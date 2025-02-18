HUAWEI MatePad Pro 13,2″: новый тренд на планшет вместо ноутбука

Мировой рынок планшетов долгое время воспринимался как сегмент устройств для развлечений. Однако появившийся в России HUAWEI MatePad Pro 13,2″ позиционируется производителем как серьезный инструмент для работы, способный если не заменить ноутбук полностью, то уж точно составить ему серьезную конкуренцию. Для ценящих мобильность этот планшет предлагает функциональность, сопоставимую с ноутбуками и даже превосходящую их в некоторых аспектах. «Газета.Ru» разбирается, насколько MatePad Pro 13,2″ соответствует заявленным амбициям и способен ли он заменить ноутбук в повседневных менеджерских задачах.

Дизайн и эргономика

Первое, что отмечаешь, взяв в руки MatePad Pro 13,2″, – легкость и тонкость даже по сравнению с самыми популярными моделями планшетов. Корпус устройства сделан из стекловолокна, и при весе всего 580 граммов и толщине 5,5 миллиметра он, вне сомнения, значительно мобильнее большинства ноутбуков. Он легко помещается в маленький портфель, не оттягивает плечо и не занимает много места.

Изящный планшет с чуть округленными гранями, с очень узкой, всего трехмиллиметровой рамкой вокруг экрана, со стильным блоком из двух камер, вспышки и микрофона дает понимание, что в твоих руках гаджет топовый. А доступные цвета — «Роскошное золото» и «Черный» — также, конечно, подчеркивают его премиальный статус.

Он будет органично смотреться и на деловой встрече, и в переговорной комнате, и в кафе, и в зале ожидания аэропорта, и в кресле самолета, решили в редакции. На чехле из нежного пластика сзади откидывается ножка, клавиатура пристегивается за несколько секунд — и отзывчивый стильный практически ноутбук готов к полноценной работе.

Отметим, что за пять дней тестирования устройства в редакции его три раза специально и один раз случайно роняли на твердый пол, пару раз поливали экран водой — на планшете это никак не отразилось.

Экран: рабочее пространство без границ

13,2-дюймовый гибкий OLED-дисплей MatePad Pro 13,2″ – это не просто «большой экран». Нас впечатлило это полноценное рабочее пространство, сравнимое по размеру с экранами многих ноутбуков. Но, в отличие от последних, здесь практически нет рамок. А значит, подумалось, ничто не отвлекает от работы. Зеркально-гладкая поверхность экрана выдержала наши многочисленные попытки ее поцарапать – следов не оставалось.

Очень порадовали углы обзора, особенно то, что черный цвет остается истинно черным при любых поворотах. Отметим также отличную цветопередачу, в меру насыщенные цвета, очень высокую максимальную яркость и замечательную защиту от бликов, благодаря которой даже яркие солнечные лучи не являются помехой в работе.

close Пресс-служба HUAWEI

Безупречным в использовании показался и режим с автоматической подстройкой яркости, очень понравилось отсутствие видимого мерцания, режим с частотой обновления 120 Гц, цветовой охват и отличный цветовой баланс.

И, конечно, восторги редакции заслужила технология PaperMatte – настоящая находка для тех, кто много работает с текстом. Она делает изображение матовым, минимизируя блики и снижая нагрузку на глаза. Без преувеличения возникает ощущение, будто работаешь с настоящей бумагой, а не с экраном. В сочетании с высокой яркостью и контрастностью – прекрасный инструмент для работы с документами, таблицами, презентациями, графиками… да с чем угодно.

Высокая производительность

HUAWEI MatePad Pro 13,2″ построен на базе KirinT92, и его производительность мы оценили по достоинству. Он плавно работает в многозадачном режиме, не зависает и не тормозит, быстро загружает приложения, с ним комфортно, когда имеешь дело с ресурсоемкими файлами. С этим планшетом действительно можно сосредоточиться на задачах, а не на ожидании.

Его базовая операционная система HarmonyOS 4.3 предлагает несколько фирменных сервисов, среди которых — редакторы документов и таблиц, поиск, видеосервис, музыкальное приложение и карты с отличной, отметим, детализацией.

И что оказалось очень актуально — операционка поддерживает Android-приложения, российские платежные карты Mastercard, Visa и «Мир», можно оплатить со счета мобильного оператора, в ней есть приложения российских банков, которые удалены из Play Store. Высоко оценили мы и наличие спутниковой навигации, и передового стандарта Wi-Fi 6.

WPS Office PC: полноценный офис в руках

Ключевое отличие MatePad Pro 13,2″ от большинства планшетов – наличие полноценной компьютерной версии WPS Office. Это не урезанное мобильное приложение, а полноценный офисный пакет, функционально не уступающий привычному Microsoft Office на ноутбуке. Есть доступ ко всем привычным функциям, можно работать с форматированием текста, сложными таблицами, создавать презентации с анимацией и эффектами.

Привыкшие трудиться в режиме многозадачности в редакции высоко оценили возможность одновременной работы с несколькими документами WPS Office, свободно переключаясь между ними. Это значительно повышает продуктивность и позволяет выполнять задачи быстрее, чем на многих ноутбуках, ограниченных в возможностях многозадачности из-за менее гибкой операционной системы.

close Пресс-служба HUAWEI

Очень понравился приятный на ощупь и очень отзывчивый тачпад, диктофон с возможностью корректировки записанного удобен для работы и приятен в обращении. А в командировке, особо оценили в редакции, MatePad Pro 13,2″ с подключенной клавиатурой превращается в полноценное рабочее место, где угодно, хоть в тайге — он не привязан к столу и розетке.

