Бюджетный iPhone, гигантский iPad Air и еще 11 новинок Apple 2024 года

Компания Apple, главный генератор инфоповодов в мире потребительской электроники, готовит множество новинок в новом году. В их числе – бюджетный iPhone SE 4, флагманский iPhone 16 Pro c новым вырезом в экране, проблемная MR-гарнитуре Vision Pro, гигантский планшет iPad Air 13 и другие гаджеты. Какие анонсы ждать от IT-гиганта из Купертино — в материале «Газеты.Ru».

Vision Pro

Vision Pro – это первая гарнитура смешанной реальности (Mixed Reality, MR) компании Apple. Она обещает стать революцией на рынке «головных компьютеров», на котором сегодня безраздельно властвует корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) со своими шлемами Quest. В числе прорывных решений Vision Pro — система отслеживания движения глаз и рук, дисплеи высокого разрешения и внешний монитор, на который выводится изображение прикрытой гаджетом части лица.

Vision Pro представляется как смелый концепт, который может существенно повлиять на рынок смартфонов, но пока вызывает много скепсиса со стороны техноэнтузиастов. Ведь предполагается, что, если в ближайшем будущем что-то и заменит смартфоны, то это будут «головные компьютеры».

Релиз новинки ожидается в первом квартале 2024 года, но только в США . И на то есть несколько причин. Во-первых, Apple испытывает большие сложности с производством Vision Pro — даже при самом оптимистичном сценарии компания сможет продать не более 400 тыс. устройств за год. Для сравнения: всего за день Apple продает в два раза больше iPhone.

Во-вторых, в компании, похоже, не совсем понимают, как продавать Vision Pro. Для комфортного ношения гаджета людям с проблемами со зрением потребуются линзы, многим также придется подбирать размер уплотняющей прокладки, которая прилегает к лицу. По слухам, на первых порах купить Vision Pro можно будет только в оффлайновых магазинах Apple и только по предварительной записи на консультацию.

Ожидается, что в начале 2024 года Apple проведет дополнительную презентацию, где расскажет о всех нюансах релиза Vision Pro.

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max и SE 4

Новый iPhone – это, пожалуй, второй по ожидаемости продукт Apple в 2024 году. От базовых iPhone 16 и 16 Plus журналисты и аналитики прорыва не ожидают: предположительно, это будет минорный апдейт с новым процессором. Даже экран, согласно некоторым инсайдам, останется устаревшим, с частотой обновления 60 Гц, что по меркам Android-устройств давно считается уделом самых дешевых смартфонов. Хотя, согласно утекшим изображениям прототипов, iPhone 16 и 16 Plus могут получить обновленный дизайн блока камер, а также дополнительную сенсорную кнопку Capture Button на корпусе для активации камеры в режиме записи видео. К слову, Capture Button должна появится и в других моделях iPhone новой серии.

Модели 16 Pro и Pro Max обещают быть более интересными. Как минимум, за счет отказа от физических клавиш управления питанием и громкостью, – Apple может заменить их сенсорными зонами с технологией тактильной виброотдачи Haptiс, которая уже хорошо зарекомендовала себя в MacBook. Ожидалось, что эта «фишка» появится еще в серии iPhone 15, но, по слухам, у Apple возникли трудности с ее производством. Впрочем, нельзя исключать, что компания просто решила дозировать инновации в своих продуктах.

Также в СМИ появляются рендеры iPhone 16 Pro и Pro Max с небольшим отверстием под фронтальную камеру и блок сенсоров Face ID в экране. Вряд ли эти изображения правдивы, поскольку едва ли Apple так быстро откажется от модуля Dynamic Island, который стал главной узнаваемой фишкой последних двух поколений iPhone. Инсайдеры считают, что на опубликованных изображениях всего лишь прототип.

А вот во что верится охотно так это в перепроектирование системы охлаждения смартфонов. В 2023 году многие пользователи iPhone 15 Pro и Pro Max столкнулись с проблемой: новый мощный процессор A17 Pro нагревал смартфоны так сильно, что в СМИ даже появились новости про легкие ожоги на руках от использования гаджета. Неудивительно, что Apple захотела переработать теплоотвод в будущем поколении смартфонов. И на это уже указывают некоторые слухи.

Одни гласят, что в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут использоваться компактные графеновые радиаторы, другие указывают на обрамление аккумулятора металлическим каркасом. Последнее, вероятно, также будет влиять на рассеивание тепла, а заодно защищать аккумулятор от перегрева.

Про бюджетный iPhone SE 4, увы, подробностей крайне мало. Однако в 2023 году произошло несколько событий, свидетельствующих, что новый «народный» смартфон от Apple должен скоро выйти. Например, Apple полностью отказалась от поддержки серии iPhone mini. При этом потребность в компактных и недорогих смартфонах у людей осталась, и iPhone SE отлично подходит для ее удовлетворения. Также Apple начала сворачивать разработку фирменного модема 5G — он должен был дебютировать именно в iPhone SE 4. Теперь бюджетному смартфону не придется ждать завершения разработки модема, – компания может выпустить гаджет в любой момент с решением от Qualcomm, которое используется во всех других iPhone.

