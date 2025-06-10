Обзор Nintendo Switch 2: лучшая портативная консоль, которую пока не стоит покупать

Nintendo Switch 2 — одна из самых ожидаемых консолей за последние годы. Спустя восемь лет после выхода Switch первого поколения эта модель может похвастаться множеством улучшений, но оправдан ли такой ажиотаж, почему в России приставку продают чуть ли не в два раза дороже, чем в США, и стоит ли новинка своих денег — в обзоре «Газеты.Ru».

Дизайн

Внешне приставка Nintendo Switch 2 почти полностью идентична первому поколению с некоторыми изменениями: консоль стала заметно больше и тяжелее, что многим может не понравиться.

Направленное на портативность устройство теперь сложнее называть портативным — оно весит 534 г.

По сравнению с первой моделью (398 г) и модификацией Nintendo Switch OLED (420 г) этот прирост в весе значительно ощущается и сказывается на удобстве использования.

Портативности мешают и подросшие габариты — 116х272х13,9 мм. В целом Nintendo Switch 2 воспринимается как Steam Deck и аналоги на Windows, которые часто критикуют за их размеры. Ключевое отличие новинки от конкурентов лишь в том, что она тоньше и меньше греется.

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Хоть корпус Nintendo Switch 2 и выполнен из пластика, консоль не воспринимается дешево — пластик тут плотный, задняя крышка не продавливается. Однако устройство предлагается пока лишь в черном цвете, и из-за этого корпус маркий, особенно летом отпечатки на черной панели собираются быстро. То же самое можно сказать и про экран — он маркий, и на него быстро налетает пыль.

Больше всего в Nintendo Switch 2 восхищение вызывают магнитные крепления в контроллерах Joy-Con 2.

Если раньше, чтобы закрепить контроллеры, нужно было провести Joy-Con по «рельсам» на боковине устройства, теперь достаточно просто поднести их — магниты все сделают за вас.

Выглядит это волшебно и вызывает восторг!

К тому же Joy-Con 2 вообще не люфтят и держатся очень крепко. Но если постараться, оторвать контроллер все же можно. При этом механизм предохранителя не пострадает. В общем, сделано добротно. Хотя не исключено, что со временем механизм все же «расшатается».

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Экран

В Nintendo Switch 2 установлен сенсорный 7,9-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR.

Это масштабное обновление по сравнению с Nintendo Switch 2017 года, где стоял IPS-экран на 6,2 дюйма с разрешением HD и частотой 60 Гц.

Также первое поколение имеет модификации Lite- и OLED-версий консолей, в которых используется 5,5-дюймовый IPS-дисплей и OLED на 7 дюймов соответственно. Вероятно, в будущем Nintendo выпустит такие версии и для Switch 2.

Несмотря на улучшенные характеристики, рациональными их назвать сложно — большая частота и разрешение активнее расходуют батарею, что в портативном устройстве играет важнейшую роль. К тому же для раскрытия потенциала экрана требуется больше вычислительной мощности, что снова сказывается на расходе аккумулятора. Например, в Steam Deck OLED используется схожий экран такой же диагонали, но с более низким разрешением (800p) и частотой 90 Гц, и, как показывает практика, это «золотая» середина для таких устройств.

Разглядеть «пиксели» на небольшом экране при более низком разрешении было бы сложно, но на работе устройства это сказалось бы благоприятно.

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Nintendo заявляет, что Switch 2 получил дисплей с поддержкой HDR, однако на деле это не совсем так, ведь для достижения эффекта широкого динамического диапазона в идеале нужен экран яркостью от 1000 нит . Тут же, как показали замеры корреспондента «Газеты.Ru», показатель не превышает 550 нит . Это подтверждают и другие независимые тесты.

С учетом того, что это в первую очередь портативное устройство, яркости экрана для игры под открытым небом недостаточно — днем экран бликует и отображает не столько картинку в игре, сколько отражение пользователя. Благо, что в устройстве предусмотрена автояркость, которая регулируется достаточно точно. Тем не менее дисплей Nintendo Switch 2 хороший. Во всяком случае, в сравнении с восьмилетней моделью первого поколения.

Игры и производительность

Nintendo Switch 2 не может похвастаться обширной библиотекой игр на релизе, но зато новинка получила значительный прирост по производительности. Благодаря увеличенной с 4 до 12 ГБ оперативной памяти и кастомному чипу Nvidia с поддержкой технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling) — технология масштабирования изображения компании Nvidia, которая позволяет повысить производительность в играх без значительной потери качества графикиновинка запускает требовательные игры в разрешении Full HD при 60 кадрах в секунду, а более простые тайтлы и вовсе идут до 120 FPS.

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Бенчмарком производительности Nintendo Switch 2 служит игра Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, геймплей которой, к большому удивлению, не сопровождается зависаниями и перегревом

— что в портативном режиме, что в режиме док-станции игра работает отлично. Единственное, к чему можно придраться, так это к повышенному разряду — в ней батарея Switch 2 теряет практически 1% в минуту. И это очень плохой показатель по сравнению с первым поколением, которое «крутило» игру «Ведьмак 3: Дикая Охота» до пяти часов. В защиту новинки, конечно, стоит сказать, что на первом Switch игры выглядят по современным меркам ужасно в плане графики.

Тут же выручает DLSS — игры изначально идут не в Full HD (1080p), а в 540p (например, Cyberpunk в портативном режиме), после чего с помощью технологии Nvidia разрешение интерполируется до более высокого без видимых недостатков. Это ключевое отличие Switch 2, которое в будущем может позволить разработчикам портировать крупные мультиплатформенные игры, раннее отсутствовавшие на консолях Nintendo из-за низкой производительности.

