветопередачей.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Тем не менее, каждый пользователь может настроить экран под себя. В параметрах скрываются десятки настроек, начиная от стандартных возможностей смены шрифтов и размера отображения, вплоть до ручной настройки цветопередачи или включения режима электронной книги. В настройках также скрываются функции «Дисплей Super Dynamic», которая повышает яркость и контрастность в видео с помощью ИИ. Помимо этого, есть функция улучшения отображения при ярком солнечном свете, определяющая с помощью ИИ уровень освещения и адаптирующая параметры изображения.

Устройства HONOR выделяются на фоне конкурентов еще и тем, что производитель внедряет в свои смартфоны уникальные функции, сохраняющие здоровье глаз пользователей. Герой обзора не стал исключением. HONOR 400 работает при частоте ШИМ 3840 Гц, что делает мерцание практически незаметным. Важно отметить, что это и динамическая регулировка яркости, которая уменьшает утомляемость глаз на 18%, включена по умолчанию.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Также в разделе «Экран HONOR Eye Comfort» можно найти функцию отображения циркадных режимов сна, которая с помощью AI меняет оттенки на более теплые ближе к вечеру, учитывая привычки пользователя, чтобы не мешать выработке мелатонина. Не менее полезными оказались опции «Комфорт при расфокусировке», которая действует как бифокальные линзы, корректируя изображение и предотвращая усталость глаз, и «Защита зрения» с фильтром от УФ-излучения.

Корреспондент «Газеты.Ru» отдельно оценил опцию «Снижение симптомов укачивания», которая помогает уменьшить тошноту и дискомфорт при использовании смартфона в транспорте. При ее включении на экране появляются «точки-ориентиры», которые подстраивают свое изображение под микродвижения устройства. Проверено на практике — головокружения после длительной поездки не замечено.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Камера

HONOR 400 может похвастаться системой камер с ИИ-функциями, которая выдает качественные снимки в любых условиях благодаря основной 200-мегапиксельной камере с сенсором 1/1,4 дюйма, диафрагмой f/1,9 и двойной стабилизацией (OIS и EIS). Датчик дополнен ультраширокоугольным модулем с разрешением 12 Мп и углом обзора 112 градусов. Наконец, селфи-камера получила сенсор на 50 Мп с диафрагмой f/2.0.

Смартфон выдает детализированные и контрастные снимки с широким динамическим диапазоном, в том числе в условиях сложного освещения. Причем в режиме автосъемки пользователям доступны три фотографических стиля: естественный, динамический и аутентичный. Корреспонденту «Газеты.Ru» больше всего понравился последний благодаря своей художественности. Кроме того, благодаря основной камере с высоким разрешением можно снимать детализированные снимки в приближении, не теряя качества (конечно, в разумных пределах).

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В приложении камеры помимо привычных режимов пользователи могут найти функцию «Живое фото», которая записывает трехсекундные ролики, готовые к редактированию и публикации. Причем такие кадры можно не только публиковать в соцсетях, но и делиться ими с владельцами iPhone.

Фанаты HONOR в портретном режиме могут найти знакомые им пресеты Harcourt, которые воссоздают светотеневой рисунок французской студии, подчеркивая объект съемки, и фильтры «Имитация фотопленки», которые добавляют зернистость и эффект аналоговых пленок. И это лишь малая часть того, чем может порадовать HONOR 400 в плане фото.

Видеовозможности новинки способны удивить тем, что все модули могут снимать в разрешении 4K с возможностью переключения между объективами во время съемки, в том числе с тыльных камер на фронтальную. Такое решение отлично подойдет для съемки влогов или видео в путешествиях.

Детализация видео и стабилизация на достойном уровне. Если съемка ведется в шумном месте и важно сохранить голос спикера на видео, достаточно, не прерывая запись, нажать на кнопку шумоподавления, и все, — посторонний шум будет удален, сохранится лишь самое важное.

Но больше всего герой сегодняшнего обзора выделяется технологией AI HONOR IMAGE ENGINE. Это целая ИИ-система, в которую входят десятки функций на базе искусственного интеллекта, расширяющие возможности мобильной фотографии.

Так, функция «AI-суперзум», активирующаяся при увеличении 15–30x, позволяет повысить четкость объектов на большом расстоянии. ИИ распознает объекты, дорабатывает и улучшает качество снимков природных и городских пейзажей, однако данная функция не подходит для съемки людей и животных.

20-кратное приближение без и с AI ZOOM

AI Portrait Snap с помощью модели Capture Enhancement и движка AI Intent Recognition предсказывает движение объектов и удерживает фокус, а алгоритм AI Dual-lens Bokeh аккуратно размывает фон и выделяет главный объект, создавая четкие портреты с естественным освещением и прорисованными контурами даже в движении.

