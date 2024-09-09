Главное технособытие года: Apple презентует iPhone 16

Много цифр про новый процессор Apple A18 Bionic:
– 3-нм топология;
– На 30% быстрее A16 Bionic;
– GPU в A18 Bionic на 40% быстрее, чем в A16 (ждем анонс GTA 6 на iPhone);
– На 17% увеличилась пропускная способность памяти.
Инновации в iPhone 16: вертикальное расположение объективов, программируемая кнопка Action Button, а также клавиша управления затвором камеры Capture Button. Пять новых цветов.
iPhone 16Apple
Инсайдеры не обманывали – Apple постепенно переводит AirPods в категорию медицинских устройств.
В частности, в AirPods Pro добавили сервис проверки остроты слуха, а также режим слухового аппарата.
Обе функции появятся осенью 2024 года в виде обновления ПО.
Apple AirPods ProApple
Цены AirPods 4. Будет две версии: с шумоподавлением и без.
Цена на Apple AirPods 4 в СШАApple
Новые AirPods Max в Apple не сделали, но завезли новые цвета.
Цена на Apple AirPods Max в СШАApple
В AirPods 4 есть режим прозрачности. И он самый лучший, потому что он от Apple. И нет, мы не передергиваем – так уверяют в Apple.
Apple AirPods 4Apple
Едем дальше – AirPods 4.
Разницу в дизайне вы вряд ли разглядите, но она, уверяют в Apple, есть и она разительна.
Apple AirPods 4Apple
И да, как любит Apple, черные Watch Ultra 2 называются не просто Black, а Satin Black.
Apple Watch Ultra 2Apple
Apple, похоже, решила лишний раз не подставляться под хейтеров и не стала называть Watch Ultra 2 в новом цвете – Watch Ultra 3.
Спасибо!
Цена на Apple Watch Ultra 2 в СШАApple
Что по новым функциям?
Подтвердилась информация о сервисе для обнаружения ночного апноэ.
Расширились опции для поклонников спорта на воде и в воде. В частности, появились глубиномер и датчик температуры воды.
Ну, допустим...
Apple Watch Series 10Apple
Корпус часов на самом деле изменился – он стал тоньше. Вместе с тем добавили улучшенную беспроводную зарядку, которая заряжает Series 10 на 80% за 30 минут.
Apple назвала Series 10 «самыми изящными Apple Watch в истории». С этим сложно поспорить – глянцевые цвета в купе с новыми циферблатами на самом деле выглядят эффектно.
Apple Watch Series 10 TitaniumApple
Экран новых часов на 40% ярче. Есть поддержка Pro Motion, то есть экран имеет минимальную частоту обновления 1 Гц. Вернулся цвет Jet Black, который дебютировал с iPhone 7, а потом был забыт на долгие годы.
Apple Watch Series 10Apple
Первая новинка вечера – Apple Watch Series 10. Первая и главная фишка – самый большой в истории Apple Watch экран.
Apple Watch 10Apple
Тим Кук в кадре. Зашел с козырей: сразу перечислил новинки, которые сегодня будут показаны. Кроме того, пообещал много анонсов из категории Apple Intelligence.
Трансляция стартовала. На разогреве традиционно играет жизнерадостная музыка. Конкретно сейчас в эфире играет песня Good Times группы Jungle.
Jungle – это британская группа, основанная в 2013 году лондонскими продюсерами Джошем Ллойд-Уотсоном и Томом Макфарландом. Jungle выпустили четыре студийных альбома.
До начала презентации остаются считанные секунды! У журналистов в Театре Стива Джобса есть последний шанс прихватить чего-нибудь пожевать для просмотра шоу. Вот, кстати, чем Apple потчует прессу.
В свою очередь AirPods 4 являются воистину интригующей новинкой.
Вот главное, что о них известно:
Две версии. Предположительно, Apple покажет AirPods 4 в двух вариантах — подешевле и подороже. При этом модель AirPods Pro они все еще не заменят.
Новый дизайн. По сравнению с AirPods 3 ожидаются небольшие изменения в дизайне, но какие именно — не уточняется. Среди прочего, Apple поработает над удобством посадки наушника в ухе, чтобы AirPods 4 подходили еще большему количеству людей.
Новый чип. В четвертой версии должен появиться самый новый чип Apple H2, который уже установлен в AirPods Pro 2.
Активное шумоподавление. Ожидается, что оно появится в более дорогой версии AirPods 4. Как оно будет работать с форм-фактором вкладышей – пока неясно.
USB-С. Новый порт давно «просится» в аксессуары Apple, и четвертые «эйрподсы» его наконец получат. Возможно, в продажу отдельно поступят кейсы для AirPods 3 со встроенным USB-C, но это пока только догадка.
Хотя новые Apple Watch будут юбилейными, большого прогресса в плане функциональности от них ждать не стоит. Ожидается, что Series 10 получат более тонкий корпус – это важный апдейт, поскольку Apple еще никогда не меняла дизайн своих часов, если не считать выпуск Watch SE.
Из функций для здоровья киллер-фичей должен стать сервис обнаружения апноэ во сне. К сожалению, по слухам, Apple старалась, но не успела разработать к 2024 году неинвазивный глюкометр и портативный тонометр. Вероятно, обе эти опции будут представлены в 2025 году.
Добрый вечер!
Главным анонсом ранних осенних презентаций Apple являются, конечно же, новые iPhone. В этом году их снова ожидается четыре: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max.
Главным образом новинки будут отличаться от прошлогодних моделей наличием нового чипа – A18. Его получат все модели серии, так как новый процессор необходим для совместимости смартфонов с ИИ-функциями Apple Intelligence.
Вместе с тем все четыре устройства получат программируемую кнопку Action Button. В прошлом году она порадовала только обладателей Pro-версий iPhone 15. Другой новой клавишей станет Capture Button. Она, по слухам, нужна для управления затвором камеры.
Самыq интригующий слух про камеры новых смартфонов Apple связан с iPhone 16 Pro. Ожидается, что в новинке появится телеобъектив с линзой Tetra Prism для пятикратного оптического зума. Изначально она дебютировала в iPhone 15 Pro Max и теперь спускается в устройства более доступного класса.