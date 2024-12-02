iPhone, икра, открытки: какие новые мошеннические схемы используют злоумышленники

Открытки в мессенджерах

По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, мошенники часто используют рассылки открыток с расширением gif и изображений уменьшенного размера. Они содержат вредоносный код для сбора персональных данных пользователей. Кроме того, просмотр таких изображений может перенаправить пользователя на фишинговый сайт, который автоматически собирает данные, пока жертва ничего не подозревает. Чтобы избежать подобных ситуаций, не следует открывать сообщения с вложениями от неизвестных отправителей. Если сообщение пришло от знакомого, но его содержание кажется странным, лучше уточнить у него через другой способ связи, что именно было отправлено.

Продажа дешевой икры и морепродуктов

По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, в преддверии праздников мошенники создают фейковые сайты, аккаунты в соцсетях или мессенджерах, выдающие себя за реальные магазины. Привлекая покупателей низкими ценами, злоумышленники запрашивают личные данные, включая реквизиты банковских карт. Это может привести к потере средств через взлом банковского аккаунта или доставке испорченных продуктов. Чтобы минимизировать риски, важно покупать продукты только на проверенных сайтах известных магазинов и маркетплейсов. Рекомендуется также искать информацию и отзывы о продавце перед покупкой.

Взлом iPhone под видом установки приложений

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило в своем Telegram-канале, что мошенники обещают пользователям восстановить удаленные приложения, такие как банковские программы или TikTok. Однако для этого просят зайти в Apple ID злоумышленника и ввести данные. После этого устройство блокируется, и за его разблокировку требуют внушительные суммы. Чтобы избежать подобных проблем, никогда не вводите чужие данные в iCloud.

Эксперты РОЦИТ напоминают о рисках, связанных с использованием VPN-сервисов. Они часто позиционируются как средство обхода блокировок или повышения анонимности в сети, однако большинство МЗТ-сервисов, включая платные, могут собирать данные пользователей, в том числе пароли и историю посещений. В худшем случае такие сервисы могут быть контролируемы злоумышленниками, что открывает доступ к конфиденциальной информации. Использование VPN-сервисов особенно опасно в контексте описанных выше схем мошенничества, так как потенциальная утечка данных может значительно облегчить работу преступников.