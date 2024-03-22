Всеобщее подключение: как экосистема МТС продвигает цифровые решения в России В МТС рассказали, как умное импортозамещение стало залогом индустрии 4.0

Интернет вещей берет свое начало с обычного тостера, который можно было удаленно включать и выключать. Сейчас на платформах интернета вещей создают масштабные системы управления, мониторинга и контроля для бизнеса. Они помогают оптимизировать затраты, снижать убытки, повышать эффективность. Как промышленный интернет вещей развивается в России в условиях санкций, изучила «Газета.Ru».

В последние годы одним из главных глобальных бизнес-трендов стала цифровизация — по прогнозам аналитиков из Statista в 2023 году рынок вырастет до $2,3 трлн.

В российской экономике наблюдается такой же тренд, например, по данным НИУ ВШЭ в 2021 году индекс цифровизации увеличился у 16 из 18 отраслей. Цифровые решения позволяют оптимизировать затраты, снижать убытки, повышать эффективность — неудивительно, что отечественный бизнес демонстрирует устойчивый рост интереса к этой теме. При этом российский рынок цифровых решений для бизнеса сильно зависел от зарубежных поставщиков. После их ухода в отрасли активно запустились процессы импортозамещения, и одним из ключевых акторов здесь стала экосистема МТС.

Важной технологией, которая задействована во многих цифровых продуктах, является интернет вещей (Internet of Things, IoT). Это совокупность специализированных сетей, в которой устройства могут обмениваться данными без участия человека и этих самых девайсов. Для обеспечения подключения устройств друг к другу, настройки их взаимодействия и обработки собранных данных разрабатывают специальное программное обеспечение — IoT-платформы.

По данным агентства Onside, в 2022 году к сетям интернета вещей в России было подключено более 55 млн устройств.

Интернет вещей стал неотъемлемой частью стратегии цифрового развития в промышленности, энергетике, на транспорте, в торговле, логистике, здравоохранении, жилищно-коммунальной сфере и сельском хозяйстве.

Наиболее востребованы IoT-решения в энергетике и ЖКХ (37%), промышленности (16%), на транспорте (15%), в недвижимости (13%), торговле (11%), отмечено в исследовании агентства Telecom Daily.

Импортозамещение цифровых продуктов

В 2021 году более половины российского рынка IoT-платформ занимали зарубежные поставщики. После их массового ухода у многих отечественных компаний возникли проблемы с использованием иностранного программного обеспечения, стали недоступны обновления, облачные сервисы. Освободившиеся ниши начали занимать российские разработчики и поставщики цифровых продуктов и решений.

Одним из лидеров импортозамещения в этой сфере стала экосистема МТС, представив свои цифровые решения для различных отраслей и задач. Так, в декабре 2022 года МТС объявила о переходе платформы МТС IoT Hub на собственное программное обеспечение для разработки продуктов с использованием интернета вещей. С помощью этой платформы можно создавать продукты и решения для всех отраслей и рынков на основе готового набора инструментов.

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На МТС IoT HUB уже переведены продукты на основе технологии интернета вещей экосистемы МТС. К примеру, решение «Цифровой водоканал» для сбора и анализа информации с приборов учета воды и датчиков давления.

Платформа возможностей

MTS IoT HUB работает по модели PaaS (Platform as a Service). Встроенные микросервисы служат инструментами для создания собственных продуктов и систем интернета вещей в любой сфере или отрасли.

С помощью такого решения можно подключать любые устройства интернета вещей, контролировать их состояние, управлять ими. Кроме того, ее можно использовать для интеграции с другими платформами специализированого назначения. Например, МТС IoT HUB интегрируется с платформой SKAI, предназначенной для контроля и управления корпоративным автопарком.

MTS IoT HUB работает с любыми типами умных устройств: от простейших датчиков и счетчиков до инженерных систем и приборов.

Мониторинг данных и управление устройствами осуществляется через web-интерфейс, доступна интеграция через API со сторонними интерфейсами и приложениями.

Решение совместимо с любыми сетями связи и протоколами. Платформа поддерживает любые способы передачи данных: через фиксированные сети связи, сети LoRa, спутниковую связь, мобильные сети стандартов 2G, 3G, 4G, NB-IoТ.

На базе MTS IoT HUB компанией уже создан ряд отраслевых решений, например, «Климат», «Мониторинг ЦОДов и серверных», «Мониторинг электропитания», «Технический учет потребления тепла, воды, газа, электричества».

