Повлияет ли замедление YouTube на смартфоны и телевизоры на Android? Аналитик Муртазин: аналоги GoodByeDPI для ускорения YouTube могут обрушить RuTubе

По данным Forbes, Главный радиочастотный центр запросил у российских операторов связи данные о размещенных на их сетях кэширующих серверах Google, но для каких целей — не уточняется. Что в Роскомнадзоре могут сделать с этими серверами и приведет ли их деградация к проблемам с другими сервисами Google, смартфонами и телевизорами под управлением ОС Android — в материале «Газеты.Ru».

Требование выдать адреса

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ») запросил у операторов связи информацию о размещенных на их сетях кэширующих серверах Google. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники.

После своего ухода из России Google оставила в стране около 1500–2000 серверов Google Global Cache (GGC), установленных на сетях операторов связи, и еще столько же — в центрах обработки данных. Эти серверы созданы для снижения нагрузки на сети: компания Google размещает их в сетях крупных интернет-провайдеров.

GGC временно сохраняют контент, который запрашивает пользователь, например, ролики с YouTube, чтобы, если другой абонент того же оператора захочет посмотреть это видео, оно передавалось ему не из дата-центра Google, а из внутренней сети провайдера.

Это не только ускоряет процесс доставки контента, но и делает его гораздо дешевле для Google и операторов.

Роскомнадзор не пояснил Forbes, зачем ведомству понадобилась информация о серверах, отметив лишь, что Google ушла из России и прекратила поддержку инфраструктуры два года назад, что привело «к снижению качества работы видеосервиса» YouTube.

«Газета.Ru» отправила запрос в Роскомнадзор.

Для чего Роскомнадзору адреса GGC?

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что Роскомнадзор ранее уже собирал сведения о серверах Google Global Cache.

«Тогда мы знали, что этот сбор сведений нужен для того, чтобы точнее представлять, какое оборудование стоит, его пропускную способность», — пояснил эксперт.

Для чего сейчас понадобилась эта информация — точно никто не знает. При этом задействовать как-то серверы Google у российских специалистов не получится, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Само оборудование как-то использовать нельзя. Это проприетарное железо, никто, кроме Google, его использовать не сможет, так как внутри — стойкое шифрование. Более того, даже дисковые массивы специально создаются так, что их тоже нельзя эксплуатировать. Google изначально предусматривала, что если в какой-то стране это все конфискуют, воспользоваться оборудованием будет нельзя», — подчеркнул Муртазин.

Автор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин в разговоре с «Газетой.Ru» высказал схожее мнение.

«Переиспользовать оборудование Google невозможно вследствие его проприетарности, — оно работает только с Google. По этой же причине оно не подлежит ремонту — замена однотипного оборудования, например, жестких дисков, не воспринимается системой. Максимум — они смогут его отключить», — считает Слукин.

Таком образом, конфискация серверов Google для их переоборудования и последующей эксплуатации другими сервисами невозможна. Ранее сообщалось, что Google не спешит возвращать российской дочке ООО «Гугл» 10 млрд руб., из-за чего серверы компании могут быть изъяты в счет долга.

Некоторые эксперты полагают, что поиски серверов Google — это такая мера принуждения американской Google «заземлиться» в России, выплатить миллиардные штрафы, исполнять местные законы и разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, органов власти и общественных деятелей.

Что будет при отключении GGC?

В случае полной деградации или отключения GGC-серверов пострадает не только YouTube, но и другие сервисы Google, предупреждают эксперты. Анонимный источник «Газеты.Ru» выразил мнение, что Роскомнадзор может выключить кэширующие серверы американской компании, что повлияет на работоспособность сервисов Google. При этом эксперт больше склоняется к тому, что до этого дело не дойдет.

Кэширующие серверы Google обслуживают в том числе магазины приложений Google Play для Android и «умных» телевизоров на Android TV, «Google Документы», «Google Карты» и прочую продукцию американской компании. Тем не менее проблемы с GGC не приведут к полной поломке этих сервисов.

