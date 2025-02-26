HONOR Magic 7 Pro определяет технологии будущего. Какую роль играет искусственный интеллект?

Популярная серия смартфонов HONOR пополнилась новой флагманской моделью Magic 7 Pro. Ее технические возможности впечатлят даже самых искушенных и привередливых пользователей. Это гаджет завтрашнего дня, который совершает революцию в скорости съемки и обеспечивает совершенство каждого кадра. По всем своим свойствам он выводит на новый уровень стандарты качества и функциональности флагманских моделей.

Выход на новый уровень

Новая модель смартфона HONOR Magic 7 Pro отвечает запросам тех, кто привык брать от жизни все самое лучшее. По всем свойствам это рывок вперед — высочайший уровень качества, производительности и технических возможностей с использованием технологий искусственного интеллекта.

У новой модели несколько ключевых отличий от предыдущего поколения. Улучшение качества фото- и видеосъемки обеспечивает тройная основная камера AI HONOR Falcon с новыми алгоритмами скоростной серийной съемки HD Super Burst и рекордным разрешением 200 мегапикселей.

Защиту корпуса усилило стекло HONOR NanoCrystal Shield, изготовленное по нанокристаллической технологии. Его называют неубиваемым (более 7 единиц по шкале Мосса) за необыкновенную устойчивость к царапинам и падениям. Влагозащита устройства отвечает максимальному уровню по стандартам IP68+IP69, то есть, способен выдержать даже горячую воду до 80 градусов под высоким давлением. Емкость новой кремний-углеродной батареи третьего поколения увеличена до 5850 мА·ч.

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На смартфоне установлена новейшая операционная система MagicOS 9.0 на базе Android 15 с улучшенным интерфейсом и множеством полезных инструментов для решения повседневных задач, учебы и работы, общения и развлечения.

HONOR Magic 7 Pro представлен в трех цветах: лунный серый, графитовый черный и лазурный голубой.

Качество и комфорт

Когда мы берем в руки смартфон, первое, что бросается в глаза, это, конечно, экран. Учитывая, как много времени мы на него смотрим, характеристики экрана имеют большое значение. У HONOR Magic7 Pro технологии обеспечивают четкую и яркую картинку с точной цветопередачей. При этом сразу несколько технологий защищают глаза от переутомления.

Смартфон оснащен экраном Natural Light HONOR AI Eye Comfort с тонкими рамками по периметру и панелью 8T LTPO AMOLED с диагональю 6,8 дюйма. Ее характеристики: плотность пикселей 453 PPI, динамическая частота обновления 1–120 Гц, пиковая яркость до 5000 нит и полноэкранная — до 1600 нит. Высокое качество изображения подтверждают сертификаты Dolby Vision и HDR Vivid.

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Отличием HONOR Magic 7 Pro стала технология круговой поляризации. Она имитирует мягкое естественное освещение, тем самым обеспечивая больше комфорта для глаз по сравнению с линейной поляризацией, которую применяют во всех остальных смартфонах. А технология активной защиты зрения AI-дефокус позволяет снизить временную близорукость, возникающую при длительном взаимодействии с некоторыми приложениями.

Динамическая яркость снижает напряжение глазных мышц за счет микрорегулировок интенсивности подсветки. ШИМ-частота 4320 Гц гарантирует отсутствие видимого мерцания экрана. Естественный тон настраивает яркость и цветопередачу экрана в соответствии с окружающим освещением. Циркадный ночной экран с AI у HONOR Magic 7 Pro с приближением вечера и на основе пользовательских привычек меняет оттенки на более теплые, чтобы не мешать выработке мелатонина.

Камера на все 200

Камера смартфона для многих определяет выбор модели. HONOR Magic 7 Pro поднимает фото- и видеосъемку на новый уровень. Умные технологии тройной камеры позволят создавать контент высокого качества при любом сценарии съемки и в любых условиях, автоматически настраивая все необходимые параметры.

Впервые смартфон HONOR оснащен телефотокамерой с разрешением сенсора 200 мегапикселей. Для съемки можно использовать несколько вариантов приближения: оптический зум 3х, гибридный зум 6х, цифровой зум высокого качества до 10х, а также экстремальные режимы приближения до 100х.

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С HONOR Magic 7 можно делать фотографии с великолепной детализацией. Основной HDR-сенсор H9000 с разрешением 50 мегапикселей дополнен оптикой с переменной диафрагмой. Ультраширокоугольная камера оснащена сенсором 50 мегапикселей и автофокусировкой для макросъемки. Камеру дополняют вспомогательные сенсоры: лазер для повышения скорости и точности фокусировки, датчики цветовой температуры и мерцания.

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Взгляд искусственного интеллекта

Диапазон возможностей для съемки расширило применение технологии искусственного интеллекта. Созданная на его основе функция «Захват движения» позволяет делать снимки движущихся объектов высокого качества даже на большом расстоянии. Также с помощью этой функции HONOR Magic 7 распознает выражение лица, например появление улыбки, определяя наилучшие моменты для съемки. А функция HD Super Burst позволяет с высоким качеством захватывать непрерывную скоростную серию быстродвижущихся объектов до 30 кадров.

