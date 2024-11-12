Век почты не видать. Какими сервисами пользуются российские зэки Во ФСИН не увидели необходимости в создании госмессенджера для заключенных

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась к Минцифры и ФСИН с предложением создать в России единый сервис отправки электронных сообщений и денег заключенных на базе «Госуслуг». Во ФСИН и Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) выступили против данной инициативы — там сочли ее избыточной, сославшись на наличие уже действующих коммерческих платформ, которые позволяют гражданам делать все то же самое. «Газета.Ru» рассказывает, какие именно услуги сегодня доступны российским заключенным и действительно ли они оказываются.

До чего дошел прогресс

АППСИМ объяснила необходимость создания государственного сервиса для отправки электронных писем и денег заключенным тем, что платформы, которые существуют сегодня, работают некачественно. В пример в АППСИМ привели такие сервисы, как «Ф-Письмо» и ZonaTelecom (ZT).

«Сегодня существуют частные платформы, такие как ZonaTelecom и «Ф-Письмо», которые позволяют отправлять письма заключенным. Однако

в случае этапирования заключенного в другую исправительную колонию, письма не доходят до адресата, и информация об этом не предоставляется пользователям. В результате деньги, уплаченные за услугу, остаются безвозвратными»,

— гласит заявление ассоциации.

В АППСИМ считают, что если реализовать функции отправки писем, денег, а также оформления подписок на печатные издания для заключенных на базе «Госуслуг», пользователи получат больше «гарантий безопасности и прозрачности».

Во ФСИН на запрос «Газеты.Ru» ответили, что считают данную инициативу избыточной. В ведомстве объяснили, что «права подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению свободы на телефонные разговоры, получение и отправление за счет собственных средств писем, в том числе в электронном виде, уже осуществляется».

«В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации услуги аудио- и видеопереговоров, электронной переписки, денежных переводов и отправки печатных изданий оказываются 27 коммерческими организациями. На данный момент необходимость создания нового интернет-сервиса отсутствует», — гласит заявление ФСИН.

Похожее мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил и председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга Георгий Красавцев. ОНК — это общественная организация, контролирующая соблюдение прав человека в местах принудительного содержания. По словам Красавцева, замена имеющейся инфраструктуры для работы перечисленных сервисов неминуемо приведет к сбоям в их работе, от чего в итоге заключенные только пострадают.

«ФСИН и частные компании создавали имеющуюся инфраструктуру не год и не два. На запуск и на наладку нового сервиса, предлагаемого АППСИМ, также уйдут годы. Чтобы запустить новый сервис, на зоны нужно будет завезти новые терминалы связи, принтеры и другую аппаратуру.

При этом проверка каждого устройства для получения разрешения на ввоз в исправительное учреждение — это долгий процесс», — сказал Красавцев.

Один из сервисов, оказывающих услуги коммуникации с осужденными, ZT, также не видит необходимости в создании государственных аналогов на существующем конкурентном рынке. В компании считают, что данный рынок и так регулируется государством в лице ФСИН.

«Вместе с тем, в случае необходимости, мы готовы обеспечить интеграцию наших сервисов как с порталом «Госуслуги», так и с любыми другими государственными информационными системами», — сказал «Газете.Ru» управляющий партнер компании ZT Владимир Аллахвердов.

«Газета.Ru» направила запрос в Минцифры РФ.

Уже есть контакт

Самой старой из 27 организаций, которые работают на рынке связи для спецконтингента, является ООО «Специальные электронные системы». Она создала платформу «Ф-Сервис», которая включает в себя гражданские сервисы «Ф-Письмо», «Ф-Визит» и «Ф-Окно».

«Ф-Письмо» позволяет гражданам отправлять заключенным электронные письма, деньги, совершать аудио- и видеозвонки, а также покупать для них лекарства. Система «Ф-Визит» предназначена для предварительной записи следователей и адвокатов для посещения заключенных в исправительных учреждениях. «Ф-Окно» позволяет гражданам записываться онлайн на визиты в бюро передач. Кроме гражданских сервисов в ассортименте «Ф-Сервис» есть продукты для внутреннего использования сотрудниками ФСИН.

«Специальные электронные системы» — это коммерческая организация, которая занимается разработкой служебных информационных систем для учреждений ФСИН. Предприятие функционирует с 2008 года и является лидером в области создания и внедрения современных технологий в системе пенитенциарных учреждений России», — объяснил «Газете.Ru» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter, а также член ОНК Игорь Бедеров.

