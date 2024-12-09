ИИ может: от ремонта в квартире до управления производством

Операция «Апробация»
Отбором перспективных проектов по внедрению искусственного интеллекта занимается Фонд «Сколково». Их реализация должна повысить эффективность работы российских предприятий, сделать их более конкурентоспособными и независимыми.
«С 2019 по 2023 год совокупно по нацпроекту «Цифровая экономика» Фонд поддержал 62 проекта на общую сумму 6,5 млрд руб. Поддержка «Сколково» направлена на внедрение российских цифровых решений», — пояснила «Газете.Ru» Татьяна Союзнова, заместитель главного управляющего директора по экспертизе и финансовой поддержке Фонда «Сколково».
По ее словам, наибольший интерес к грантам проявили промышленные, транспортные и логистические компании, агропромышленный комплекс, а также здравоохранение и образование.
Суммарный экономический эффект от реализации всех поддержанных проектов только за период до 2027 года включительно составит 7,5 млрд рублей. Апробация за счет господдержки станет первым шагом на пути к более широкому внедрению программных решений. Тиражирование продуктов, которые внедряются в рамках пилотных проектов, принесет дополнительную выручку.
Вот только три проекта, которым удалось максимально приблизить масштабирование ИИ-разработок.
Редактор ремонта
В «Сколково» отмечают, что в 2024 году искусственный интеллект буквально ворвался в строительную отрасль. Одним из пионеров стала проектно-строительная компания «СТРОЙСИЛА», участвовавшая в создании десятков образовательных, медицинских, спортивных, муниципальных и коммерческих зданий в Москве.
Благодаря грантовой поддержке «Сколково» ПСК внедрила у себя цифровую платформу персонализированного дизайна интерьера, основанную на использовании алгоритмов искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Система VIM позволяет проводить виртуальные туры по объектам недвижимости, автор разработки — компания «Иммерсия СК».
Решение на базе технологий искусственного интеллекта и 3D-визуализации позволяет продемонстрировать планировку, дизайн помещений, внутреннюю обстановку и материалы отделки. Это дает уникальную возможность сформировать максимально полное и детализированное представление об объекте недвижимости еще до ввода его в эксплуатацию.
Онлайн-платформа помогает существенно снизить затраты на дизайн помещений и подбор мебели. По сути VIM — это редактор интерьеров с автоматическим генератором планировочных решений. В основе — нейросети, которые прошли обучение на множестве изображений реальных квартир и дизайнерских проектов. Система формирует изображение помещения, помогает поменять оформление, расставляет мебель и оптимизирует размещение электроприборов и розеток.
Платформа VIM генерирует цифровые паспорта, инженерные планы, списки материалов и точные сметы. Система понимает разницу между помещениями различного назначения, а пользователь может выбрать «глубину» трансформации: декор, мебелировка, косметический или комплексный ремонт. VIM можно интегрировать на сайты и в мобильные приложения застройщиков, агентств недвижимости и других компаний.
Умные подсказки
В 2023 году грант на внедрение интеллектуальной системы поддержки принятия решений на базе ИИ получила компания «Атента». Она занимается организацией крупных распределенных контакт-центров и систем телемаркетинга для компаний, которые предлагают клиентам услуги мобильной или стационарной телефонной связи, скоростного доступа в интернет, а также финансовых и страховых компаний, сетевых магазинов, маркетплейсов и других организаций.
«Внедрение системы позволяет снизить удельные затраты на каждую продажу или обслуживание обращения и увеличить количество проданных услуг или обработанных запросов при использовании тех же ресурсов», — пояснили «Газете.Ru» в компании «Атента».
Ожидается, что совокупный экономический эффект от внедрения платформы повысит эффективность продаж более чем на 20%.
Разработка позволяет выстроить системную архитектуру для работы с большими объемами данных. При этом колоссальная нагрузка по принятию сотен тысяч рутинных решений и действий переносится с сотрудников на искусственный интеллект. Теперь оператор контактного центра и модуль ИИ действуют рука об руку. Благодаря предсказательной аналитике и умным адресным рекомендациям, которые появляются в режиме реального времени, возможности человека существенно расширяются, количество ошибок снижается, а его эффективность – растет.
Инновационное ПО разработала компания «ВестЛинк». Помимо системы поддержки принятия решений, были созданы прикладные модули, где искусственный интеллект работает на увеличение точности предсказаний и повышение бизнес-показателей.
«Модуль геймификации помогает увеличить вовлеченность сотрудников, есть интеллектуальный модуль расчета заработной платы и мотивации персонала, а также модуль для оптимального планирования рабочего времени», — пояснили «Газете.Ru» в компании «Атента».
С точки зрения разработчика, компании «ВестЛинк», одной из самых интересных и технически сложных задач стало создание модуля интеллектуального распределения проектов и звонков между сотрудниками контактных центров.
Все это увеличивает возможности руководителей. За счет освобождения от рутинных задач, менеджер может управлять в два раза большим количеством сотрудников без потери внимания и эффективности. Неудивительно, что решения, созданные на базе системы, уже находят применение не только в телекоммуникациях или ритейле, но и в других отраслях, включая производство и нефтепереработку.
Глаза университета
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций (СПбГУТ) внедрил у себя комплексную систему видеоаналитики, разработанную компанией «АБ Технолоджи».
Программно-аппаратный комплекс CAMAI объединяет 145 высокотехнологичных смарт-камер с бортовым вычислительным модулем, видеоаналитическое и серверное ПО с административным веб-интерфейсом и мобильное приложение для студентов и сотрудников.
Один из сценариев позволяет контролировать внимание и вовлеченность студентов во время лекций: для этого фиксируется поворот головы и направления взгляда.
Кроме того, система может распознать оставленные вещи, задымление, лежащего человека, проникновение посторонних и др. Интересно, что в процессе реализации проекта была создана специальная лаборатория, где студенты сами собирали камеры и монтировали аппаратный комплекс.
«На сегодняшний день создана уникальная инфраструктура для удобного и экономичного масштабирования платформы видеоаналитики в другие учебные заведения. Достаточно установить смарт-камеры, подключить их к центральному узлу платформы и в интерфейсе администратора выбрать сценарии видеоаналитики. Простота внедрения обеспечит оперативное подключение к платформе большого количества учебных учреждений», — пояснили «Газете.Ru» в администрации вуза.
Аналогичные системы могут использоваться в промышленности, на транспорте и для обеспечения безопасности на улицах населенных пунктов.