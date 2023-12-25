Непрерывное развитие: какие цифровые госуслуги появились в 2023 году В России планируют продолжить развитие государственных услуг в сети

Цифровизация государственных услуг в России идет полным ходом. Из года в год появляются новые госсервисы и продолжают развиваться уже существующие. 2023 год не стал исключением. Как развивается это направление — в материале «Газеты.Ru».

В сентябре Минцифры сообщило, что с начала этого года органы власти запустили на «Госуслугах» в пять раз больше сервисов, чем за весь прошлый. Все благодаря инструменту «Конструктор услуг», который был запущен на портале в июне 2022 года. С помощью этого сервиса органы власти могут быстро создавать удобные онлайн-услуги для бизнеса и людей.

Помимо этого, Минцифры запустило на «Госуслугах» сервис «Я в России» для новых регионов страны. Благодаря ему жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей теперь могут получить гражданство, полис ОМС, записаться к врачу, оформить выплаты и пособия, найти работу и много другое.

Кроме того, на «Госуслугах» стало возможно подать в военкомат документы, которые связаны с воинским учетом: о постановке, снятии, внесении изменений.

Еще на портале появился сервис, с помощью которого можно проверить подлинность паспорта человека перед сделкой с ним.

В этом году на «Госуслугах» также стало возможно записаться к нотариусу и заранее отправить ему электронные копии документов.

С помощью мобильного приложения «Госуслуги» пользователь теперь может проверить подлинность товаров в магазинах.

Зарегистрировать право собственности на недвижимость, когда данные о ней уже есть в ЕГРН, отправить недостающие сведения, если заявление было подано в МФЦ или онлайн, — все это тоже можно сделать с помощью портала.

Кроме того, на «Госуслугах» теперь возможно получать и оплачивать налоговые уведомления, оформить компенсацию по ОСАГО, запросить документы по земельным спорам.

На «Госуслугах» теперь можно создать безопасную детскую почту. На нее ребенку будут приходить домашние задания, с ее помощью он сможет общаться и заходить на образовательные платформы.

Также в этом году на «Госуслугах» заработал сервис подтверждения личности в бытовых ситуациях. Например, если нужно показать паспорт или подтвердить возраст в магазине или при входе в офис.

Помимо этого, на портале появилась возможность защитить недвижимость от мошеннических сделок. Для этого человек может внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника.

Кроме того, через портал теперь можно зарегистрировать несовершеннолетнего по месту жительства, оформить электронный полис ОМС себе или ребенку.

Цифровизация государственных услуг в РФ продолжится и дальше. Например, уже формируется единая цифровая платформа, которая объединит все меры социальной поддержки. Эта площадка позволит россиянам получать пенсии и пособия без заявлений и подтверждающих документов. Работодатели с ее помощью смогут проще и быстрее передавать необходимые сведения в Социальный фонд России. Создание платформы входит в Концепцию цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года.