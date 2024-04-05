Стиль, удобство и функционал: в чем особенность новых версий ноутбуков HONOR MagicBook X

На российском рынке ноутбуков появились обновленные HONOR линейки MagicBook X. Какие изменения претерпела популярная серия, а также в чем заключаются различия между моделями — читайте в материале «Газеты.Ru».

Внешний вид

Вне зависимости от года выпуска все ноутбуки линейки MagicBook X от HONOR отличаются стильным, функциональным и при этом лаконичным дизайном. Модели 2024 года стали чуть темнее по сравнению с предыдущим поколением. Цвет заявлен как «космический серый». Серебристо-матовый корпус приятен на ощупь и функционален по покрытию: приятно держать, не остаются отпечатки пальцев. Крышка и корпус — алюминиевые, что серьезно облегчает вес и при этом задает прочность всему устройству. Единственная деталь из пластика — нижняя часть корпуса, при этом визуально различие материалов практически незаметно. В итоге смотрится дорого, стильно и органично как в офисе, так и дома.

При открытии требуется приложить усилие, так как петли крышки достаточно тугие. За счет этого экран фиксируется надежно в любом положении. Для удобства в нижней части присутствует небольшая выемка, благодаря которой процесс открытия при определенной сноровке можно делать одной рукой. Угол откидывания экрана очень большой и позволяет разложить ноутбук практически на 180 градусов. При этом нет опасности задеть стол.

close 100% Павел Ткачук/«Газета.Ru»

Снизу расположены прорези для двух стереодинамиков и большая решетка системы охлаждения, которая помогает равномерно отводить тепло. Прорезиненных ножек три. Две спереди и одна длинная, сплошная, сзади. Благодаря последней ноутбук уверенно стоит на поверхности и даже при активной работе на ограниченном пространстве на маленьком столике в кафе не шатается.

Дисплей

Все три модели получили экран HONOR FullView с разрешением 1920х1200 и пропорциями 16:10. Такое соотношение позволяет с комфортом работать с большими документами и таблицами, так как видимая область больше и требуется меньше прокручивать экран. И если на стационарных мониторах с большими диагоналями это не является проблемой, то для тех, кто решил заменить стационарный компьютер на ноутбук и при этом сохранить функционал — это важно.

Нововведением модельного ряда 2024 года стала технология «Динамическая яркость». За счет возможностей как физической, так и интеллектуальной настройки яркости подсветки, которая позволяет снижать напряжение на глаза при длительной работе за ноутбуком, работать становиться удобнее. Наличие двух сертификатов TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и подавлению мерцания подтверждает это.

У MagicBook X Pro процентный охват палитры sRGB составляет 100%. При этом дисплей ноутбуков выдает изображение с оптимальной насыщенностью и контрастностью. Матовое антибликовое покрытие и яркость в 300 нит позволяют с комфортом эксплуатировать ноутбук в любых условиях освещенности. Практика показала, что даже при работе с солнцем «за спиной» изображение видно отчетливо и достаточно ярко для спокойного восприятия.

Еще одним приятным моментом стало наличие режима «электронной книги». Он оптимизирует настройки цветовой температуры и контраста именно для чтения. Режим очень удобен при работе в условиях недостаточной освещенности и, по личным ощущениям, сильно снижает усталость глаз при чтении или редактировании текста.

Общее впечатление от работы экрана крайне положительное. И является одним из основных плюсов обновленной линейки.

Производительность

HONOR MagicBook X 16 Pro и MagicBook X 14 Pro построены на базе восьмиядерного процессора Intel Core i5-13420H с максимальной частотой 4,6 ГГц. Таких ресурсов достаточно для беспроблемной работы любых офисных и других приложений, полагающихся на CPU. Если в какой-то момент потребуется еще больше мощности, можно включить производительный режим. Специальная комбинация клавиш повысит лимит энергопотребления процессора с 35 до 40 Вт или 45 Вт в зависимости от модели.

close 100% Павел Ткачук/«Газета.Ru»

Объем оперативной памяти стандарта LPDDR4X-4266 — 8 или 16 ГБ (в зависимости от конфигурации), а накопителя — 512 ГБ. При этом вместимость хранилища легко увеличить: на материнской плате есть свободный слот для второго SSD емкостью до 1 ТБ. Так что при желании и небольшом апгрейде объем хранилища можно спокойно увеличить и не особо напрягаться в плане использования внешних дисков.

У MagicBook X 16 все немного попроще, но и соответственно подешевле. Сердцем является процессор Intel Core i5-12450H, работающий на частоте 4,4 ГГц. По всем остальным показателям все так же, как и у старших собратьев, разве что нельзя установить еще один SSD. При этом подключить внешний накопитель не представляется проблемой, если вы работаете с большими массивами данных. Но про это чуть позже.

Графическая карта у всех моделей одинаковая. За обработку и вывод изображения отвечает встроенная карта от Intel. Конечно, для современных игр или серьезного 3D-моделирования она не предназначена, но без проблем выводит 4К-картинку при подключении к внешнему монитору или телевизору.

Все модели серии оснащены одинаковой эффективной системой охлаждения с двумя вентиляторами. При взаимодействии с текстом и в других базовых сценариях она функционирует практически бесшумно, а при большой нагрузке на железо, несмотря на появление небольшого шума, она крайне эффективно отводит тепло. Частично роль радиатора выполняет и металлический корпус, поэтому даже при работе в выше описанных турбо режимах ноутбук остается по ощущениям комфортным и не превращается в сковородку.

