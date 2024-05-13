Плати QR: почему бесконтактные платежи продолжают набирать популярность среди россиян

Россия остается одной из лидирующих стран, в которых население чаще оплачивает покупки и услуги бесконтактно. На рынке платежных сервисов появилась большая конкуренция. Обороты от транзакций по QR СБП и QR-коду от Сбера идут почти ноздря в ноздрю, становясь привычным способом оплаты у пользователей. Недавно в Сбере рассказали, что в январе-марте через SberPay была проведена оплата более чем 770 млн раз, денежный оборот превысил 1 трлн рублей. Это в два раза больше, чем за тот же период в 2023 году. О перспективах дальнейшего роста интереса к сервисам бесконтактной оплаты в России — в материале «Газеты.Ru».

Платежная конкуренция

Сегодня жителям России доступно множество возможностей для безналичной оплаты. Сервисы разрабатывают финансовые организации, банки, IT и другие компании. В любом регионе, супермаркетах, магазинах одежды, салонах красоты и других местах на кассах клиенту предлагается оплатить по QR. Сегодня самые популярные у пользователей — QR от Сбера и QR СБП. По мнению экспертов, оба в равной степени справляются со своей задачей, облегчая жизнь людям. Первый, понятно, является разработкой крупнейшего банка в России, второй — Банка России.

Очевидно, что зачастую тот, кто расплачивается на кассе, попросту не замечает разницы, так как ему важно только совершить покупку и быстрее бежать по своим делам. Другие же, напротив, следят за тем, какой способ оплаты используют, так как являются участниками программы лояльности банка и копят баллы.

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«Услуги оплаты по QR-коду и СБП знакомы россиянам и часто предлагаются и выбираются как альтернатива карточным платежам. Часто это связано с уменьшением комиссии за платеж или отсутствием, но для части потребителей теряется кэшбек, что может быть ощутимо. Пока идет сравнение условий и удобства сервисов, вносятся изменения в правила (например, перечисления по СБП на свой же счет), что займет еще какое-то время. Поэтому можно ожидать востребованность и банковской оплаты по QR-коду, и по СБП, и привычную оплату по карте», — говорит руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

По словам эксперта, с учетом количества клиентов Сбера оплата по QR коду вполне может стать популярнее СБП, особенно, если будут предложены программы лояльности для клиентов, выбирающих такой способ оплаты. В конечном итоге многообразие сервисов оплаты точно повышает конкуренцию за клиента, а значит и условия клиентского сервиса.

По данным аналитиков, в четвертом квартале 2023 года объемы платежей через SberPay, равно как и через СБП, демонстрировали поступательную динамику. Рыночная доля обоих платежных инструментов была очень близка, а в сумме обороты приближались к 900 млрд рублей в месяц. После падения объемов транзакций в январе 2024 года на фоне сезонности с февраля объемы платежей вновь стали расти.

При этом разрыв между SberPay и СБП немного увеличился, в пользу последнего. Тем не менее, эксперты считают, что SberPay фундаментально выглядит сильнее, и идет почти наравне с «соседом». Это обусловлено тем, что при обратном транзите наличных денег на банковские счета клиенты будут искать высоконадежного платежного контрагента, также обычные пользователи могут получать кэшбек в виде баллов «Спасибо».

Уже за первые три месяца этого года есть динамика, которая подтверждает статус способа оплаты через QR от Сбера. Ежеквартальный рост оборотов по QR Сбера составляет 20%. Такая картина говорит об интересе к мультисервису как со стороны обычных клиентов, так и банков-партнеров, которые подключились к сберовскому QR. Количество партнеров постоянно растет.

«Пул банков-партнеров по сервису SberPay постоянно расширяется. С начала этого года их количество выросло до 15. Еще два банка находятся на этапе интеграции и присоединятся к нашему сервису во втором квартале», — приводятся в пресс-релизе слова старшего вице-президента Сбера Дмитрия Малых.

При этом постоянно увеличивается количество плательщиков через QR Сбера — с начала года аудитория прибавила 30% уникальных клиентов.

Семейство для удобства

Напомним, оплата по QR входит в «семейство» сберовских сервисов SberPay, которое состоит из четырех платежных сервисов: онлайн-оплата в Интернете в один клик без ввода данных карты, оффлайн-оплата смартфоном, оплата улыбкой, а также сам QR от Сбера.

«В первом квартале 2024 года денежный оборот по сервису SberPay превысил 1 трлн рублей, а количество операций составило 770 млн транзакций. Это рекордные показатели по сравнению с прошлым годом. За аналогичный период 2023 года оборот составил 522 млрд рублей, а число проведенных транзакций — 357 млн. Таким образом, оба показателя показали двухкратный рост за год», — говорится в сообщении банка.

Там же приводятся данные, что сейчас в России установлено более 2 млн современных универсальных терминалов Сбера, принимающих оплату со SberPay. Из них 400 тыс. позволяют принимать оплату улыбкой. Банк первый в стране реализовал такую возможность оплаты с помощью лица.

«В основе успеха продолжающегося роста активности клиентов Сбера лежит успешная синергия традиционных продуктов и новых услуг. Сформированный платежный контур внутри банка позволил достигнуть финансовой герметичности: клиентам выгоднее оставаться внутри одного банка для доступа ко всем продуктам, нежели выходить за пределы, а также быть активным пользователем банковской системы лояльности. Благодаря этой синергии объемы транзакционной активности клиентов и дальше будут расти, а Сбер сможет использовать преимущества в неценовой конкуренции», — говорит главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян.

По мнению экономиста Андрея Бархоты, росту транзакционной активности клиентской базы в немалой степени способствует сквозная система лояльности, которая обеспечила воспроизводство спроса на новые сервисы в среднесрочном периоде.

«В данном случае большое влияние оказывает широта палитры платежных и нефинансовых сервисов Сбера. К тому же Сбер активно развивает свои сервисы бесконтактной оплаты, которые полностью отвечают его курсу на человекоцентричность. В целом у жителей России сейчас есть большой выбор возможностей в этой сфере, и каждый может платить любым удобным способом. Аудитория и тех, и других будет только расти», — отмечает эксперт.

В целом, если посмотреть на данные Банка России о том, что сегодня в экономике рекордный объем наличных денег — немногим меньше 18 трлн рублей, — то можно говорить, что рано или поздно они начнут возвращаться на счета в банки.

«Очевидно, население будет осторожно выбирать, где размещать свои накопления, выбирая надежные банки. Это тоже откроет для QR Сбера возможность сравняться по оборотам транзакций с QR СБП», — резюмирует Бархота.