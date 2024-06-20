«Убийца флагманов». Обзор Realme GT6 с ИИ-камерой и самым ярким экраном

Компания Realme представила свой новый смартфон, заявленный как «убийца флагманов». Для этого у Realme GT6, на первый взгляд, есть все необходимое: мощное «железо», хорошая камера и даже система со встроенным искусственным интеллектом. Правда, возможности видеосъемки, дизайн и многие другие параметры тут весьма неоднозначны, а ИИ и вовсе будто бы бесполезен. Насколько удачной получилась новинка и достойна ли она своего громкого титула — в обзоре «Газеты.Ru».

Комплектация

В коробке, кроме самого смартфона, пользователи обнаружат зарядный блок на 120 Вт, провод USB-C на USB-A, силиконовый чехол, скрепку для извлечения SIM-лотка и документацию.

С завода на Realme GT6 уже нанесена пленка, поэтому смартфоном можно пользоваться сразу после распаковки, не переживая за его сохранность.

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Дизайн

Realme GT6 получил стеклянную крышку и пластиковые торцы, чего в общем-то не достаточно: во флагмане хотелось бы и металлические рамки. Благодаря экрану с изогнутыми гранями и скруглениям на задней панели смартфон ощущается очень тонким.

Задняя крышка здесь практически зеркальная, из-за чего моментально собирает отпечатки пальцев. В борьбе с этим не помогает даже комплектный чехол, так как он не прикрывает всю тыльную панель, оставляя открытой область камеры и большое пространство сбоку от нее.

Это портит восприятие устройства, а любителям носить гаджеты без чехла и вовсе придется смириться с тем, что смартфон практически всегда будет заляпанным. Причем между камерами забивается пыль, от которой очень сложно избавиться.

Зато всегда можно отказаться от пленки, так как экран защищает закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. По заявлениям производителя, защита от падений в нем увеличена на 117%, а устойчивость к царапинам — на 100%. Почти за месяц активного использования устройства царапины на экране действительно не появились. Кроме того, смартфон защищен от песка, пыли и струй воды (или дождя) по стандарту IP65, но погружение в воду он уже не переживет.

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Экран

Один из самых интересных элементов в Realme GT6 — его дисплей. Это 6,78-дюймовая OLED-матрица с разрешением 1,5K (2780×1264 пикселей) с динамической частотой до 120 Гц. Причем новинка оснащена самым ярким в мире дисплеем, пиковая яркость которого может достигать 6000 нит. Например, в iPhone 15 Pro Max этот показатель достигает 2000 нит, а в Samsung Galaxy S24 Ultra — 2500.

Правда, увидеть 6000 нит вряд ли получится — яркость такого уровня актуальна для определенной точки на экране при особых условиях. При обычном использовании этот показатель без всяких маркетинговых ухищрений доходит в авторежиме до 1600 нит, чего в принципе достаточно даже при работе под прямыми солнечными лучами.

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Похвалить новинку можно еще и за тонкие 2-мм рамки со всех сторон, поддержку технологии Pro-XDR, благодаря которой фото на экране смартфона отображаются в ярком и насыщенном режиме, быстрый отклик сенсора с частотой 2500 Гц и ШИМ-затемнением с частотой 2160 Гц, которую оценят пользователи с быстрой утомляемостью глаз. Также имеется функция «Режим естественных оттенков», которая подстраивает температуру экрана под окружающую среду и работает аналогично True Tone на гаджетах Apple.

Дисплей устройства оставляет только положительные эмоции. Единственное, к чему можно было бы придраться, — это изогнутый по краям экран, что дело вкуса, и рекламным заявлениям о 6000 нит, чего покупатель, по сути, никогда не получит.

