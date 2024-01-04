ИТ-прогнозы на 2024 год: перспективы, тенденции, мнения ИТ-специалисты поделились прогнозами о развитии технологий в наступившем году

Вот и наступил 2024 год, обещающий нам новые технологические горизонты. Динамичные и спешащий преобразить жизнь всех и каждого ИТ-мир не собирается останавливать движение. Что же ждет нас в ближайшем будущем? Рассказываем о главных прогнозах и трендах следующих 12 месяцев.

Большие языковые модели

Эксперты полагают, что следующий год будет годом расцвета LLM (Large Language Model — с англ. большие языковые модели). Нейростети, использующие огромный массив материалов на определенном языке для глубокого обучения и достигающие способности понимать его и генерировать свой текст, уже активно внедряются в рабочие процессы. В 2024 этот процесс пойдет еще активнее.

Службы поддержки больше не будут обходиться заскриптованными ответами чат-ботов, а постараются научить их вести реальный диалог. Специалисты, работающие над написанием документации, перестанут делать свое дело с нуля и переключатся на редактуру. То же коснется и простых решений в области разработки: сырой вариант кода или его частей будут поручать LLM-помощнику. По прогнозу аналитиков Forrester, в будущем году 10% всех операций в компаниях мира будут выполняться цифровыми помощниками.

Персонализация пользовательского опыта

Благодаря усовершенствованию алгоритмов, достигших новых высот на фоне развития искусственного интеллекта, пользователям будет доступен по-настоящему уникальный цифровой опыт, где все будет подобрано специально для них. Если в 2023, к примеру, таргет рекламы часто велся по сегментированной аудитории, то в 2024 году подобное разделение уйдет в прошлое. Индивидуальный портрет потребителя будет прорисован намного четче, и его предпочтения начнут понимать лучше.

Не исключено, что в следующем году особое место будет отводиться персонализированному контенту. Компании перестанут пытаться обратить на себя внимание методами, работающими на многих, и перейдут к «общению» тет-а-тет. Представьте: для каждого отдельного человека будет составляться уникальный постер, рекламирующий предстоящую распродажу на маркетплейсе.

При этом, подобная гиперперсонализация связана с определенными рисками. Тревогу по поводу возможных опасностей подобного тренда выразил декан факультета права НИУ ВШЭ, член РОЦИТ Вадим Виноградов.

По мнению эксперта, технологии развиваются и делают процесс потребления цифровых продуктов более индивидуальным. Человек получает не просто контент, а тот контент, который создан специально для него.

«Это очень интересно, но, в то же время, достаточно опасно. Чтобы понять вкусы и предпочтения отдельного пользователя, нужно узнать о нем как можно больше. А для этого необходимо собрать как можно больше данных», — сказал Вадим Виноградов.

И здесь, подчеркнул декан НИУ ВШЭ, важно не допускать перегибов и не навязывать новую уникальность насильно.

«Иностранные платформы и сегодня уличают в нарушении приватности и слежке, а если для нужд ИИ-алгоритмов понадобится еще больше информации, это может обернуться не лучшим образом. Мы отлично знаем, что политика западных ИТ-гигантов строится вокруг прибыли, так что людей может ждать принудительная персонализация пользовательского опыта», — добавил он.

Импортозамещение

ИТ-отрасль в стране нарастит темпы процесс импортозамещения. Число российских решений, замещающих зарубежные аналоги, будет только расти. Разработанного иностранными вендорами программного обеспечения и инструментов уже стало в разы меньше, чем год назад. В 2024 году постепенный отказ от внешних продуктов и расширение разнообразия продуктов отечественных продолжится.

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По прогнозам аналитиков Strategy Partners, объем российского рынка информационных технологий вырастет с примерно 3,1 трлн рублей в 2023 до 3,5 трлн рублей в 2024 году, из которых около 60% будет приходиться на ИТ-оборудование, а остальное — на программное обеспечение и ИТ-услуги.

Ускоренными темпами роста в этом году отличатся сегменты рынка, ранее развитые слабее остальных. К примеру, реактивно устремится вперед промышленная автоматизация. Также будут активно развиваться системное ПО, офисные пакеты и СУБД (системы управления базами данных). Очень интересно будет посмотреть на судьбу ROSA Linux и Aurora OS. Специалисты полагают, что отечественные операционные системы в этом году покажут себя и дадут жару зарубежным конкурентам.

По мнению эксперта комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, управляющего партнера СМЕНА Артема Геллера, есть все шансы, что в наступившем году параллельный импорт пойдет на спад.

«Число российских технологических продуктов значительно выросло за последние два года и продолжает активно увеличиваться. Отечественная ИТ-отрасль показала всему миру свою самодостаточность. Нам есть, что предложить бизнесу и людям», — высказался эксперт.

Артем Геллер убежден, что так быстро заместить абсолютно все иностранные решения не получится, и параллельный импорт еще какое-то время будет актуален.

«Однако все свидетельствует о том, что в 2024 году он будет сокращаться. Особенно учитывая поддержку, которую государство оказывает сфере технологий», — уточнил эксперт.

Покупать иностранное уже сейчас намного дороже, а если речь идет об ИТ-оборудовании, то такие приобретения еще и оказываются связаны с долгой и логистически трудной доставкой. В следующем году за ввоз такого оборудование, вероятно, придется еще и платить дополнительный придется в том случае, если у него будут российские аналоги.

Облачные технологии

Облака станут еще более популярным решением среди игроков ИТ-рынка. Широко распространится концепция Cloud-Native, которая предполагает легкую масштабируемость и переносимость приложений на различные платформы.

Продолжится рост отраслевых облачных платформ. Все чаще использовать облачные сервисы будут и пользователи. По прогнозу Gartner, расходы конечных пользователей общедоступных облачных сервисов во всем мире вырастут на 20,4% и составят 678,8 млрд долларов.

Российский рынок облачных услуг, демонстрирующий рост на уровне 20-30% каждый год, будет уверенно расти и в 2024. Согласно отчетам за 2023 год, множество компаний увеличило бюджеты, заложенные на облачные технологии. И это обязательно отразится на общей картине ИТ-отрасли.