Хранение знаний и объединение цивилизации: каким целям должен следовать интернет

— Андрей Александрович, в последнее время регулирование интернета становится все более жестким. Почему это происходит и чего нам ждать дальше?

— Все мы понимаем, что живем в очень турбулентное время. Прогресс движется семимильными шагами, меняется экономика, меняется общество. Мировое устройство, заложенное после Великой Отечественной войны, не успевает, а, возможно, и в принципе не может адаптироваться к этим изменениям, что порождает масштабные политические потрясения. Интернет, изначально задуманный как всеобщее пространство, где сегодня сходятся интересы государств и корпораций, не может оставаться тихой гаванью в мировом шторме. В сети идут информационные войны, через нее атакуется инфраструктура государств и коммерческих компаний.

В такой ситуации все государства без исключения усиливают национальный контроль за сетью, стараясь оградить своих граждан от враждебного контента, а свои ресурсы от кибератак. Где-то, как в Китае, этот контроль имеет открытую форму. В других странах, например в ЕС, декларируется свобода интернета, однако без лишнего шума принимаются все более и более жесткие правовые нормы, ограничивающие тайну переписки, деятельность иностранных сервисов и иные интернет-свободы. И я полагаю, что такая ситуация сохранится в ближайшие десятилетия.

— В какую сторону движется наша страна в вопросах регулирования интернета?

— Наша страна не может игнорировать ситуацию в мире и оставить российский сегмент без контроля и защиты, тем более что, как и пятьдесят лет назад, мы можем сказать, что «международное положение сложное». Однако в самом регулировании сети государство старается придерживаться многостороннего подхода и учитывать мнение всех участников отрасли, а также представляемых ими пользователей.

Важнейшей задачей внутри этого процесса является усиление цифрового суверенитета страны: создание собственного ПО, сервисов, независимой сетевой инфраструктуры. Один из значимых шагов в этой области – появление Национальной системы доменных имен (НСДИ), которая дублирует корневые серверы DNS и позволяет обеспечить работу российского сегмента сети в случае сбоев или отключения от глобальной сети.

Многие эксперты говорят, что отключение России от глобального интернета – вещь маловероятная и невыгодная для самого Запада. Однако многие из уже введенных против нашей страны санкций можно отнести к этой же категории «маловероятного и невыгодного», что, однако, не помешало их ввести.

— А как быть с блокировкой западных сервисов, таких как Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube?

— Здесь нужно понимать, что конфликт с организаторами этих сервисов — Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Google — возник вокруг единственного требования: соблюдать российское законодательство в отношении российских пользователей. Согласитесь, это требование справедливо? Стоит помнить, что аналогичные конфликты у Meta, Google, X и других интернет-корпораций существуют и с другими государствами. Однако там они приходят в локальные суды и решают их. Но именно Россию решили проигнорировать, что и привело к таким последствиям.

Более того, мы стали первыми (если не учитывать Китай, где заблокированы практически все западные платформы), кто вынужден был блокировать доступ к ресурсам интернет-гигантов, но не последними в череде такого рода конфликтов. Причина здесь в том, что эти корпорации выросли фактически до размеров государств и начинают понемногу отвоевывать себе место на международной арене, «пробуя на зуб» национальное законодательство. И это еще один важный тренд в развитии интернета и его регулировании во всем мире на ближайшие десятилетия.

— Ожидаются ли законодательные новации в сфере регулирования интернета в нашей стране?

— Для нас самым важным является прорабатываемый в настоящее время законопроект о введении регистрации доменов через ЕСИА (портал «Госуслуги»). Авторизация через ЕСИА позволит снизить уровень фишинга, упростить идентификацию администраторов доменов и в целом повысить безопасность Рунета. Кроме того, готовится ряд инициатив по регулированию платформенной экономики, цель которых – упорядочивание работы маркетплейсов, а также пакет инициатив, направленных на борьбу с мошенничеством, включая фишинговые схемы.

— Уже совсем скоро, 7 апреля, пройдет Российский форум по управлению интернетом — какие темы планируется обсудить в этом году?

— Российский форум по управлению интернетом — один из старейших национальных форумов, и он остается важной площадкой диалога между органами власти, бизнесом и общественными организациями по вопросам управления интернетом.

В этом году в центре внимания будут вопросы цифровой безопасности. Мы планируем обсудить актуальные мошеннические схемы, утечки данных, дипфейки, проблемы безопасности детей в интернете, а также эффективные подходы к борьбе с цифровой дезинформацией. Но важно не просто обозначить проблемы, но и предложить конкретные механизмы защиты.

Второй важнейшей темой станет международное сотрудничество в новых условиях. Мы обсудим механизмы международного взаимодействия, реализацию Глобального цифрового договора и перспективы цифрового сотрудничества в различных областях.

Как и большинство представителей некоммерческих организаций, поддерживающих работу сети, мы считаем, что интернет должен сохранять связность и следовать своей изначальной цели — хранению знаний и объединению человеческой цивилизации, но без ущерба национальным интересам.

— Будет ли учитываться мнение молодежи по этим вопросам?

— Безусловно, мы активно вовлекаем молодых специалистов в дискуссию – ведь именно им предстоит формировать будущее интернета.

Для этого перед форумом мы проводим специальный курс для молодежи, в ходе которого участники вместе с экспертами разбирают ключевые темы RIGF, а затем формулируют молодежные тезисы, отражающие их взгляд на актуальную повестку.

А еще на RIGF 2025 мы планируем представить книгу «Международное управление интернетом», подготовленное Координационным центром совместно с кафедрой мировых политических процессов МГИМО. Ранее мы уже касались этой темы, выпустив два издания книги «Управление интернетом» Йована Курбалийи. Книга эта впервые была издана на русском языке в 2010 году по инициативе Координационного центра доменов .RU/.РФ к Первому российскому форуму по управлению интернетом RIGF 2010, а в 2016 году мы выпустили на русском языке 7-е издание этой книги, переработанное и дополненное.

Но «Управление интернетом» Курбалийи отражает в какой-то степени «западный» взгляд на этот процесс, и теперь мы решили познакомить читателей с мнением отечественных ученых, занимающихся этой проблемой. Книга «Международное управление Интернетом» создана коллективом авторов под редакцией профессора кафедры мировых политических процессов МГИМО Елены Зиновьевой и включает в себя анализ ключевых тенденций развития интернета и системы управления сетью на современном этапе с точки зрения российских исследователей. Первыми читателям книги станут участники RIGF 2025 — уверен, им будет интересно познакомиться с отечественным подходом к управлению интернетом.