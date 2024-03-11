Угроза авторитаризма и рост Telegram. Что сказал Дуров в первом за семь лет интервью Павел Дуров: Telegram оценили в $30 млрд перед возможным IPO

Создатель «ВКонтакте» и Тelegram Павел Дуров дал первое интервью с 2017 года. Беседа с Financial Times была целиком посвящена мессенджеру. Бизнесмен рассказал, что Telegram стал одной из самых популярных соцсетей в мире, а количество его пользователей достигло 900 млн человек. Дуров также опроверг заявления о том, что у российских властей есть рычаги давления на Тelegram.

900 млн пользователей

В интервью FT Павел Дуров сообщил, что количество пользователей Telegram достигло 900 млн человек. По словам предпринимателя, мессенджер стал одной из самых популярных соцсетей в мире и заработал сотни миллионов долларов благодаря рекламной бирже и премиум-подписке. Дуров отметил, что Telegram уже приближается к прибыльности.

«Мы надеемся выйти в прибыль в следующем году, если не в этом», — пояснил бизнесмен.

Источники FT полагают, что как только это произойдет, компания, владеющая мессенджером, будет стремиться к листингу в США. Саму возможность выйти на IPO Дуров не исключил, однако не назвал конкретных сроков и площадок. При этом сооснователь мессенджера рассказал, что глобальные технологические фонды оценили компанию в более чем $30 млрд . Однако продавать Telegram Дуров не планирует.

«В целом мы видим ценность в IPO как в средстве демократизации доступа к ценности Telegram», — пояснил бизнесмен.

Он добавил, что в ходе вероятного IPO мессенджер подумает о продаже некоторой части акций своим постоянным пользователям. Financial Times сравнивает этот шаг с ходом компании Reddit, которая объявила, что выделит часть своих акций розничным инвесторам перед IPO в Нью-Йорке.

Привлеченный акционерный капитал, как пояснил Дуров, Telegram может потратить на внедрение чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ). Подробности этого проекта предприниматель не раскрыл.

Модерация и цензура

Дуров также сообщил, что в 2024 году Telegram собирается усовершенствовать свою систему модерации в связи с проведением в мире нескольких президентских выборов. Мессенджер планирует внедрить в том числе механизмы на базе ИИ.

При этом Павел Дуров подчеркнул, что считает неправильным контролировать то, как люди выражают свои мысли. Если они не пересекают «красную линию», то этот контроль ни к чему, добавил предприниматель.

«Я верю в конкуренцию идей. Я считаю, что насчет любой идеи должны идти споры. <...> В противном случае мы можем быстро скатиться к авторитаризму», — отметил Дуров.

Не зависит от Кремля

В беседе с Дуровым журналисты FT также подняли тему о том, что российские власти имею связь или определенные рычаги давления на Telegram. Дуров назвал эту информацию «неточной».

Он напомнил, что уехал из России через год после того, как отказался предоставлять ФСБ ключи для расшифровки переписки шести человек, которых обвиняли в совершение теракта в Санкт-Петербурге. Дуров объяснил это тем, что Telegram не мог бы помочь спецслужбам, так как это технически невозможно.

«Часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году», — пояснял предприниматель.

16 апреля 2018 года Роскомнадзор в связи с отказом Дурова начал блокировку мессенджера на территории России. Формально она длилась чуть больше, чем два года. Однако у многих пользователей Telegram продолжал работать как с сервисами обхода блокировок, так и без них. 18 июня 2020 года Роскомнадзор заявил о снятии блокировки.

Российский суд также неоднократно штрафовал Telegram за публикацию запрещенной в РФ информации и за отказ удалить ее. Последний такой иск удовлетворили в декабря 2023 года — мировой судья в Москве постановил, что мессенджер должен выплатить административный штраф в размере 4 млн руб.