В галерее скрываются не менее полезные опции, среди которых целый AI-редактор с функциями «AI-ластик», «Удаление прохожих с AI» и «Удаление отражений с AI», которые, как следует из их названий, с помощью ИИ убирают лишние объекты, людей, отражения и блики с фото.

Опция «AI-расширение» позволяет «увидеть», что осталось за кадром, дополняя пейзажи и снимки путем увеличения изображения с натуральным дорисовыванием с помощью ИИ. Среди прочих функций внимания достойны «AI-апскейл», который повышает четкость старых или некачественных фото, «AI-силуэт», отделяет объект от фона, перемещает его или меняет фон на другой, и «Открытие глаз с AI», исправляющий закрытые глаза на портретах.

Фото до и после AI-расширения

Не менее интересной оказалась разработанная совместно с Google функция «Оживление фото с AI». Она генерирует 5-секундные видеоролики на основе фотографий. На удивление, на генерацию уходит не более минуты, а ИИ очень реалистично отрисовывает эмоции или объекты, которых изначально на снимке не было. «Оживить» фото можно в галерее, в разделе «Создать», где скрыто множество других творческих опций, среди которых «Коллаж живых фото», «Готовый фильм» и другие.

MagicOS 9.0 и AI

HONOR 400 поставляется с предустановленной Android 15 и фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая объединяет искусственный интеллект и настраиваемые виджеты, создающие удобный интерфейс для работы, учебы и просто комфортного использования смартфона.

Так, в нем предусмотрена поддержка «Google Объектива», благодаря которому камера распознает растения, животных и переводит тексты с меню и вывесок на более чем 100 языков, а инструмент «Круг для поиска» позволяет находить информацию об объектах на экране простым жестом — достаточно его обвести.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Фирменная система Magic Portal 2.0 пригодится пользователям для поиска информации или передачи контента между приложениями. Например, стукнув и обведя костяшкой пальца нужный объект, можно извлечь текст, передать выделенный скриншот. Причем система ИИ автоматически подберет нужные сервисы для взаимодействия.

Более интригующей функцией оказался «Редактор текста с AI», который помогает в генерации, редактировании и проверке текстов на нескольких языках. Настолько же полезным является «AI-диктофон», который преобразует речь в текст в реальном времени, пересказывает объемные записи или переводит их на другие языки — отличный инструмент для журналиста или студента на паре. Самое главное, что все это работает на русском языке.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Magic Capsule представляет собой интерактивные уведомления, показывающие ключевую информацию без необходимости запуска приложений, а «Экран блокировки Magic» персонализирует интерфейс, отображая погоду, новости и предлагая разные стили оформления и обои.

И одна из самых уникальных функций, которая пока что встречалась лишь в смартфонах HONOR — «Распознавание дипфейков с AI». Как следует из названия, искусственный интеллект анализирует лицо собеседника во время видеозвонков и уведомляет пользователя о потенциальных мошенниках, изменивших лицо с помощью дипфейков. В наше время, пожалуй, самая полезная функция.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Производительность

HONOR 400 может похвастаться наличием чипсета Snapdragon 7 Gen 3 с графическим чипом Adreno 720 и игровым движком Turbo X Game Engine. Такая комбинация обеспечивает высокую производительность и стабильный игровой опыт, не говоря о базовых сценариях использования.

Также смартфон выделяется тем, что предлагает сразу 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Этого хватит для съемки фото и видео, хранения фильмов, игр и любимой музыки.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Батарея

HONOR 400 получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки HONOR SuperCharge мощностью 80 Вт. От фирменного ЗУ смартфон заряжается за 15 минут до 40%, а на полную зарядку достаточно 46 минут. Автономность устройства радует — его хватает на полный день активного использования или до 17 часов просмотра онлайн-видео.

Особое внимание производитель уделил и сохранности батареи, которая, по заявлениям HONOR, даже через четыре года сохраняет более 80% своей первоначальной емкости. Кроме того, аккумулятор выдерживает холод до -20 градусов Цельсия, позволяя звонить и записывать видео в любых условиях.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Заключение

По итогу тестирования от HONOR 400 остались лишь приятные эмоции. Пожалуй, это первый смартфон в своем сегменте, оснащенный ИИ не для галочки — гаджет предлагает целую AI-систему, функции которой продуманы для любых сценариев использования, будь-то творчество, работа, учеба или просто развлечение.

Новинка также выделяется на фоне большинства конкурентов еще и тем, что поддерживает eSIM, что оценят путешественники или владельцы большого количества SIM-карт.

Такой гаджет справится с задачами любого пользователя: школьника, студента, взрослого человека или пенсионера, так как каждый найдет в нем полезные для себя инструменты.