HONOR Magic 7 Pro задает новый стандарт качества портретной съемки благодаря режиму Harcourt на базе технологии искусственного интеллекта.

Кроме того, в новую модель добавлена функция «Улучшение портрета с AI» для съемки портретов с ультравысоким разрешением. Еще одним улучшением стало добавление режима «Сцена» для съемки концертов и представлений. В этом режиме качественные фотографии получаются даже при значительной удаленности объекта съемки и сложном освещении. Интересные возможности открывает новая технология AI-суперзум, позволяющая снимать пейзажи с экстремальным приближением 30-100х, дорабатывая изображения благодаря возможностям генеративных нейросетей.

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Супербатарея: долго работает и быстро заряжается

Чем выше емкость батареи смартфона, тем выше он ценится. Активное использование устройства требует много энергии, а необходимость постоянно ставить его на зарядку раздражает.

На HONOR Magic 7 Pro установлена мощная кремний-углеродная батарея третьего поколения с содержанием кремния — 10% и емкостью 5850 мА·ч.

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Энергопотребление оптимизирует чип HONOR E2 второго поколения, который обеспечивает постоянный интеллектуальный мониторинг состояния смартфона и текущих задач для поддержания баланса между мощностью процессора и экономией энергии.

Заряжать HONOR Magic 7 Pro можно как с помощью проводной, так и беспроводной быстрой зарядки. По кабелю устройство полностью заряжается всего за 35 минут, беспроводным способом — за 45 минут.

Мощный прогресс

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite. Он обеспечивает высокую производительность и обладает запасом мощности на годы использования. Его дополняет объем скоростной памяти для хранения данных в 512 гигабайт с оперативной памятью в 12 гигабайт новейшего стандарта с расширением еще на 12 гигабайт при помощи технологии HONOR RAM Turbo.

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Впервые среди Android-смартфонов в HONOR Magic 7 Pro реализована полная поддержка графического движка Vulkan на всех уровнях, обеспечивая максимально возможные скорость рендеринга и качество изображения. Кроме того, в HONOR Magic 7 Pro используется технология, которая позволяет использовать AI-алгоритмы для повышения качества графики и частоты кадров в мобильных играх при сохранении энергоэффективности и контроля температуры.

Выделяется HONOR Magic 7 Pro на общем фоне и своим сильным звуком. На смартфоне установлены стереодинамики с увеличенной акустической камерой и поддержкой пространственного аудио. Это обеспечивает ранее недоступный для смартфонов уровень громкости и объема, а также до 160% усиливает низкие частоты.

Двойная 3D-защита

В HONOR Magic 7 Pro используется двойная 3D-биометрия. Для удобства и безопасности разблокировки фронтальная камера дополнена 3D-сканером ToF с высоким уровнем надежности для входа в банковские приложения, автозаполнения паролей и других операций с персональными данными. Дополняет систему распознавания лиц новый ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев. Он работает быстрее и точнее, чем оптические сканеры и срабатывает даже при касаниях влажными или жирными пальцами.

Интуитивное управление с продвинутым функционалом

Как флагманская модель HONOR Magic 7 Pro оснащен новейшей операционной системой MagicOS 9.0 на базе Android 15 с улучшенным интерфейсом и множеством новых полезных инструментов.

Второе поколение функции Magic Portal позволяет одним жестом распознавать контент, перемещаться между приложениями, осуществлять поиск в интернете. Возможности этой функции выходят далеко за рамки распространенного стандарта. С ее помощью можно выделять и копировать текст с фотографий и картинок, распознавать и выбирать любой контент на экране по жесту «круг костяшкой пальца». При этом разработанная на базе AI-технологий функция умеет определять контекст и оценивать пользовательские привычки для предугадывания намерений.

close Том Кулибякин

Кроме того, у Magic Portal значительно расширена поддержка популярных по всему миру приложений, включая продукты Яндекс и 2gis.

Границы привычных возможностей расширяют и предустановленные приложения HONOR. Они станут незаменимыми помощниками и в учебе, и в работе, и в общении. Приложение «Перевод AI» умеет работать в виде чата с голосовым или текстовым вводом, а также как синхронный переводчик голосовой речи.

Приложение HONOR Заметки позволяет преобразовать голос в текст с переводом на разные языки и разделением голосов спикеров. С помощью приложения «Итоги встречи с AI» можно формировать краткий текстовый пересказ основных моментов состоявшейся беседы, а также анализировать готовый текст и выделить его ключевые мысли. дополнением приложения Галерея стал AI-ластик для быстрого удаления нежелательных объектов на фотографиях.

close Том Кулибякин

В новом флагманском смартфоне HONOR Magic 7 уровне решены все задачи, составляющие приоритеты пользователей в отношении современного гаджета. Превосходных степеней заслуживают и внешний вид, и качество изображения, и возможности камеры, и производительность, и уровень безопасности. Этот смартфон предоставляет пользователям революционные возможности для коммуникации, творчества и самовыражения современного человека, использует принципиально новые способы для эффективного решения повседневных задач.