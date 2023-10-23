Онлайн без потерь: 10 правил безопасности в интернете

Знаю пароль – вижу ориентир
В первую очередь устанавливайте разные пароли во всех аккаунтах. Лучше выбирать сложные комбинации букв и цифр, которые трудно взломать. То же касается и секретных вопросов, сделайте так, чтобы ответ был непредсказуемым. Не забывайте про двухфакторную аутентификацию в соцсетях и обязательно выходите из учетной записи после завершения сеанса, особенно если вход был выполнен через чужое устройство. Помните, что нельзя хранить пароли в телефоне, пересылать их в соцстех. Заведите несколько адресов электронной почты: личная, рабочая и развлекательная.
Осторожно, фишинг!
Не открывайте сомнительные ссылки в электронных письмах и мессенджерах. Они могут содержать опасный код, особенно аккуратно работайте с файлами с расширением .exe. Такие же правила работают и в отношении неизвестных приложений, их не стоит устанавливать. Пользуйтесь только официальными магазинами App Store, Google Play и Windows Market. Не забывайте, что ваших друзей в соцсетях могли взломать и просьбы о перечислении им денег также могут быть происками мошенников. Удостоверьтесь, что попавший в беду – это действительно ваш знакомый.
Wi-Fi имеет значение
Не доверяйте непроверенным Wi-Fi-соединениям, которые не запрашивают пароль, чаще всего такие бывают в общественных местах. Злоумышленники могут использовать их для кражи личных данных. Выключайте Wi-Fi, когда им не пользуетесь. Так вы сможете защитить себя и сэкономить заряд батареи. Совет для пользователей Google Chrome, Firefox и Opera: если вы часто путешествуете и выходите в сеть с ноутбука в общественных местах, установите специальное расширение для браузера для безопасного выхода в интернет.
VPN-проблема
Резко возросшая популярность VPN уже привела к массовым утечкам данных. Пытаясь попасть на заблокированный сайт, многие об этом забывают. Однако риски есть всегда. Принцип работы бесплатных сервисов не совсем прозрачен. Владельцы могут передать ваши данные и трафик третьим лицам. При установке подобных приложений внимательно читайте пользовательское соглашение. Выбирайте платные версии, а лучше и вовсе их избегайте.
Волшебные программы
Установите и обновляйте антивирусы. Устаревшие версии не могут гарантировать защиту от вредоносного ПО. Ежедневно в мире появляется несколько новых вирусов, поэтому софту нужно как можно чаще получать информацию о методах борьбы с ними. Вы тоже можете изучить этот вопрос более детально, например, прочитав познавательные статьи на сайте «Лаборатории Касперского».
Пора обновиться
Регулярно обновляйте операционную систему на своем устройстве. Выполняйте резервное копирование данных. Следуйте правилу «3-2-1»: создайте одну основную копию и две резервные. Сохраните две копии на разных физических носителях, а одну — в облачном хранилище (Google Диск, Яндекс.Диск, специальные решения от Акронис). Не забывайте бэкапить все устройства: смартфоны, планшеты, компьютеры/ноутбуки и периодически чистите историю поиска и кэш в браузерах.
Личное, а не публичное
Не пересылайте конфиденциальную информацию (номер банковской карты, ПИН-код, паспортные данные) через мессенджеры. Письма со сканами документов лучше удалять сразу после отправки или получения, не надо хранить их в почте. Не делитесь каждым своим шагом в соцсетях. За вами могут наблюдать недоброжелатели, которые впоследствии этим воспользуются.
С заботой о детях
Установите безопасный режим для ребенка. Для этого создайте отдельную учетную запись на сайте поисковой системы или используйте детские поисковики: Гогуль или Спутник.дети. Тоже самое можно сделать и с устройством, вы сможете отслеживать количественно проведенных часов в интернете, историю посещения, самостоятельно заблокировать некоторые ресурсы.
Деньги не вопрос
Заведите отдельную карту для платежей в интернете. Подключите в своем банке СМС-информирование о всех операциях. Так вы сможете быстро заметить, если ваша карта будет скомпрометирована, и заблокировать ее. Постарайтесь ничего не покупать в соцсетях, особенно с предоплатой. Изучайте историю магазина в сети, проверьте наличие контактов, выясните, можно ли туда приехать и познакомиться вживую. По правилам эквайринга на сайте продавца должна быть информация о том, кто принимает платеж. Читая отзывы, обратите внимание, чтобы они были разными.
Подальше от деструктива
Чтобы минимизировать риски и защитить не только свои ресурсы, но и психику, лучше переходить на отечественные платформы. Западные ИТ-гиганты часто продвигают деструктивный контент, который негативно сказывается на психике. Более того, администраторы не всегда реагируют на жалобы и в случае непредвиденной ситуации, могут даже проигнорировать вашу проблему.