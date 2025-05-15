HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: как новинка задает новые стандарты умных часов

Компания HUAWEI продолжает удивлять поклонников гаджетов, выпуская устройства, которые сочетают инновационные технологии с элегантным дизайном. 15 мая стартует предзаказ часов серии HUAWEI WATCH FIT 4, задающей новый стандарт умных часов. Благодаря передовым технологиям, элегантному дизайну и высокой функциональности они могут стать по-настоящему бесценным спутником для тех, кто ведет активный образ жизни и ценит точность, выносливость, стиль и, конечно, заботится о собственном здоровье. Часы HUAWEI WATCH FIT 4 Pro с сапфировым стеклом, титановым безелем, ярким экраном 3000 нит и поддержкой экстремальных видов спорта, включая дайвинг до 40 метров, они готовы к любым приключениям. Но главное — они предлагают уникальные функции для мониторинга здоровья, такие, как анализ ЭКГ и контроль эмоционального состояния. Чем еще удивит новинка, — в обзоре «Газеты.Ru»

Дизайн: тонкий, легкий, прочный

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro выделяется ультратонким корпусом толщиной 9.3 мм и весом всего 30.4 г. Для сравнения: это легче, чем большинство ягод клубники. Pro-версия доступна в трех стильных цветах: черном, глубоком синем и ярко-зеленом. Дизайн очень удачно дополнен съемными ремешками трех типов:

• Нейлоновый плетеный (быстро сохнет, идеален для водных видов спорта).

• Фторэластомеровый (гипоаллергенный, устойчивый к поту).

• Перфорированный (вентиляция для интенсивных тренировок).

Материалы премиум-класса — сапфировое стекло, титановый сплав и алюминиевый корпус — обеспечивают защиту от ударов, царапин и воды. В редакционных тестах часы легко выдерживали падения с высоты и погружения на глубину, оставаясь невредимыми.

Экран: ярче солнца

AMOLED-экран 1.82 дюйма с пиковой яркостью 3000 нит — рекорд для смарт-часов HUAWEI WATCH FIT. Даже под прямыми солнечными лучами данные о пульсе, маршруте или уведомления остаются четкими, в чем мы лично убедились. В тестах экран не тускнел при направленном свете фонаря, а в режиме навигации во время горного похода информация читалась без усилий. Это, безусловно, сильное конкурентное преимущество модели. Например, Apple Watch Series 10 имеют пиковую яркость около 2000–2500 нит.

WATCH FIT 4 Pro также поддерживает персонализацию циферблатов: можно создать уникальный дизайн с фото питомца, эмодзи или мотивационными виджетами.

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Навигация и специальные функции для спортсменов

Система геопозиционирования HUAWEI Санфлауэр, которой оснащены умные часы, на 30 процентов точнее предыдущих версий. Она позволяет с высокой точностью определять местоположения и поддерживает совместную работу с цветными офлайн-картами. Функция цветных офлайн-карт позволяет планировать маршруты в приложении HUAWEI Здоровье и загружать их на часы. Даже в лесу без связи не заблудишься: карты отображают тропы, перепады высот и ключевые точки. Можно заранее загружать маршруты туда-обратно с возможностью отмечать ключевые точки на маршруте, а система своевременно проинформирует обо всех отклонениях от него.

Есть здесь и датчик атмосферного давления для точного отслеживания высоты и давления во время подъемов, кроссового бега и катания на лыжах. После тренировки все показатели можно изучить и проанализировать.

Кроме того, теперь умные часы поддерживают и водные виды спорта — можно точно отслеживать маршрут при плавании, катании на сапе, серфинге, гребле и других активностях на воде и анализировать скорость, дистанцию и пульс для измерения эффективности водных тренировок.

