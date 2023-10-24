WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов. Как это исправить?

С 24 октября 2023 года WhatsApp перестанет работать на всех смартфонах с Android четвертого поколения. На долю таких устройств во всем мире приходится около 0,4%. Хотя на первый взгляд эта доля может показаться маленькой, по факту она затрагивает миллионы Android-гаджетов. «Газета.Ru» рассказывает, как обойти ограничение при помощи модифицированных клиентов WhatsApp, а также неофициальных прошивок Android для старых смартфонов, и стоит ли это делать.

Пора прощаться

24 октября 2023 года корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) прекращает поддержку устаревших версий Android для популярного мессенджера WhatsApp. Устаревшими официально были признаны такие версии Android, как 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. Сама Google перестала поддерживать версии 4.1, 4.2 и 4.3 еще в 2021 году, об «устаревании» Android 4.4 было объявлено в июле 2023 года, спустя десять лет после релиза.

Google объяснила решение о прекращении поддержки всех версий Android четвертого поколения тем, что они актуальны лишь для незначительной доли людей, менее 1% от всей аудитории Android. Аналогичный аргумент в своем заявлении привела и Meta.

Аналитические сервисы подтверждают, что на долю Android четвертого поколения приходится небольшая часть пользователей. Так, по данным платформы AppBrain, на версию Android 4.4 приходится в лучшем случае 0,4% от всей аудитории ОС Google.

Хотя этот показатель может показаться незначительным, на самом деле он охватывает огромное число устройств.

А именно, около 12 млн пользователей, если брать в расчет, что гаджетами на Android, по официальным данным, пользуются более 3 млрд человек по всей планете.

В список устройств, на которых перестанет работать WhatsApp, входят смартфоны и планшеты Samsung, Motorola, HTC, LG, Sony и не только, выпущенные в период с 2011 по 2013 год.

Проверить, какая версия Android установлена на смартфон или планшет, можно открыв настройки и перейдя в раздел «Об устройстве». В новом меню нужно выбрать пункт «Информация о программном обеспечении», а затем «Версия Android».

Выход есть

Одной из особенностей Android является то, что на эту ОС можно установить приложение из стороннего источника, то есть не из официального магазина Google Play. Для этого нужно загрузить в память смартфона установочный файл с расширением .apk и активировать его на мобильном устройстве. Энтузиасты давно пользуются этой возможностью для создания альтернативных клиентов популярных сервисов, которые от оригинальных приложений зачастую отличаются измененным интерфейсом и расширенным функционалом.

WhatsApp не является в этом плане исключением. Для мессенджера существуют десятки альтернативных клиентов. Вот названия только некоторых из них: GBWhatsApp, YOWhatsApp, FMWhatsApp, WhatsApp Aero, Soula WhatsApp, MBWhatsApp, WhatsApp+.

Как было отмечено выше, альтернативные клиенты обладают расширенной функциональностью. Так, например, в GBWhatsApp можно было авторизовываться с двух аккаунтов одновременно задолго до того, как эта функция появилась в официальной версии WhatsApp, WhatsApp Aero позволят использовать анимированные фоны в чатах, а в YOWhatsApp можно скрыть статус онлайн.

В контексте устаревания Android альтернативные клиенты WhatsApp хороши еще и тем, что они почти не контролируются Meta. А это в свою очередь позволяет разработчикам-энтузиастам продолжать поддерживать старые версии ОС. Некоторые из них уже начали публиковать на форумах для фанатов гаджетов (вроде 4PDA или XDA) версии своих приложений для Android 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4.

Продвинутый уровень

Аналогичная ситуация обстоит и с самой Android. Некоторые производители смартфонов позволяют загружать на свои устройства альтернативные версии ОС, так называемые прошивки.

Последние зачастую создаются силами энтузиастов. Как и в случае с приложениями, альтернативные прошивки обладают расширенной относительно оригинальной ОС функциональностью и переработанным интерфейсом.

Однако главное достоинство прошивок заключаются в том, что некоторые из них представляют собой версии Android гораздо новее предлагаемых производителем устройства.

Например, для Samsung Galaxy S2 нет официальной версии Android новее 4.4, следовательно этот смартфон вот-вот лишится возможности запускать WhatsApp. Однако, благодаря альтернативным прошивкам, на этом устройстве Android можно обновить вплоть до версии 9.0.

Впрочем, установка прошивки на смартфон гораздо сложнее установки альтернативного клиента. Процедура требует от пользователя определенных навыков и знаний, а также несет за собой риск полной поломки гаджета.

Можно не значит нужно

Поломка гаджета – страшная, но не единственная проблема, которая угрожает энтузиастам, желающим продолжить использовать WhatsApp на устаревшем смартфоне. Общаясь с «Газетой.Ru», эксперты по информационной безопасности предупредили, что использование альтернативных клиентов мессенджера и загрузка прошивок являются крайне опасными для личных данных пользователей процедурами.

«Использовать модифицированные клиенты WhatsApp я крайне не рекомендую. Неофициальные источники приложений не несут никакой ответственности перед пользователями за код распространяемых приложений.

И вероятность получить из такого источника, помимо базовых функций, встроенную в легитимное приложение вредоносную нагрузку на порядки выше. Это относится к приложениям любого назначения, включая мессенджеры», – сказал директор по продуктам группы компаний «Гарда» Павел Кузнецов.

По его словам, аналогичное утверждение тождественно и для разработчиков неофициальных прошивок. Эксперт не исключает, что в обоих случаях на смартфон можно случайно загрузить вредоносную программу, которая может похитить из банковского приложения платежную информацию.

«Лучше всего, конечно, от использования устаревшего смартфона отказаться в принципе. Однако, если такой возможности нет, я могу дать две рекомендации. Первая – использовать так называемые средства наложенной защиты, например мобильные антивирусы. Вторая – соблюдать правила цифровой гигиены. В контексте устаревания ОС эта рекомендация в первую очередь относится к использованию официальных приложений. Будь то WhatsApp или любой другой онлайн-сервис. Даже если у человека нет нового смартфона, у него наверняка есть компьютер. На нем можно запустить браузерную версию WhatsApp, которая наверняка безопаснее клиента из неизвестного источника», – сказал он.