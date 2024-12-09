ИИ может: от ремонта в квартире до управления производством Российские компании начали внедрять технологии искусственного интеллекта

Операция «Апробация»

Отбором перспективных проектов по внедрению искусственного интеллекта занимается Фонд «Сколково». Их реализация должна повысить эффективность работы российских предприятий, сделать их более конкурентоспособными и независимыми.

«С 2019 по 2023 год совокупно по нацпроекту «Цифровая экономика» Фонд поддержал 62 проекта на общую сумму 6,5 млрд руб. Поддержка «Сколково» направлена на внедрение российских цифровых решений», — пояснила «Газете.Ru» Татьяна Союзнова, заместитель главного управляющего директора по экспертизе и финансовой поддержке Фонда «Сколково».

По ее словам, наибольший интерес к грантам проявили промышленные, транспортные и логистические компании, агропромышленный комплекс, а также здравоохранение и образование.

Суммарный экономический эффект от реализации всех поддержанных проектов только за период до 2027 года включительно составит 7,5 млрд рублей. Апробация за счет господдержки станет первым шагом на пути к более широкому внедрению программных решений. Тиражирование продуктов, которые внедряются в рамках пилотных проектов, принесет дополнительную выручку.

Вот только три проекта, которым удалось максимально приблизить масштабирование ИИ-разработок.

Редактор ремонта

В «Сколково» отмечают, что в 2024 году искусственный интеллект буквально ворвался в строительную отрасль. Одним из пионеров стала проектно-строительная компания «СТРОЙСИЛА», участвовавшая в создании десятков образовательных, медицинских, спортивных, муниципальных и коммерческих зданий в Москве.

Благодаря грантовой поддержке «Сколково» ПСК внедрила у себя цифровую платформу персонализированного дизайна интерьера, основанную на использовании алгоритмов искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Система VIM позволяет проводить виртуальные туры по объектам недвижимости, автор разработки — компания «Иммерсия СК».

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Решение на базе технологий искусственного интеллекта и 3D-визуализации позволяет продемонстрировать планировку, дизайн помещений, внутреннюю обстановку и материалы отделки. Это дает уникальную возможность сформировать максимально полное и детализированное представление об объекте недвижимости еще до ввода его в эксплуатацию.

Онлайн-платформа помогает существенно снизить затраты на дизайн помещений и подбор мебели. По сути VIM — это редактор интерьеров с автоматическим генератором планировочных решений. В основе — нейросети, которые прошли обучение на множестве изображений реальных квартир и дизайнерских проектов. Система формирует изображение помещения, помогает поменять оформление, расставляет мебель и оптимизирует размещение электроприборов и розеток.

Платформа VIM генерирует цифровые паспорта, инженерные планы, списки материалов и точные сметы. Система понимает разницу между помещениями различного назначения, а пользователь может выбрать «глубину» трансформации: декор, мебелировка, косметический или комплексный ремонт. VIM можно интегрировать на сайты и в мобильные приложения застройщиков, агентств недвижимости и других компаний.

Умные подсказки

В 2023 году грант на внедрение интеллектуальной системы поддержки принятия решений на базе ИИ получила компания «Атента». Она занимается организацией крупных распределенных контакт-центров и систем телемаркетинга для компаний, которые предлагают клиентам услуги мобильной или стационарной телефонной связи, скоростного доступа в интернет, а также финансовых и страховых компаний, сетевых магазинов, маркетплейсов и других организаций.

«Внедрение системы позволяет снизить удельные затраты на каждую продажу или обслуживание обращения и увеличить количество проданных услуг или обработанных запросов при использовании тех же ресурсов», — пояснили «Газете.Ru» в компании «Атента».

Ожидается, что совокупный экономический эффект от внедрения платформы повысит эффективность продаж более чем на 20%.

Разработка позволяет выстроить системную архитектуру для работы с большими объемами данных. При этом колоссальная нагрузка по принятию сотен тысяч рутинных решений и действий переносится с сотрудников на искусственный интеллект. Теперь оператор контактного центра и модуль ИИ действуют рука об руку. Благодаря предсказательной аналитике и умным адресным рекомендациям, которые появляются в режиме реального времени, возможности человека существенно расширяются, количество ошибок снижается, а его эффективность – растет.

Инновационное ПО разработала компания «ВестЛинк». Помимо системы поддержки принятия решений, были созданы прикладные модули, где искусственный интеллект работает на увеличение точности предсказаний и повышение бизнес-показателей.

«Модуль геймификации помогает увеличить вовлеченность сотрудников, есть интеллектуальный модуль расчета заработной платы и мотивации персонала, а также модуль для оптимального планирования рабочего времени», — пояснили «Газете.Ru» в компании «Атента».

С точки зрения разработчика, компании «ВестЛинк», одной из самых интересных и технически сложных задач стало создание модуля интеллектуального распределения проектов и звонков между сотрудниками контактных центров.

Все это увеличивает возможности руководителей. За счет освобождения от рутинных задач, менеджер может управлять в два раза большим количеством сотрудников без потери внимания и эффективности. Неудивительно, что решения, созданные на базе системы, уже находят применение не только в телекоммуникациях или ритейле, но и в других отраслях, включая производство и нефтепереработку.

Глаза университета

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций (СПбГУТ) внедрил у себя комплексную систему видеоаналитики, разработанную компанией «АБ Технолоджи».

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Программно-аппаратный комплекс CAMAI объединяет 145 высокотехнологичных смарт-камер с бортовым вычислительным модулем, видеоаналитическое и серверное ПО с административным веб-интерфейсом и мобильное приложение для студентов и сотрудников.

Один из сценариев позволяет контролировать внимание и вовлеченность студентов во время лекций: для этого фиксируется поворот головы и направления взгляда.

Кроме того, система может распознать оставленные вещи, задымление, лежащего человека, проникновение посторонних и др. Интересно, что в процессе реализации проекта была создана специальная лаборатория, где студенты сами собирали камеры и монтировали аппаратный комплекс.

«На сегодняшний день создана уникальная инфраструктура для удобного и экономичного масштабирования платформы видеоаналитики в другие учебные заведения. Достаточно установить смарт-камеры, подключить их к центральному узлу платформы и в интерфейсе администратора выбрать сценарии видеоаналитики. Простота внедрения обеспечит оперативное подключение к платформе большого количества учебных учреждений», — пояснили «Газете.Ru» в администрации вуза.

Аналогичные системы могут использоваться в промышленности, на транспорте и для обеспечения безопасности на улицах населенных пунктов.