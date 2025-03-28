Революция в мобильной фотографии: обзор концептуального смартфона Realme

Большинство пользователей при выборе смартфона в первую очередь подбирают его по качеству камеры. Что, если бы смартфоны оснащали большим дюймовым CMOS-сенсором и разрешали цеплять полноценные объективы — прямо как в беззеркальных фотоаппаратах? Звучит как фантастика, однако компания Realme задумалась над таким решением и выпустила концептуальный смартфон Realme Ultra, который называют революцией в мобильной фотографии. Таких всего два во всем мире, и один из них попал в редакцию «Газеты.Ru».

Realme Ultra на MWC

Концептуальный смартфон (устройство, разработанное как экспериментальный прототип, демонстрирующее инновационные технологии) Realme Ultra был представлен в начале марта на выставке MWC 2025 в Барселоне. Это ежегодное и крупнейшее событие в мире мобильных технологий, где лидеры индустрии, стартапы и новаторы демонстрируют передовые достижения в области связи и технологий. Одним из таких необычных гаджетов и оказался герой обзора. Всего было произведено два таких прототипа, один из которых попал в руки корреспонденту «Газеты.Ru».

Производитель называет устройство революционной концепцией со сменными объективами профессионального уровня. По сути, гаджет представляет собой обычный смартфон с тремя камерами: привычным основным и ультраширокоугольным модулями, а также третьим дюймовым сенсором, который и выделяет этот гаджет.

Фото на Realme Ultra и фото на Sony Alpha ILCE-7SM3 с объективом 70 мм «Газета.Ru»

Говорить о базовых датчиках вряд ли имеет смысл, так как это обычные «мобильные» камеры. Чтобы воспользоваться третьим, для начала нужно подцепить специальное крепление, к которому уже можно подключать объективы. На выбор их доступно два: 73-миллиметровый портретный и 234-миллиметровый телеобъектив с 10-кратным оптическим приближением.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В первый раз процесс сборки может показаться сложным, но уже во второй и последующие попытки это можно выполнять и закрытыми глазами. Корреспонденту «Газеты.Ru» повезло записать своего рода инструкцию еще на MWC, где представитель бренда подробно показал этот процесс на камеру. По окончании выставки корреспонденту также довелось протестировать Realme Ultra в Москве и составить собственное мнение.

Тест в Москве

По правде говоря, 10-кратный телеобъектив действительно позволяет снимать потрясающие снимки на Realme Ultra. Причем на нем есть еще и цифровой зум — вплоть до 60-кратного приближения. Однако смысла в таком приближении при съемке с рук нет, так как кадр получается смазанным. Максимум, который можно использовать без штатива, — 30х.

Несмотря на идеальные фотографии, которые позволяет делать смартфон Realme Ultra, в нем есть к чему придраться.

При использовании сменных объективов приходится использовать ручную фокусировку и настройки диафрагмы. С одной стороны, это позволяет получить фото профессионального уровня, но с другой — сильно отвлекает, занимает иногда много времени и явно рассчитано на опытных пользователей. Довольно часто корреспондент «Газеты.Ru» во время тестирования «промахивался» с фокусом. Но заметить это можно лишь уже после просмотра снимков на большом экране.

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К тому же из-за увесистости объектива (комплект из смартфона и объектива весит 1,08 кг), держать концепт в руках и одновременно настраивать фокус — непростая задача, которую могли бы решить, например, специальным чехлом с выступающей рукояткой, как у фотоаппаратов.

Не придерживать объектив нельзя — может даже показаться, что смартфон разломается пополам, но за все время тестирования этого так и не произошло, все собрано качественно.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Время срабатывания затвора практически молниеносное, благодаря чему, если правильно выставлен фокус, можно поймать момент и получить шикарное фото движущегося объекта. По итогу Realme Ultra удивляет детализацией снимков, возможностью приближения без потери качества, и, в отличие от того же iPhone, тут художественный эффект боке (размытие заднего фона) получается действительно натуральным.

Ниже — фотосравнение Realme Ultra и флагманского iPhone 16 Pro. Если не обращать внимание на разную цветопередачу между этими двумя устройствами, то очевидное превосходство на стороне героя обзора. Правда, нередко случались ошибки при фокусировке, из-за чего снимки на Realme получались нечеткими. Тем не менее iPhone показывает результат на уровень ниже в плане детализации, отработки цифровых шумов и боке.

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Несмотря на то, что концепция построена на использовании Realme Ultra в связке с одним из двух объективов, никто не запрещает пользоваться устройством как обычным смартфоном — достаточно не цеплять к нему оптику. Единственным минусом можно назвать лишь то, что дюймовый сенсор, по сути, прикрыт лишь тоненьким стеклом. Как он переживет попадание прямых солнечных лучей или как сильно отразятся царапины на этом стекле на итоговых снимках, сказать сложно.

Зато в случае необходимости не нужно брать с собой на фотосессию смартфон и фотоаппарат, а после переносить фотографии на компьютер и редактировать, ведь все это можно сделать на одном устройстве и сразу же выложить в соцсети. Достаточно иметь подобный смартфон и в случае необходимости достать нужный объектив.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Есть ли у этого будущее?

Концепт на то и является концептом — компания Realme продемонстрировала свою «ультру» с целью заявить о своих возможностях. И хоть это инженерный образец, он выдает фото, сравнимое качеству с настоящими фотоаппаратами. Не исключено, что в будущем Realme выпустит доступные для покупки устройства линейки Ultra — тем более такие есть практически у каждого производителя (Xiaomi 15 Ultra, Oppo Find X7 Ultra и т. д.). Если так, то это будут смартфоны со впечатляющими фотовозможностями, но все равно добиться уровня этого концепта вряд ли получится, так как уместить в маленький блок камеры телефона оптику из огромного объектива невозможно — физику не обманешь.

К слову, Realme Ultra — это не первый концептуальный смартфон с поддержкой сменных объективов.

В 2022 году Xiaomi представила схожий Xiaomi 12S Ultra, но он так и не попал в руки журналистов, так что оценить его возможности в реальном использовании было нельзя. Компания Realmе не побоялась предоставить гаджет для теста.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Современные смартфоны — это универсальные устройства, выдающие фото запредельного для своего форм-фактора качества, которые несравнимы с тем, что демонстрирует концепт от Realme. Однако привычный телефон без проблем помещается в карман и фотографировать на него можно в автоматическом режиме, тогда как в Realme Ultra для высококачественной съемки потребуется килограммовый набор и время на то, чтобы каждый раз выставлять фокусировку.

Такая игра свеч не стоит. Во всяком случае, для 99,9% пользователей.