В этом гаджете есть специальные, профессиональные режимы для разных видов спорта. HUAWEI WATCH FIT 4 Pro поддерживает более 100 спортивных режимов, включая экстремальные. Например, для занимающихся кроссовым бегом создан инновационный режим с контурными офлайн-картами, который сориентирует где угодно при отсутствии мобильной связи, причем детализированные карты с шагом 10 метров осень точно отображают рельеф местности.

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Не забыли создатели этих умных часов и про любителей игры в гольф. Здесь есть два режима, адаптированных под разные уровни подготовки: «Драйвинг-рейндж» совершенствует технику, анализируя скорость и траекторию свинга, а «Гольф-поле» предоставляет доступ к базе из 15 000 мировых площадок с детальными картами.

Безусловно, дайверы, как профессиональные, так и начинающие, также смогут по достоинству оценить эту умную новинку. Ведь с ними можно погружаться на глубину до 40 метров, и они покажут глубину, скорость, температуру и продолжительность погружения. Особый режим тренировки апноэ помогает улучшить технику дыхания, а встроенная система безопасности включает 20 типов предупреждений о критической глубине или времени пребывания под водой, при этом интеллектуальный таймер автоматически активирует вибросигнал при достижении предельных значений.

Здоровье: от ЭКГ до контроля эмоций

Система HUAWEI TruSense в Pro-версии — это безусловный прорыв в мониторинге здоровья. ЭКГ эти часы делают за 30 секунд, анализируя сердечный ритм и выявляя аритмию. Они также измеряют уровень кислорода в крови, анализируют вариабельность сердечного ритма и даже способны контролировать менструальный цикл.

Здесь также была усовершенствована система анализа сна, включающая теперь мониторинг вариабельности сердечного ритма, который помогает оценить уровень стресса и потенциальные риски для здоровья. Она выявляет нарушение дыхания во сне и позволяет своевременно обнаруживать признаки апноэ, давая рекомендации по коррекции образа жизни для улучшения качества сна и общего самочувствия.

И, конечно, нашу высокую оценку получила функция контроля эмоционального состояния. Эмоции мониторятся с помощью датчиков частоты дыхания и вариабельности сердечного ритма, часы определяют уровень стресса и предлагают рекомендации по его снижению. Интересная фишка — интерактивные циферблаты с животными, которые меняют выражение «лица» в зависимости от вашего настроения. Например, если уровень стресса высок, котик на экране выглядит грустным, напоминая, что надо сделать перерыв.

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Экосистема и автономность

Часы работают с iOS и Android, синхронизируя данные через приложение HUAWEI Здоровье. Уведомления, звонки, управление музыкой и бесконтактная оплата — все под рукой. Однако некоторые функции (например, ЭКГ) доступны только при подключении к смартфонам HUAWEI.

Впечатляет и автономность этих умных часов. Батарея на 7–10 дней работы — ключевое преимущество серии. При активном использовании (постоянный GPS, тренировки) часы продержатся 4–5 дней. Зарядка до 100% занимает 60 минут (для сравнения: Apple Watch Series 10 — около 1.5 часов).

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Промо-цена на HUAWEI WATCH FIT 4 с 15 по 29 мая будет составлять от 12 999 рублей. Таким образом скидка составит 2000 рублей. Также покупатель получит наушники HUAWEI FreeBuds SE 3 в подарок. В свою очередь, промо-цена на HUAWEI WATCH FIT 4 Pro составит от 19 999 рублей. Скидка также составит 5000 рублей, а покупатель получит наушники HUAWEI FreeBuds SE 3 в подарок.

Резюме: HUAWEI WATCH FIT 4 Pro — это не просто часы, а многофункциональный гаджет для активных пользователей. Сочетание прочности, точности и стиля делает их идеальными для спортсменов, путешественников и тех, кто следит за своим здоровьем. Если вы ищете устройство, которое станет не только надежным повседневным помощником и высокоточным навигатором, но и тренером, выдержит экстремальные нагрузки и поможет достигать целей — новинка от HUAWEI, безусловно, достойна внимания, это оправданная инвестиция в собственный комфорт и безопасность.