Играть в Nintendo Switch 2 можно в трех режимах: ТВ при подключении к док-станции, стационарном, когда Joy-Con 2 отсоединены от устройства, и портативном, если устройство в сборе.

За это Switch и называется гибридной — это не просто домашняя приставка или портативная консоль, а гаджет, предлагающий множество сценариев использования. Во втором и третьем случаях используется режим «портативной» графики, тогда как в док-станции гаджет выдает более высокую производительность с возможностью вывода картинки в разрешении 4K — опять же с помощью DLSS. Например, тот же Cyberpunk и вовсе идет даже с DLSS в 1080p, после чего картинка по сути просто растягивается до 4K.

И пока что таких крупных игр, как Cyberpunk, на Switch 2 не очень много. Тем не менее платформа может похвастаться поддержкой большинства игр прошлого поколения, что особенно оценят владельцы оригинальных консолей, скопившие в своей библиотеке не один десяток тайтлов. Причем можно играть как в цифровые, так и физические копии от первой Nintendo Switch. В некоторых случаях разработчики выпускают платные обновления с улучшениями под Switch 2, в некоторых — бесплатные.

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При этом игры без патчей все равно зачастую идут лучше как минимум потому, что в Switch 2 более мощное «железо», и в играх с динамическим разрешением оно не падает до минимального и держится на высоком уровне.

Но есть и ложка дегтя во всем этом — они запускаются в 720p, на что указывает разрешение скриншотов.

Еще одно нововведение — возможность играть в игры, водя Joy-Con 2 по столу, как мышью, — полезная функция для шутеров и стратегий, но не сказать, что удобная. Так как контроллер нужно водить ребром по ровной поверхности, кнопки ABXY в это время «перемещаются» на бок. Вместо кнопки мыши используется кнопка R, которая идеально ложится под указательный палец, но тянуться большим пальцем до ABXY при их необходимости очень неудобно.

Да и выглядит такая конструкция, мягко говоря, странно.

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Батарея

Слабое место Nintendo Switch 2 — ее аккумулятор. С возросшим экраном и характеристиками консоль получила батарею емкостью на 5220 мАч.

В зависимости от игры и уровня яркости экрана расход составит от чуть менее двух до шести часов.

На полную зарядку потребуется около двух с половиной часов.

С учетом того, что Switch 2 — в первую очередь портативная консоль, долго играть на ней не получится, хотя это была одна из главных фишек моделей первого поколения. Пока Steam Deck и прочие аналоги на Windows предлагали два часа работы, Switch OLED, например, без проблем справлялся с тяжелыми играми на протяжении пяти часов.

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Комплектация

Комплектация Nintendo Switch 2 богатая. В коробку кладут: Switch 2, левый и правый Joy-Con 2, зарядный блок, провод USB-C на USB-C, док-станцию, грип для Joy-Con 2, два держателя Joy-Con 2 и кабель HDMI.

Отдельно пользователям предлагается камера для связи с друзьями во время игр в Game Chat и внешний контроллер Pro Controller 2. Если же геймпад можно советовать к покупке, то камеру уже точно нет — при регистрации в Game Chat следует указать номер, на который придет SMS с кодом. На российские номера они не поступают.

Сразу после покупки Switch 2 следует позаботиться о сохранности консоли и купить защитное стекло для экрана и чехол для переноски.

В противном случае пользователь рискует поцарапать экран или, например, сломать стики на контроллерах при транспортировки устройства в рюкзаке без специального кейса.

Заключение

Удивление вызывает стоимость Nintendo Switch 2 в России — до официального начала продаж ее можно было купить в Москве в среднем от 55 тыс. руб., в первые дни начала продаж — от 65 тыс. руб., а спустя неделю — от 60 тыс. руб. Причем некоторые продавцы и вовсе все еще просят за устройство 75 тыс. руб.! Для сравнения, в США, откуда, как правило, и идут приставки, она стоит $450 (около 35,6 тыс. руб.) без учета НДС. Стоит ли новинка таких переплат? Нет. Тем более, что эксклюзивных игр для Nintendo Switch 2 сейчас толком-то и нет.

Если вам нужна мощная игровая консоль, за эти деньги можно купить PlayStation 5 Pro либо базовую PlayStation 5, и у вас останется «сдача» на Nintendo Switch OLED или Steam Deck в скромной модификации.

Если же нужна исключительно Nintendo Switch 2, лучше подождать месяц-другой, пока цены не снизятся хотя бы до 45–47 тыс. руб.

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И будьте готовы, что цифровые копии игр от самой Nintendo теперь стоят $80 (около 6,3 тыс. руб.), а картриджи и того дороже. Это одна из самых дорогих консолей, предлагающая упрощенные версии игр по цене выше, чем на других платформах. Если нужен бюджетный гейминг, то лучше рассмотреть Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series S с подпиской Game Pass Ultimate или ПК. Тем более, что первое поколение получило огромную популярность в том числе за счет взлома, позволяющего играть «бесплатно». Работают ли уже пираты над взломом Switch 2 — можно только догадываться.

Если деньги не проблема и вы готовы переплачивать за параллельный импорт и высокий ценник за счет повышенного спроса — Nintendo Switch 2 вас приятно удивит.

Nintendo Switch 2 для обзора была предоставлена в редакцию магазином Gix.Ru.