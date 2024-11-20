Ключевые вопросы: на AI Journey обсудят применение ИИ в различных сферах

На международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), которая пройдет в Москве 11–13 декабря, будут обсуждаться ключевые вопросы AI-индустрии: как эта технология уже применяется в различных сферах, как помогает человеку и бизнесу для достижения устойчивого будущего и как будет трансформироваться в ближайшие годы. С докладами на эти темы выступят свыше 200 экспертов из более чем 10 стран. Специально для редакции «Газеты.Ru» несколько международных спикеров конференции анонсировали темы своих докладов, а также поделились мнением, какие тренды определят развитие AI в ближайшее десятилетие.

Синергия человека и AI для решения разнообразных задач

Деди Дарвис, декан факультета инженерии и компьютерных наук Индонезийского технократического университета, в своем докладе расскажет, что стремительное развитие интернета вещей (IoT) требует безопасной передачи данных между взаимосвязанными устройствами. Эксперт предлагает использовать систему стеганографии на основе AI, которая встраивает конфиденциальные данные в изображения. Система использует методы глубокого обучения для оптимизации незаметности и надежности скрытой информации. Адаптация к изменяющимся условиям IoT делает такую систему устойчивой к распространенным атакам стегоанализа, то есть повышает безопасность передачи данных и не сказывается на вычислительной эффективности.

Деди Дарвис выделил несколько трендов развития AI, среди которых важное место занимает развитие генеративного искусственного интеллекта (Gen AI). Такие AI-модели смогут создавать все более реалистичный и качественный контент: текст, звук, изображения и видео, неотличимые от лучших образцов, созданных человеком.

Эксперт также спрогнозировал активное развитие с помощью AI таких направлений, как здравоохранение и биотехнологии, энергетика, а также образование, промышленность и кибербезопасность. AI будет применяться в диагностике, лечении, создании лекарств и поддержке психического здоровья. Он также поможет в создании и управлении устойчивыми энергосистемами и прогнозировании погоды. Персонализированные образовательные платформы и симуляции улучшат обучение, а в сфере кибербезопасности AI обеспечит защиту сетей и предотвратит угрозы. Кроме того, AI интегрируется в производство, логистику и транспорт, повышая безопасность и снижая влияние человеческого фактора.

Дарвис считает, что взаимодействие человека и машины будет становиться более естественным, когда AI будет способен понимать эмоции, голос, жесты. AI усилит способности человека, раскрывая его потенциал и позволяя находить наилучшие подходы на основе анализа данных. Синергия AI и человека позволит достигать оптимального результата в решении задач.

Человекоцентричность и соблюдение этических принципов

Адил Мехмуд Хан, профессор машинного обучения, директор Лаборатории машинного обучения и представления данных Университета Иннополис, видит AI в качестве элемента, дополняющего человека, а не инструмента автоматизации: как партнера, который расширяет возможности людей. В фокусе внимания должно находиться создание надежных, прозрачных и заслуживающих доверия AI-систем, основанных на изначальной объяснимости (решение проблемы «черного ящика») и гарантирующих соблюдение этических принципов. В своем выступлении на AI Journey специалист расскажет, как AI может устранить нехватку квалифицированных кадров, демократизировать доступ к технологиям и стимулировать экономический рост, в том числе в развивающихся странах.

Докладчик тезисно остановится на нескольких ключевых AI-трендах ближайших 10 лет. По его мнению, AI будет становиться более человекоцентричным, когда системы будут направлены на расширение человеческих возможностей, а не на автоматизацию как таковую. Разработчики также сосредоточатся на создании прозрачных и объяснимых AI-моделей — особенно в таких критических областях, как здравоохранение и финансы, чтобы обеспечить ответственное внедрение искусственного интеллекта.

close Кристина Кормилицына/РИА Новости

Профессор Хан также считает, что AI повысит свою устойчивость к внешним атакам и приспособится к различным средам за счет самообъясняющихся моделей, которые не только делают предсказания, но и описывают, почему они пришли к тому или иному решению. В развитии AI-моделей будут применяться децентрализованные подходы, такие как интегрированное обучение и обучение без учителя, которые помогут создать масштабируемые и в то же время менее зависимые от обширных наборов данных модели.

Эксперт считает, что реализация объяснимого, надежного и заслуживающего доверия искусственного интеллекта, ориентированного на человека, демократизирует доступ к технологиям, поддержит глобальную экономическую инклюзивность и обеспечит технологическое равенство. Это в том числе крайне важно для развивающихся стран для достижения международного равенства.

Эволюция AI: эра пост-ChatGPT

Джасприт Биндра, основатель Tech Whisperer Limited, расскажет о следующем возможном этапе эволюции искусственного интеллекта после ChatGPT и о том, как это повлияет на наше будущее. В ближайшее десятилетие эксперт видит несколько глобальных AI-трендов: главный – активное развитие AI-агентов: нейронные сети станут новыми поисковыми системами, AI начнет забирать на себя функционал UI, а SaaS получит новую интерпретацию service-as-a-software вместо текущего software-as-a-service. Эти технологии определят развитие AI как для бизнеса, так и для массовой аудитории на следующие несколько лет.

Узнать, какие еще AI-эксперты выступят на площадке, можно на сайте конференции. AI Journey 2024 будет традиционно разделена на три тематических блока: наука, бизнес и общество, в которых примут участие ведущие российские и международные исследователи, ученые, представители бизнеса и эксперты различных отраслей. Выступления спикеров главной сцены в прямом эфире будут переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ).

Специальный молодежный трек AIJ Junior поможет всем, кто только начинает свой путь в AI, погрузиться в мир искусственного интеллекта. Конференция в Москве завершит цикл мероприятий, которые проходят в течение всего года в разных городах. Кроме того, на сцене наградят победителей двух соревнований: AI Challenge для юных исследователей данных и AIJ Contest для опытных AI-специалистов. Также в ходе AI Journey подведут итоги открытого отбора научных статей AIJ Science: самые значимые работы войдут в научный журнал, который выпускается совместно с Российской академией наук, а лучшая статья будет отмечена денежным вознаграждением.

Также в первый день AI Journey в эфир выйдут новые серии популярного научно-образовательного видеоподкаста AI4PLANET (предыдущие можно посмотреть на сайте конференции), а исследователи в своих докладах расскажут, над чем работают прямо сейчас и как видят дальнейшее развитие направления AI for Good. Новые серии подкаста продолжают темы, поднятые на конференции в 2023 году, — с учетом того, насколько быстро совершенствуются AI-технологии и как меняют жизнь каждого из нас, в том числе профессиональную. В фокусе внимания — то, как AI влияет на ландшафт различных профессий и компетенций.