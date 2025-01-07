Самые ожидаемые смартфоны 2025 года

Китайские производители начали выпускать свои смартфоны образца 2025 года еще в конце осени, но главное ждет нас впереди: самый тонкий iPhone в истории, гаджеты с батареей на 7000 мАч, ИИ-устройства Samsung и лучшие камерофоны. На что уже стоит начать откладывать деньги – в материале «Газеты.Ru».

Samsung Galaxy S25

В прошлом году компания Samsung запустила тренд на встроенные ИИ-системы в смартфонах, представив линейку Galaxy S24 с Galaxy AI. В этом году южнокорейский бренд намерен пойти еще дальше — представить сразу четыре устройства, а также заметно улучшить и одну из выдающихся ИИ-систем в смартфонах.

Дизайн основных моделей останется почти что неизменным – главное отличие в базовых версиях будет заключаться в обновленном виде камер. В остальном модели сохранят узнаваемый вид: Galaxy S25 получит экран на 6,2 дюйма, тогда как Galaxy S25+ – на 6,7, а Galaxy S25 Ultra – на 6,86 дюйма.

Аккумулятор в новых смартфонах не станет больше, а за производительность будут отвечать чипы Snapdragon 8 Elite или Samsung Exynos 2500, в зависимости от региона продаж. Если эта утечка подтвердится, в российской рознице стоит ждать версии с фирменным процессором, который многие фанаты все же недолюбливают из-за чрезмерного нагрева и уступающей аналогам мощности в играх.

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В базовых моделях значительных изменений в камерах ждать не стоит, – они получат основной датчик на 50 Мп, дополненный ультраширокоугольным модулем и телеобъективом с 3-кратным зумом на 12 и 10 Мп.

При этом флагманский Galaxy S25 Ultra предложит уже четыре сенсора: основной с разрешением 200 Мп, ультраширокоугольный на 50 Мп и два телеобъектива – на 50 и 10 Мп с 5- и 3-кратным оптическим приближением соответственно.

Вероятно, как и в прошлом году, Samsung намерена удивить новыми функциями на базе искусственного интеллекта в системе Galaxy AI, однако подробностей об этом пока нет. Из прочего известно, что устройства получат предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7.1, а также семь лет поддержки обновлениями ПО.

В 2025 году флагманскую линейку Samsung пополнит еще одна модель под названием Galaxy S25 Slim. Как следует из названия, смартфон предложит тонкий корпус в целях конкуренции с iPhone 17 Air, который Apple выпустит осенью. Корейский флагман выйдет раньше – во втором квартале 2025 года, хотя некоторые утечки указывают на одновременный выход с основными моделями.

По слухам, Samsung Galaxy S25 Slim оснастят корпусом толщиной менее 7 мм, 6,6-дюймовым дисплеем, флагманским чипом Snapdragon 8 Elite, аккумулятором емкостью от 4700 до 5000 мАч. Кроме того, смартфону приписывают полноценный набор камер: основной датчик с разрешением 200 Мп, ультраширокоугольный модуль на 50 Мп и 50-мегапиксельный телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением.

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Apple

Одним из самых ожидаемых смартфонов в новом году, безусловно, является iPhone SE 4. Во-первых, потому что эта линейка не обновлялась с весны 2022 года. Во-вторых, фактически это более дешевая версия iPhone 16, которая по «железу» не будет ей уступать. Технически iPhone SE 4 почти по всем параметрам будет лучше даже более дорого iPhone 15.

Так, смартфон должен получить 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц и Face ID с устаревшим вырезом Dynamic Island, а на задней панели устройства разместится лишь одна камера на 48 Мп.

В то же время iPhone SE 4 предложит мощный чип Apple A18 и 8 ГБ оперативной памяти – все ради поддержки ИИ-системы Apple Intelligence. Более простое «железо», например, от iPhone 15, не позволило бы реализовать функции на базе искусственного интеллекта.

Чтобы хоть как-то «урезать» новый iPhone SE на фоне продающегося iPhone 16, в Apple могут убрать из новинки кнопку действия и Camera Control.

Ожидается, что базовая версия смартфона на 128 ГБ будет дешевле $500, что может сделать новинку одним из самых популярных смартфонов 2025 года.

Осенью Apple по традиции представит свою флагманскую линейку – на этот раз уже iPhone 17, которая будет состоять из четырех моделей: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air или Slim. По слухам, последняя заменит Plus-версию.

Базовые модели вряд ли предложат какие-то значительные улучшения. Основным и самым значимым может стать отказ от 60-герцовых дисплеев в пользу более плавных и энергоемких дисплеев с разверткой в 120 Гц, которые со времен iPhone 13 Pro устанавливаются лишь в модели Pro и Pro Max.

Также некоторые инсайдеры утверждают, что во всех смартфонах линейки улучшат фронтальные камеры, которые получат датчики на 24 Мп. То есть их разрешение вырастет вдвое — впервые со времен iPhone 11. За производительность базовых моделей будет отвечать чип Apple A19.

Значительные изменения ждут iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. В первую очередь по производительности – вместе с мощным Apple A19 Pro эти устройства также получат целых 12 ГБ оперативной памяти.

Телеобъектив в этих моделях, который основан на 12-мегапиксельном сенсоре, вырастет в разрешении до 48 Мп. Среди прочих улучшений в камере ожидается появление переменной диафрагмы – впервые для смартфонов Apple, хотя многие флагманы под управлением Android уже не первый год предлагают такое решение. Это позволит регулировать количество попадающего на матрицу света, а также даст натуральный и регулируемый эффект боке (размывание заднего фона).

