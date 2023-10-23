Онлайн без потерь: 10 правил безопасности в интернете

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Заведите отдельную карту для платежей в интернете. Подключите в своем банке СМС-информирование о всех операциях. Так вы сможете быстро заметить, если ваша карта будет скомпрометирована, и заблокировать ее. Постарайтесь ничего не покупать в соцсетях, особенно с предоплатой. Изучайте историю магазина в сети, проверьте наличие контактов, выясните, можно ли туда приехать и познакомиться вживую. По правилам эквайринга на сайте продавца должна быть информация о том, кто принимает платеж. Читая отзывы, обратите внимание, чтобы они были разными.