Автономность

За автономность устройств MagicBook X16 Pro и MagicBook X 14 Pro отвечают встроенные аккумуляторы емкостью 60 Втч, На одной зарядке 14-дюймовая версия ноутбука продержится примерно 11 часов в режиме просмотра скачанных фильмов, а 16-дюймовая — часов 10. В любом случае, результат достойный.

close 100% Павел Ткачук/«Газета.Ru»

У MagicBook X 16 показатели чуть меньше — 42 Втч. Как следствие, и время автономной работы тоже чуть поменьше. Но в любом случае на рабочий день должно спокойно хватить, а использование родной 65-ваттной зарядки позволит очень быстро зарядить устройство энергией. Всего за 30 минут ноутбук восполняет 53% заряда, а полная процедура занимает примерно 1,5 часа. При этом сам блок достаточно компактен.

Напомним и о функции пауэрбанка. Разъем USB Type-C выдает 10 Вт мощности и может восполнить заряд смартфона или беспроводных наушников.

Интерфейсы

Для всех моделей обновленной линейки набор разъемов одинаковый. Они расположены на боковых гранях и включают в себя:

• USB Type-C, который используется для зарядки ноутбука, подзарядки других устройств и передачи данных;

• полноценный порт HDMI;

• два порта USB 3.0;

• разъем 3,5 для подключения наушников или гарнитуры.

Количество портов более чем достаточно для нормальной работы. К тому же наличие поддержки Bluetooth позволит спокойно подключить дополнительные устройства, такие как мышь, клавиатура или беспроводные наушники.

Устройства ввода

Тачпад у всех моделей одинаковый, бескнопочный. Он достаточно большой и приятный на ощупь. Отклик четкий и без ложных срабатываний. Так что при работе в ограниченном пространстве отсутствие внешней мыши не заметно.

close 100% Павел Ткачук/«Газета.Ru»

А вот у клавиатур небольшие различия в моделях есть. Они все полноформатные, но при этом у 16-ти дюймовых версий дополнительно присутствует полноценный цифровой блок. Другие различия уже между MagicBook X 16/14 Pro и MagicBook X 16. У младшей модели отсутствует подсветка клавиатуры, но при этом по субъективному ощущению у него более приятные своей шероховатостью клавиши. Также в MagicBook X 16 нет встроенного в клавишу питания сканера отпечатка пальцев, который присутствует у старших моделей.

Сама клавиша питания чуть ниже по высоте, чем остальные, что позволяет не беспокоиться о случайном нажатии при закрытии крышки.

У обеих моделей MagicBook X Pro клавиши чуть менее шершавые и обладают небольшой вогнутостью для удобства печати. Подсветка клавиш мягкая и идеально сбалансирована по яркости. В темноте не раздражает и прекрасно помогает видеть символы, при этом отсутствует паразитная засветка на экран. Как итог можно отметить, что работать удобно, и единственным нюансом на первых порах может стать размер клавиш правого Shift и Enter, но все-таки это ноутбук, и компании пришлось уменьшить их размеры, чтобы вписать полноценную клавиатуру. Но через несколько дней эксплуатации к такому формату быстро привыкаешь.

Интеллектуальные помощники

Тут сразу стоит отметить систему интеллектуального шумоподавления встроенных микрофонов. Она крайне качественно определяет и гасит внешние посторонние шумы, при этом усиливает голос владельца. В итоге даже при разговоре в кафе вам не придется повышать голос, а ваш собеседник будет вас слышать четко и ясно.

Экосистема HONOR с каждым годом становится все удобнее и функциональнее. Так что если вы являетесь владельцем смартфона или планшета от HONOR, то пользоваться устройствами станет еще удобнее. В нашем случае в качестве устройства для тестирования таких возможностей выступал смартфон HONOR Magic V2.

close 100% Павел Ткачук/«Газета.Ru»

Вот наиболее заметные и удобные функции:

• Функция HONOR Share. Быстрая беспроводная передача файлов между смартфонами, планшетами и ноутбуками компании. Документы, изображения и видео между ними перебрасываются так же просто, как между двумя папками на компьютере. Сильно упрощает обмен данными между устройствами.

• Функция «Мультиэкран» позволяет отображать на экране ноутбука дисплей смартфона или планшета, причем даже если они находятся не в прямом доступе, например, на зарядке в соседней комнате. Позволяет управлять этими устройствами и, например, принимать входящие звонки на ноутбуке.

• Функция клонирования. Позволяет быстрого клонировать содержимое старого ноутбука на новый HONOR за пару кликов. Утилита переносит учетную запись и файлы без сложных настроек и манипуляций с накопителем.

Итог

В первую очередь обновленная серия MagicBook X заинтересует тех, кому нужен стильный, легкий и при этом мощный ноутбук для работы и повседневных дел. Высокая автономность и скорость зарядки привлечет тех, кто много передвигается, но при этом не готов отказываться от комфорта эксплуатации. Да и отдохнуть за просмотром фильмов или любимыми играми удастся вполне. Да, это не игровые ноутбуки, но для повседневной жизни это оптимальное решение на рынке.

MagicBook X 16 Pro — максимум функциональности и комфорта за адекватную цену;

MagicBook X 14 Pro — мощность, компактность и автономность;

MagicBook X 16 — качественно, надежно и при этом можно сэкономить.

Все три модели уже можно купить в России. При этом MagicBook X 16 Pro и MagicBook Х 14 Pro в базе имеют предустановленную операционную систему Windows 11, а вот MagicBook X 16 можно приобрести и в «чистом» варианте, при этом немного сэкономив.