Также модели iPhone 17 Pro должны впервые за долгие годы получить обновленный дизайн задней панели, которая будет выполнена из стекла и металла.

close Instant Digital/Weibo

Главным смартфоном Apple в 2025 году будет совершенно новый iPhone 17 Air (Slim), которому приписывают корпус толщиной между 6 и 7 мм, что сделает его самым тонким смартфоном бренда за всю историю.

Некоторые источники утверждают, что для достижения таких показателей Apple может отказаться от вспомогательных камер, оставив только основную. Другие инсайдеры не подтверждают эту информацию. По слухам, также пропадет и второй динамик, а отсутствие стереозвука во флагманском устройстве недопустимо. Поэтому пока не стоит особо полагаться на текущие «утечки».

Среди прочего iPhone 17 Air приписывают экран диагональю от 6,5 до 6,7 дюйма, фирменный 5G-модуль, а также использование одной или нескольких тыльных камер — к определенному мнению инсайдеры пока не пришли.

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Pixel 9a — среднебюджетный смартфон Google, который должен дебютировать уже этой весной. Дизайн и характеристики устройства известны по многочисленным утечкам. Примечательно, что новинка получит отличающееся от флагманских моделей оформление блока камер, тогда как у предшественников использовался единый дизайн-код.

Так, Pixel 9a лишится выступающего и горизонтального блока камеры: двойная камера получит небольшой бортик, но все же будет установлена вровень с корпусом. С чем это связано — неясно, но в соцсетях такое решение приняли неоднозначно — по мнению большинства, устройство лишится узнаваемого дизайна, что выделяло все модели Pixel от конкурентов.

Касаемо характеристик известно немного: Pixel 9a получит известный по флагманским Pixel 9 и Pixel 9 Pro чипсет Google Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой довольно медленной зарядки мощностью 18 Вт.

Основная камера устройства на 48 Мп будет базироваться на сенсоре Sony IMX787, который используется в Pixel 9 Pro Fold. Второй датчик — это ультраширокоугольный модуль на 13 Мп. Селфи-камера получит такое же разрешение.

Pixel 9a должен предложить сбалансированные характеристики, поддержку ИИ Gemini и одни из лучших камер в категории устройств стоимостью $500 — именно столько Google будет просить за базовую версию на 128 ГБ.

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О флагманской линейке Google Pixel 10 пока известно не так много. Ожидается, что дизайн новинки унаследуют от предшественников, а за их производительность будет отвечать новейший чип Google Tensor G5, созданный по 3-нм техпроцессу TSMC.

С уверенностью можно сказать лишь, что смартфоны серии Pixel 10 будут работать на Android 16, а их выход состоится не раньше лета. Все остальные слухи и якобы утечки в сети на данный момент представляют собой лишь домыслы так называемых инсайдеров. Используемый ниже для демонстрации концепт, по признанию его автора, не имеет ничего общего с реальностью.

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Realme Neo7 SE

В ближайшее время на китайском рынке состоится релиз среднебюджетного смартфона Realme Neo7 SE. Официально заявлено, что он будет оснащен новейшим чипом MediaTek Dimensity 8400. Благодаря этому «железу» новинка сможет предложить производительность, сравнимую с прошлогодними флагманами, по доступной цене — примерно за 30-35 тыс. руб.

По всей видимости, большинство других характеристик новинки будут схожи с Realme Neo7. В таком случае можно рассчитывать на 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит. Также стоит ожидать двойную камеру на 50 и 8 Мп и большой аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

Кроме того, недавно компания Realme начала оснащать свои гаджеты защитой по стандартам IP68/IP69. Стандарт IP68 обеспечивает защиту от пыли и воды при погружении на глубину до 1,5 м на 30 минут, а IP69 — от горячей воды и струй под давлением.

Возможно, эта модель будет официально представлена на российском рынке под названием Realme GT 7T, как это произошло с предшественником, который по пути из Китая немного сменил название.

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Xiaomi 15 Ultra

Каждый год компания Xiaomi выпускает Ultra-версию своих номерных флагманов. Эти модели предлагают лучшее железо и одни из лучших камер, разработанные совместно с Leica. Правда, стоят эти смартфоны соответствующе — например, продающийся сейчас Xiaomi 14 Ultra на старте предлагался в России за 150 тыс. руб.

Что же до Xiaomi 15 Ultra, — ему приписывают мощный Snapdragon 8 Elite, 6,7-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и квадро-камеру. Три датчика получат сенсоры на 50 Мп, тогда как четвертый — на 200 Мп.

Среди прочего ожидается аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт и беспроводной мощностью 80 Вт.

Презентация Xiaomi 15 Ultra ожидается в феврале 2025 года.

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Nothing Phone (3)

В первом квартале 2025 года молодая компания Nothing планирует представить сразу три новых смартфона. Устройства бренда отличаются необычными полупрозрачными корпусами и оригинальной Glyph-подсветкой, что выделяет их на фоне других гаджетов.

Среди готовящихся к выходу смартфонов, по слухам, должен быть Nothing Phone (3), который уже засветился в базе данных бенчмарка Geekbench.

Благодаря этому стало известно, что смартфон с номером модели Nothing A059 будет оснащен чипсетом Snapdragon 7s Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 15. В тестах на однопоточную и многопоточную производительность он набрал 1149 и 2813 баллов соответственно.

Предшественник, Nothing Phone (2), в свое время предлагал более мощное «железо» — Snapdragon 8+ Gen 1, когда уже был Gen 2. Не исключено, что флагманский чип в Nothing припасли для Phone (3) Pro, хотя у производителя еще не было Pro-версий смартфонов.

close Marques Brownlee/Youtube

Описанные выше смартфоны — лишь малая часть устройств, которые выйдут в новом году. Индустрия полна сюрпризов: многие бренды держат свои разработки в строжайшем секрете и могут удивить нас внезапными анонсами, которые тоже могли бы попасть в эту подборку.