«Это не будет означать поломку — сервисы будут работать плюс-минус также. Впрочем, кэширующие серверы, конечно, облегчали работу и загрузку приложений», — отметил Муртазин.

По словам эксперта, скорость работы сервисов Google станет меньше, но это не критично — падение может составить примерно 5-10% . Поэтому отключение деградирующего оборудования Google не приведет к каким-то серьезным проблемам в работе Android-смартфонов и смарт-телевизоров, а также в их активации.

«Я думаю, что из-за этого мы не увидим массовой поломки андроида», — подчеркнул Муртазин.

Слукин в свою очередь отметил, что все зависит от формата работы с трафиком — в зависимости от инструментария ухудшение качества может коснуться и иных сервисов. При этом он напомнил, что официальных заявлений о намеренном замедлении или блокировке YouTube от Роскомнадзора не поступало. По официальной версии ведомства, ухудшение качества загрузки видео на YouTube связано с прекращением поддержки инфраструктуры кэширующих серверов Google в России.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил снижение скорости загрузки видео на YouTube бездействием американской компании. По его словам, 80% контента, просматриваемого российскими пользователями, хранится на серверах Google в России, которые требуют регулярного обслуживания. Компания же перестала их обслуживать еще в 2022 году.

В связи с этим работа YouTube в России продолжит лишь ухудшаться до тех пор, пока Google не выполнит требования властей, не выплатит штрафы и не заменит деградирующее оборудование.

Чем грозит обход замедления?

Невзирая на все проблемы с доступом к YouTube, россияне пока еще посещают американский видеохостинг, включая его с помощью разных сервисов по обходу блокировок. Это, в свою очередь, привлекает внимание злоумышленников, которые могут не только украсть данные пользователей, но и обрушить работу важных для страны сервисов.

«Следующий самый страшный момент заключается в том, что GoodByeDPI (утилита для обхода блокировок интернет-ресурсов, использующих методы глубокого анализа пакетов, Deep Packet Inspection) и подобные программы, — их сейчас появится очень много, — будут популярны. И в определенный момент их могут использовать для того, чтобы обрушить работу, например, какого-то банка», — заявил Муртазин.

По словам эксперта, всего за три-шесть месяцев аудитория приложений по типу GoodByeDPI может достигнуть десятков миллионов, что может побудить мошенников создать аналогичную программу и подменить пакеты YouTube на RuTube, тем самым вынудив по ошибке заблокировать отечественный сервис.

Блогеры и Google от этого только в плюсе

Кроме того, из-за использования средств обхода блокировок перед показом роликов россияне снова видят рекламу, а значит, Google получает доход с российских зрителей, а блогеры могут монетизировать эти просмотры, чего не было с 2022 года. Таким образом, происходящее выгодно для американской компании и блогеров, а для пользователей создает лишь неудобства.

«Если при обходе монетизация как таковая может включаться, в теории это будет приносить деньги. Но самое главное, что чем больше отвалится людей из России, тем больше Google будет зарабатывать, потому что его расходы на доставку контента и прочие вещи сократятся», — заключил Муртазин.

Однако 12 августа СМИ сообщили, что блогеры, подключенные к сервису Google AdSense, отвечающему за отображение рекламы, в том числе на YouTube, начали получать электронные письма с уведомлением об их отключении от этой программы.

По всей видимости, решение связано с увеличением количества просмотров у русскоязычных блогеров из других стран. Из-за использования VPN россияне видят рекламу, не предназначенную для них, что приводит к нецелевому показу рекламы. Например, россиянин, использующий VPN в Германии, получает рекламу товаров, предназначенных для этой страны, что для него неактуально. Для рекламодателя это значит потраченные в никуда деньги, а для Google — снижение продаж с рекламы.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — говорится в письмах.

Часть блогеров, которые хотят сохранить монетизацию, поменяли «регион» своих каналов на Казахстан и другие страны. Поможет ли это зарабатывать на просмотрах пользователей с VPN, пока неизвестно.