Камеры

Realme GT6 получил тройную тыльную камеру. Основной сенсор Sony LYT-808 на 50 Мп с оптической стабилизацией известен многим по флагманским OnePlus 12, Oppo Find X7 и другим устройствам. Судя по всему, это излюбленный датчик концерна BBK, в который входят все эти бренды. И неспроста — с ним камера способна выдавать насыщенные и детализированные снимки даже в условиях недостаточного освещения благодаря высокой светосиле f/1,6. Причем в Realme имеется специальный ночной режим, который с помощью ИИ делает приятные для глаза фото. По деталям такие кадры все равно выходят недостаточно четкими, но все же лучше, чем у конкурентов.

Основной модуль дополнен телеобъективом с двукратным оптическим приближением на базе сенсора Samsung JN5 с разрешением 50 Мп, который можно использовать не только для приближения, но и для портретных снимков или предметной съемки. Максимальный цифровой зум в фото для этого датчика всего 20-кратный, поэтому потягаться с полноценным перископом он не сможет.

Также есть широкоугольный модуль на 8 Мп, который получил далеко не самый большой угол захвата, но со своей задачей в плане фотосъемки справляется на твердую четверку. В смартфоне имеется и селфи-камера на 32 Мп, выдающая качественные снимки с широким углом обзора (0,8x).

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Но если с фото все более чем хорошо, то вот с видео — грустно. Основная камера вообще не вызывает вопросов, — она способна писать видео вплоть до 4K при 60 кадрах в секунду или в режиме HDR Dolby Vision, но максимум в 4K 30 к/с. Общее качество видео, в том числе работу стабилизации, при любом формате с главной камеры действительно можно назвать флагманским.

В то же время ультраширокоугольный модуль умеет снимать видео не выше, чем в Full HD при 30 к/c! Такое во флагманском смартфоне непростительно. Даже селфи-камера тут снимает в 4K при 30 кадрах в секунду. Однако поддержки 60 к/c для этого датчика тоже нет.

К минусам можно отнести и невозможность переключения между камерами уже после начала съемки в 4K 60 к/с: чтобы переключиться между основным модулем и телеобъективом, нужно снизить качество до 4K 30 к/с. Если понадобится еще и ультраширокоугольная камера, тогда придется вести запись в Full HD 30 к/с — лишь так будут доступны все три камеры одновременно. И это даже близко не флагманский уровень.

Производительность

В новинке стоит новый 4-нм чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, который скорее является субфлагманским решением. На тест в «Газету.Ru» приехал Realme GT6 с 16 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 512 ГБ. В такой конфигурации смартфон ни разу не завис, что похвально, с учетом того, что на обзоре было предпродажное устройство, которое еще не получило финальную прошивку.

В бенчмарке AnTuTu Realme GT6 набирает более 1,53 млн баллов. Это хороший показатель на уровне лучших флагманов 2023 года, так что переживать за мощность устройства не стоит.

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На практике любое приложение работает шустро и без тормозов. То же самое и с играми, причем некоторые популярные тайтлы были отдельно оптимизированы под Realme GT6.

Так, это первый смартфон на Android, запускающий Genshin Impact в разрешении 1,5K . Благодаря этому можно наслаждаться высокой графикой с плотной картинкой. Высокое разрешение исключает появление на экране так называемых «лесенок» из пикселей. Игра идет на максимальных настройках при 60 к/с, однако при длительной игровой сессии смартфон все же нагревается и снижает кадровую частоту до 50-ти.

Оптимизация была проделана и в случае PUBG Mobile, которую Realme GT6 способен запускать в режиме 120 к/с. Правда, для этого придется выбрать наименьшую графику. Тем не менее, пользователь может установить низкую графику и плавную картинку или высокую графику в режиме 60 к/с. В обоих случаях смартфон будет работать без нареканий, но при длительной нагрузке все равно нагреется, а частота кадров спадет до 80 к/с.

close 100% Скриншот из игры Genshin Impact на Realme GT6 miHoYo Limited

Чтобы кадровая частота в играх не снижалась, можно в игровом меню Realme GT6 в настройке Geek Power Tuning вручную выставить высокие частоты для ядер процессора и видеочипа. Но в таком случае смартфон будет греться сильнее, поэтому играться с этой функцией все же не стоит, лучше довериться автоматическому режиму.

