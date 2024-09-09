Главное технособытие года: Apple презентует iPhone 16

19:40

В свою очередь AirPods 4 являются воистину интригующей новинкой.

Вот главное, что о них известно:

Две версии. Предположительно, Apple покажет AirPods 4 в двух вариантах — подешевле и подороже. При этом модель AirPods Pro они все еще не заменят.

Новый дизайн. По сравнению с AirPods 3 ожидаются небольшие изменения в дизайне, но какие именно — не уточняется. Среди прочего, Apple поработает над удобством посадки наушника в ухе, чтобы AirPods 4 подходили еще большему количеству людей.

Новый чип. В четвертой версии должен появиться самый новый чип Apple H2, который уже установлен в AirPods Pro 2.

Активное шумоподавление. Ожидается, что оно появится в более дорогой версии AirPods 4. Как оно будет работать с форм-фактором вкладышей – пока неясно.

USB-С. Новый порт давно «просится» в аксессуары Apple, и четвертые «эйрподсы» его наконец получат. Возможно, в продажу отдельно поступят кейсы для AirPods 3 со встроенным USB-C, но это пока только догадка.