Ожидается, что iPhone SE 4 получит корпус от iPhone 14 с крупным экраном с блоком Face ID. USB-С тоже наверняка появится в новинке. Камера будет одинарная. Про цену совсем ничего неизвестно, однако это и не принципиально. Достаточно знать, что если ценник смартфона окажется ниже, чем у базовых iPhone 14, 15 и 16, он будет обречен на успех.

iPad HD, iPad Pro, iPad mini и iPad Air

Новый год будет богат на «урожай» iPad. В 2023-м Apple не обновила ни один планшет, поэтому и журналисты, и аналитики, и инсайдеры в один голос твердят, что в этом году апдейт ждет все линейки. При этом наименее интересным, скорее всего, окажется обновление iPad Pro: устройства сохранят форм-фактор и получат новый чип М3. Самым большим нововведением станут экраны, выполненные по технологии OLED.

Другое дело – iPad Air. По слухам, Apple радикально переделает эту модель. Во-первых, у нее появится две версии: с экраном 10,9 и 12,9 дюйма. Раньше планшеты Air были представлены только 10,9-дюймовым вариантом. Тип матрицы останется прежним – IPS. Оно и понятно, ведь в противном случае разница между версиями Air и Pro стала бы минимальной. Во-вторых, iPad Air «переедут» на новый для серии чип М2. Это мощный процессор, незначительно отличающийся от М3.

То есть новые модели Air, скорее всего, справятся с профессиональными задачами не хуже, чем модели Pro, если забыть про разницу в дисплеях.

Модель iPad mini 2024 года станет уже седьмым поколением в серии, сделав ее главным «долгожителем» среди всех iPad. Последний раз Apple обновляла mini в 2021 году. Про модель 2024 года подробностей почти нет. Точно известно, что устройство получит разъем USB-C. Ходят слухи, что в планшет встроят мобильный процессор A16 Bionic из iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, а также новую переднюю и заднюю камеры. Инсайдеры также говорят о расширении цветовой гаммы устройства: iPad mini 7, вероятно, выйдет в сером, синем, розовом и фиолетовом цветах. C меньшим энтузиазмом информаторы ждут новый дисплей с увеличенной частотой обновления.

Базовый iPad компания Apple в 2024 году тоже, скорее всего, обновит. Всю серию, как утверждают некоторые источники, переименуют в iPad HD. Вероятно, ребрендинг нужен, чтобы сформировать более точное позиционирование устройств и упростить для потребителей навигацию среди всех iPad. После выхода первого базового iPad IT-гиганта из Купертино часто критиковали за запутывающий нейминг планшетов. Про характеристики новинки ничего неизвестно, однако наверняка можно утверждать, что планет получит новый процессор и USB-C.

Apple Watch X

Следующий год для базовой модели Apple Watch станет юбилейным. В честь этого, как ожидают некоторые аналитики, американская IT-корпорация назовет новые часы Apple Watch Series X, а не Series 10, как следовало бы ожидать. Такой же трюк с ребрендингом в прошлом Apple провела с iPhone X.

В юбилейном устройстве Apple сильно переработает дизайн, который не менялся все 10 лет существования линейки. Говорят, Apple Watch станут заметно тоньше, чем сейчас, а форма корпуса будет более угловатой. Новые ремешки будут присоединяться к часам с помощью магнита, что освободит место внутри Apple Watch для батареи большего размера. Сейчас браслеты крепятся при помощи механизма-слайдера.

Apple планирует добавить в Apple Watch X мониторинг артериального давления. В отличие от распространенных методов измерения давления с помощью надувной манжеты, система Apple, как сообщается, измеряет скорость так называемой пульсовой волны через артерии с помощью специальных датчиков. Ожидается, что на начальном этапе методика будет определять лишь примерные значения и указывать на очевидные аномалии и тенденции, которые требуют внимания врача. В частности, часы смогут выявлять признаки гипертонии.

AirPods 4 и AirPods Max 2

В каком-то смысле 2024 год станет для Apple еще и годом наушников, поскольку, по слухам, компания обновит и базовые AirPods, и флагманские AirPods Max 2.

Apple представит два варианта AirPods 4 с разными ценами и функциями. Инсайдеры описывают их, как нечто среднее между нынешними AirPods и AirPods Pro с более короткими «ножками». Ожидается, что анатомическую форму наушников переработают для лучшей посадки в ухе, но неизвестно, как именно. Не исключено, что ближе к релизу AirPods 4 разделят на базовую и Pro версии.

Обновленный кейс получит динамики для подачи сигнала при поиске через приложение Find My и порт зарядки USB-C вместо Lightning. Версию AirPods 4 более высокого класса оснастят системой активного шумоподавления (САШ), которая до сих пор присутствовала только в моделях Pro. Это позволит клиентам получить САШ по более доступной цене. Кроме того, Apple хочет запустить режим слухового аппарата, что позволит AirPods стать безрецептурной альтернативой традиционным медицинским устройствам.

Про AirPods Max 2 информации значительно меньше, однако многие источники настаивают на том, что апдейт случится, так как Apple не обновляла модель с 2020 года.

Предположительно, компания переработает дизайн оголовья, чтобы сделать его более мягким. Появится разъем USB-C для зарядки. Из инноваций заявлена система обнаружения правого и левого уха, чтобы пользователи не путались при надевании наушников. Это актуальная проблема для AirPods Max первого поколения, поскольку визуально стороны устройства почти неразличимы.