Кроме платформы «Ф-Сервис» услуги связи, отправки писем и денег на зону оказывают и другие коммерческие организации. Есть, например, компании ZT и «ФСИН-24». По словам Бедерова, их сервисы мало отличаются от продуктов «Ф-Сервис», поскольку, скорее всего, на технологическом уровне являются частью инфраструктуры «Ф-Сервис».

«Согласно договору оферты, а также описанию сервисов, размещенных на веб-сайте ООО «Специальные электронные системы», можно предположить, что сторонние коммерческие организации могут быть подключены к инфраструктуре «Ф-Письмо» посредством API (компьютерного интерфейса). Таким образом, эти компании могут не заниматься логистикой писем самостоятельно, а использовать для этого программное обеспечение «Ф-Письмо», — сказал Бедеров.

Владимир Аллахвердов из ZT заверил, что их ПО является проприетарным и не связано с продуктами других компаний. Кроме того, он отметил, что форма подряда подобных компаний не носит тендерный характер, — организации напрямую заключают соглашения о сотрудничестве с исправительными учреждениями.

«Возможность сотрудничества со ФСИН есть у любой компании, реализующей требования законодательства в части организации связи и требования упомянутого ведомства в части обеспечения возможности контроля за коммуникациями заключенных. Все это реализуется без привлечения бюджетных средств на открытом конкурентном рынке путем прямого взаимодействия с территориальными органами власти и исправительными учреждениями. В рамках предоставления услуг спецконтингенту, мы, как и наши коллеги по рынку, компенсируем учреждениям ФСИН все коммунальные затраты на обеспечение функционирования оборудования. Все обслуживание осуществляется силами наших сотрудников», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что для организации коммуникаций заключенных с их родными и близкими их компания разворачивает в каждом учреждении свой программно-аппаратный комплекс (ПАК), состоящий в том числе из абонентских терминалов или запрограммированных многофункциональных устройств (МФУ), выводящих на печать письма. Абонентский терминал зачастую представляет собой железный шкаф с экраном, камерой и телефонной трубкой, напоминающий автономные точки для пополнения баланса телефонного счета. МФУ — это, условно, большие принтеры, которые зачастую можно увидеть в любом офисе. МФУ в исправительных учреждениях автоматически получают отправленные пользователями сервиса письма.

«95% учреждений оборудованы нашими системами. Но в ряде случаев может быть система для переговоров, но не быть системы для переписки. И наоборот», — добавил Аллахвердов.

Не без проблем

Хотя в России действительно много сервисов, которые позволяют заключенным и их близким поддерживать связь цивилизованным образом, судя по отзывам в интернете, работают они не безупречно. Одна из самых распространенных проблем связана с тем, что в обе стороны письма идут долго. С момента отправки письма до его доставки, если верить отзывам, могут проходить месяцы.

«Если человека этапировали, пользователь подобных сервисов не может получить информацию о том, доставлено ли письмо заключенному или не доставлено. Может пройти месяц, два, а отправитель продолжит оставаться в неведении. При этом автоматически сервисы не возвращают деньги в таких случаях», — добавил глава АППСИМ Владимир Зыков.

В ZT не стали отрицать данной проблемы, но отметили, что в случае долгого ожидания доставки письма пользователь может запросить возврат средств через службу поддержки.

Георгий Красавцев из ОНК объяснил, что информация об этапировании заключенных является закрытой — ИК и СИЗО не имеют права ее раскрывать. Закрытыми данные сведения являются хотя бы по той причине, что они могут быть использованы для мести преступнику, который сотрудничал со следствием.

«Тот факт, что письма долго не доходят до заключенных, связан с загруженностью цензоров. Взять хотя бы СИЗО-1 «Кресты» в Санкт-Петербурге. Пять тысяч заключенных. Примерно половине из них письма отправляются каждый день. При этом цензоров — людей, которые должны все эти тексты проверить, — человек 10 от силы. Бывает так, что мы приходим к ним с инспекцией, а в кабинетах горы распечатанных писем выше человеческого роста. Откуда берутся эти горы? Безусловно, значительная часть людей понимает, что тюрьма — это не пионерский лагерь, поэтому пишут заключенным регулярно, но не каждый день. Однако есть и другие. Лично я недавно принимал жалобу девушки на сервис по отправке писем. Она была недовольна тем, что за один только вечер написала 18 сообщений, но ни одно из них не было доставлено на следующий день», — объяснил эксперт.

По словам эксперта, созданием госсервиса проблему с загруженностью цензоров не решить. Более того — проблема, скорее всего, усугубится из-за того, что сообщений будет больше.