Новинка может удивить производительностью, которой с уверенностью хватит для любых задач на ближайшие несколько лет, из-за чего компания и называет Realme GT6 «убийцей флагманов». В это охотно верится, так как устройство по своей мощности не хуже более дорогих моделей.

Искусственный интеллект

Гаджет работает на базе Android 14 с фирменной оболочкой Realme UI 5.0. И в то время как одни компании делают упор на генеративный ИИ, создающий и редактирующий тексты, в Realme решили сделать упор на предиктивный искусственный интеллект, который помогает в работе со смартфоном. Такой ИИ почти не осязаем и, наверное, для многих не очень-то и нужен.

Функция «Умный цикл» распознает содержимое на экране и позволяет переносить контент (фото, текст, файлы) в другие приложения. Полезная фишка, которая, например, уже представлена в смартфонах Honor. Для пользователей, которые часто пересылают друзьям мемы, это полезная опция — достаточно просто зажать фотографию и отправить ее контакту.

Также в Realme GT6 есть функция «умного распознавания» текста с фотографии, чтобы его можно было скопировать, но это работает только на английском и китайском языках, что на нашем рынке не очень актуально. Возможно, в будущем языковой пакет расширят.

Наконец, ИИ используется для оптимизации изображения на экране и защиты зрения, а также продлевает срок службы смартфона и аккумулятора, оптимизирует производительность в зависимости от задачи.

Чего-то похожего на ChatGPT или MidJourney, которые, наверное, были бы для большинства пользователей полезнее всех перечисленных выше функций, в Realme GT6 нет.

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Батарея

В Realme GT6 установлен аккумулятор емкостью 5500 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Такой комплектный блок позволяет зарядить смартфон примерно за 30 минут. Это не самая скоростная зарядка — в том же Realme GT3 была зарядка на 240 Вт, которая заполняла батарею за 9,5 минут.

Чего в новинке нет, так это беспроводной зарядки, а многие пользователи даже не могут воспринимать устройство в качестве флагмана, если оно не может предложить такой функции. Поэтому отсутствие для многих полезной опции можно записать в недостатки.

Благодаря увеличенному по сравнению с конкурентами аккумулятору Realme GT6 «живет» очень долго. Например, за час просмотра ролика на YouTube при выставленной на 50% яркости экрана смартфон разряжается всего на 4%, а в Genshin Impact в тех же условиях — на 14%.

close 100% Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Выводы

Realme GT6 получился действительно интересным устройством, но в нем слишком много неоднозначных решений. Тут хорошая основная камера, тогда как другие модули и возможности видеосъемки урезаны. В смартфоне не самый удачный корпус с пластиковыми рамками и защитой IP65, а не 67 или 68, а также нет беспроводной зарядки. При этом у новинки хороший экран и высокая производительность, но все перечисленные «особенности» и отсутствие eSIM не дают назвать Realme GT6 полноценным передовым устройством.

Можно ли его тогда называть «убийцей флагманов»? Этот параметр всегда определялся тем, что смартфон при более низкой цене предлагает флагманскую производительность.

За Realme GT6 же на старте просят от 70 тыс. руб., что может отпугнуть потенциальных покупателей.

В российской рознице в этой категории у Realme практически нет конкурентов. Однако если рассматривать предложения на сайтах объявлений и в «серых магазинах», за эти деньги есть более интересные предложения. При выборе между «серым» устройством и Realme GT6 нужно будет расставить приоритеты — этот смартфон сможет предложить официальную гарантию и поддержку от производителя в России, что для многих все же остается решающим фактором при покупке. В противном случае можно найти более оптимальные устройства, но уже без гарантии.