Автономность: весь день не беспокоясь о зарядке

Планшет поддерживает быструю зарядку от комплектного блока питания, полностью заряжается примерно за 75 минут. Емкий аккумулятор (10 100 мАч) обеспечивает до 12 часов автономной работы. Нам было этого достаточно, чтобы в течение полноценного рабочего дня активно использовать устройство и не искать розетку. Хотя на крайний случай в нем есть поддержка быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge (100Вт), которая позволяет быстро «подпитать» планшет в случае острой необходимости.

Клавиатура и стилус

Эти аксессуары превращают планшет практически в ноутбук. Самая приятная особенность клавиатуры — большой встроенный трекпад, который нажимается в любом месте. С очень приятным, отзывчивым ходом клавиш печать получается быстрой. К планшету также можно подключить Bluetooth-мышь, что позволит использовать его в сценарии ноутбука еще более экологично.

Клавиатура подключается через Bluetooth, ее достаточно примагнитить к нижней части планшета. Ее можно отсоединить и пользоваться на расстоянии, меняя при необходимости высоту размещения устройства. При этом клавиатура, подключенная к планшету, заряжается от него сама — ничего другого для ее зарядки делать не надо.

Стилус HUAWEI M-Pencil 3-го поколения, конечно, значительно расширяет возможности планшета. Благодаря технологии NearLink и распознаванию тысяч степеней нажатия он обеспечивает высокую точность и отзывчивость. Нам, например, понравилось во время совещания писать заметки стилусом на экране планшета, как в блокноте.

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Им можно подписать электронный документ прямо на экране планшета, как на бумаге. А дизайнеры или архитекторы, думаем, оценят, что M-Pencil позволяет рисовать и чертить с высокой точностью и естественностью. В отличие от ноутбука, где для рисования нужен как минимум графический планшет, здесь все – в одном устройстве.

«Блокнот» HUAWEI: интуитивное ведение заметок

Что касается привычного формата записных книжек, здесь есть приложение «Блокнот» – это еще один инструмент, повышающий продуктивность. Оно отлично подходит для создания быстрых заметок, набросков, планирования задач. Поддержка стилуса M-Pencil (3-го поколения) превращает планшет в удобный цифровой блокнот. Стилус распознает тысячи степеней нажатия, обеспечивая естественное и точное письмо, практически как обычной ручкой на бумаге. Очень впечатлило, что можно записывать идеи, делать пометки в документах, рисовать схемы легко и естественно.

Звук: мультимедиа на высшем уровне

Звук устройства также очень достойный. Шесть динамиков, используемые в HUAWEI MatePad Pro 13,2″, создают объемное, чистое и насыщенное звучание. Так что качественный звук гарантирован не только во время видеоконференций, что очень важно в нашу эпоху удаленной работы, — после напряженного рабочего дня можно расслабиться и посмотреть фильм или послушать музыку с большим удовольствием.

Камера

Камеры в планшетах всегда были не очень актуальны, но в этом устройстве, нам кажется, ее стоит похвалить. HUAWEI MatePad Pro 13,2″ предлагает достаточно большой и необычный для планшета модуль основной камеры, состоящий из двух модулей. У главного 50 Мп матрица со светосильным объективом, а у фронтальной камеры разрешение 16 Мп. Фотографии получаются отличного качества, особенно при хорошем освещении, а уж для общения по видеосвязи этого, конечно, более чем достаточно.

Для кого этот планшет?

HUAWEI MatePad Pro 13,2″ – это прежде всего инструмент для профессионалов. Топ-менеджеры высоко оценят его за мобильность, возможность всегда быть на связи, удобство работы с документами и презентациями, стильный дизайн. Бизнесменам он очень удобен для проведения встреч и переговоров, работы с электронной почтой, подписания документов и быстрого доступа к информации. Понравится он и творческим профессионалам за возможность создавать полноценные творческие проекты, заметки, эскизы и работать с графикой.

close Пресс-служба HUAWEI

Планшет, пожалуй, подойдет всем, кто ценит мобильность и удобство в работе. Его легко брать с собой в поездки, он не занимает много места и позволяет работать в любых условиях.

Вердикт

HUAWEI MatePad Pro 13,2″ — во многом уникальное устройство. При сверхкрупном гибком OLED-дисплее оно легкое, компактное, мобильное, с мощной зарядкой и высокой производительностью. Подключаемые аксессуары превращают планшет в полноценную рабочую станцию. При этом, в отличие от ноутбука, можно в любой момент отсоединить клавиатуру и использовать устройство в более мобильном режиме, например, для очень приятного для глаз чтения или просмотра видео.

Добавим еще стильный дизайн, наличие модуля спутниковой навигации, удобство работы с документами – и получаем серьезного конкурента ноутбукам в бизнес-сегменте, меняющего представление о том, каким должен быть современный рабочий инструмент. Этот планшет действительно, кажется, способен «подвинуть» ноутбуки. Его новый уровень свободы и эффективности – серьезная заявка на лидерство в сегменте мобильных устройств для бизнеса.

Цена:

От 99 999 руб. (в зависимости от комплектации).

Предзаказ стартует 18 февраля.

Старт продаж с 28 февраля.