К примеру, решение «Климат» реализуется следующим образом: IoT-устройства для контроля микроклимата подключаются к платформе интернета вещей и ежеминутно передают на нее показатели. Таким образом, на складах реализуется централизованный мониторинг микроклимата: отслеживается температура хранения продукции, влажность воздуха. А при отклонении показателей от заданных параметров система отправляет уведомления на смартфоны ответственных лиц, например, в Telegram или на электронную почту.

Подключенные к «MTS IoT HUB Климат» датчики могут работать в температурных диапазонах от -80°C до +25°C, при этом точность измерений температуры не превышает 0,1°C (с допустимой погрешностью в 0,5°C), а влажности — до 1% (точность в 5 раз выше нормы).

Цифра для транспорта: от сокращения аварийности до экономии топлива

Помимо универсального решения MTS IoT HUB, в портфеле компании есть и цифровые продукты для импортозамещения решений для конкретных отраслей. К примеру, это решения для транспортной отрасли, замещающей зарубежный Gurtam с системой спутникового мониторинга транспорта.

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В апреле этого года МТС приобрела контроль над компанией «СКАУТ-КР», которая позволила усилить позиции экосистемы на рынке интернета вещей в сегменте транспортной телематики, дополнив экосистему B2B-продуктов. SKAI предлагает для крупных корпоративных автопарков решения по повышению безопасности движения и экономической эффективности, реализованные на базе собственной SaaS-платформы SKAI с применением технологий IoT, компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Платформа SKAI, разработанная «СКАУТ-КР», интегрирована в IoT-решения МТС по мониторингу транспорта, маршрутизации и планирования, контролю безопасности движения и потребления топлива.

К SKAI подключено более 30 тыс. транспортных средств, услугами компании пользуются 70 крупных холдингов. Основные продукты предназначены для сокращения расходов автопарков («SKAI. Базовый мониторинг», «SKAI. Экономичное вождение», «SKAI. Контроль топлива») и повышения безопасности движения и эксплуатации («SKAI. Безопасное

вождение», «SKAI. Видеоаналитика», «SKAI. Ситуационный центр»).

Они позволяют в несколько раз снизить аварийность за счет изменения стиля вождения на безопасный, а также примерно на треть сократить лишний пробег и расход топлива благодаря оптимизации маршрутов, повышению дисциплины персонала и улучшению контроля над техническим состоянием автопарка.

Сверхточная геолокация: новые возможности для АПК

Еще один продукт МТС предназначен для сельского хозяйства, геодезии и кадастра. Это сервис сверхточного геопозиционирования LocationPro, который позволяет определять местоположение объектов на территории России с точностью до 2-5 сантиметров. Продукт также относится к импортозамещающим: он заменяет такие решения, как Trimble, Atlas и TerraStar.

LocationPro обеспечивает возможность с особой точностью дистанционно управлять беспилотной сельскохозяйственной техникой — тракторами, комбайнами, дронами, и оперативно реагировать на аварийные ситуации. Решение уже применяется в агрохолдинге «Степь», в мае прошлого года успешно прошли его испытания.

В земледелии внедрение сервиса LocationPro способно повысить рентабельность на 10-25% за счет сокращения затрат и более рационального использования ресурсов. К примеру, у агрохолдинга «Степь» перерасход семян снизился на 10-15%, удобрений — на 10-30%, средств защиты растений — на 15-60%, ГСМ — на 5-10%.

Аналогичным образом при использовании спецтехники этот сервис поможет сэкономить средства и повысить эффективность ее работы, отслеживать местоположения транспорта с максимальной точностью, получая информацию в режиме реального времени.

При проведении геодезических и кадастровых работ сервис МТС обеспечивает высокую точность, ускоряя процесс в 3 раза и снижая расходы на оборудование.

Существенную пользу LocationPro принесет в речной навигации. Он не только обеспечивает высокоточное определение координат местоположения судна на водных путях, но и решает проблему судовождения в условиях плохой видимости. Также использование сервиса позволит предотвращать аварийные ситуации в портах и при прохождении шлюзов.

LocationPro обеспечивает возможность с особой точностью проводить дистанционный и непрерывный мониторинг ответственных конструкций и сооружений, таких как мосты, плотины, нефтеналивные хранилища, антенно-мачтовые сооружения, технологические насыпи. При этом для сбора данных с датчиков и последующей визуализации выявленных отклонений используется платформа IoT HUB.