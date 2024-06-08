В синергии ИИ и человекоцентричности: как будет развиваться Сбер Старший вице-президент Сбера Меньшов рассказал о будущем технологий

Российский рынок технологий обладает огромным потенциалом для роста и развития. За последнее время отмечается существенное увеличение инвестиций в данную сферу, что стимулирует создание новых решений, ориентированных на импортозамещение. О перспективах развития технологического рынка страны «Газете.Ru» рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

— Как вы видите технологическое развитие Сбера и на каких направлениях сфокусируетесь?

— Сбер — это компания с разнообразием технологических составляющих и направлений. От классического банкинга и нефинансовых продуктов для наших клиентов до самых прорывных технологий — искусственного интеллекта. Все технологии для нас важны в призме нашей стратегии, которую я вижу в совершенствовании прорывных технологий одновременно с устойчивым развитием бизнеса.

— Один из треков ПМЭФ этого года посвящен цифровым технологиям, которые призваны обеспечить лидерство. Какие, по вашему мнению, решения, технологии сегодня наиболее востребованы у бизнеса?

— Технологии всегда актуальны для бизнеса: и в моменте, и в перспективе. Важны устойчивость и перспективы развития. В данный момент основное внимание уделяется вопросам импортозамещения, поскольку стало ясно, что западные поставщики не вернутся в Россию в ближайшее время. Мы адаптировались к этому. Например, пользователям доступны российские сервисы видеоконференций или мессенджеров.

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Идет постепенный переход к решению более масштабных задач по замещению экосистем, которое займет определенное время. Сейчас важной работой является обеспечение стабильности и готовности к новым вызовам, которые могут произойти в работе технологий. Это незаметно для глаз клиента, но важно для бизнеса, поэтому следует ускорить процесс импортозамещения, чтобы остаться на рынке. В долгосрочной перспективе развитие искусственного интеллекта и его применение во всех сферах жизни мы видим важным элементом в трансформации бизнеса.

— Сбер сообщал, что работает над созданием платформы для управления бизнесом на замену решениям SAP, которые ушли из России. Расскажите, пожалуйста, подробнее о технологических особенностях решения и его внедрении.

— Сбер идет по пути создания решения, которое в перспективе заменит вендора. У нас есть все необходимые ресурсы, и большая часть решений будет разработана на базе собственной цифровой платформы.

— Что в технологическом плане обеспечивает надежность ваших продуктов и сервисов, а также качественный клиентский опыт?

— В первую очередь — наше отношение к надежности и устойчивости с точки зрения IT- и кибербезопасности. Достижение высокого уровня зрелости в процессах требует значительных затрат — как финансовых, так и временных. Вывод продуктов на рынок и их эксплуатация занимают много времени, а проведение тестов, учений требует больших усилий и ресурсов. Мы понимаем, что это необходимая часть работы, чтобы оставаться залогом надежности для наших клиентов. Совсем недавно мы проводили учения по автоматизированному переезду наших продуктов на резервные системы в режиме реального времени. Как итог, мы остались довольны результатом тестирования.

— Мы видим, что Сбер не только оказывает высокий уровень сервиса, но и находится в авангарде технологических изменений. Что помогает вам оставаться одним из технологических лидеров страны?

— Сберу уже более 180 лет. Чтобы оставаться в числе ведущих компаний, важно ставить, как говорил недавно Герман Греф, невозможные задачи. В противном случае можно остаться за бортом мировой гонки за лидерство. Также важна работа над развитием новых технологий, способных прийти на смену существующим. При этом следует помнить, что не всегда удается предугадать направление развития технологий, и некоторые из них, несмотря на первоначальный хайп, могут найти лишь ограниченное применение, становясь одним из многих технологических решений.

— А как у вас проходит процесс импортозамещения в системах, отнесенных к КИИ? Успеете ли выполнить переход на отечественное ПО к началу 2025 году?

— Мы идем в соответствии с намеченными планами. Однако стоит понимать, что на пути к решению этой задачи может возникнуть множество рисков, которые связаны с уровнем зрелости отечественных решений в области программного и аппаратного обеспечения. Если говорить про продукты зарубежных вендоров (возьмем, к примеру, серверы), то они стабильно функционируют и редко могут вызвать какие-то вопросы.

Отечественные решения работают немного по-другому, и в любой момент могут возникнуть неожиданные трудности, к которым компании еще не успели привыкнуть, поскольку раньше использовали иностранные аналоги, обкатанные на миллионах клиентов по всему миру за долгие десятилетия. Мы уверены, что, объединив усилия с множеством российских поставщиков, вендоров и производителей оборудования, которые сотрудничают с нами, сможем успешно решить поставленную задачу.

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— Какие тренды на стыке технологий и искусственного интеллекта могут стать ключевыми на горизонте ближайших лет?

— Конечно, это использование искусственного интеллекта в процессе разработки. Мы убеждены, что AI может кардинально изменить подход к созданию программных продуктов.

Мы наблюдаем, как искусственный интеллект преображает креативные индустрии, генерируя изображения и тексты, изменяя профессии и открывая новые возможности.

Разработка с использованием AI несколько сложнее, однако мы видим, что и здесь происходят аналогичные процессы, требующие радикальной перестройки производственных процессов и обучения персонала. Хотя сейчас некоторые люди уже используют ИИ, а другие — нет, в скором времени это станет неизбежным.

Компании, способные адаптироваться к использованию AI, увидят реальное повышение своей эффективности. Как следствие, бигтехи, такие как Сбер, активно работают над созданием нового поколения AI-помощников, обогащённых возможностями больших языковых моделей. Такие сервисы смогут поддерживать естественное общение с пользователем, отвечая на широкий спектр вопросов из совершенно разных сфер.

Мы понимаем, что люди стремятся взаимодействовать с искусственным интеллектом так же, как с человеком. Для этого необходима мультимодальность, которую мы активно развиваем. В этом контексте выделяются три направления улучшения AI-моделей: расширение их функциональных возможностей, увеличение сложности моделей и — следующий важный шаг — достижение автономности. Речь идёт о ситуации, когда модель не только отвечает на вопросы пользователя, но и выполняет определённые действия по его запросу. В синергии искусственного интеллекта и человекоцентричности мы видим дальнейшее развитие компании.