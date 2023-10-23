Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Технологии

Онлайн без потерь: 10 правил безопасности в интернете

Как не дать мошенникам получить доступ к вашим персональным данным в сети

close
100%
Depositphotos
Открывая непроверенную ссылку или оставляя свои личные данные на новом сайте, мы рискуем оказаться в руках злоумышленников. Уже придуманы сотни мошеннических схем и разработаны десятки вредоносных приложений. Отследить все хакерские уловки невозможно, но вполне реально защитить себя от опасностей.
1

Знаю пароль – вижу ориентир

close
100%
Depositphotos

В первую очередь устанавливайте разные пароли во всех аккаунтах. Лучше выбирать сложные комбинации букв и цифр, которые трудно взломать. То же касается и секретных вопросов, сделайте так, чтобы ответ был непредсказуемым. Не забывайте про двухфакторную аутентификацию в соцсетях и обязательно выходите из учетной записи после завершения сеанса, особенно если вход был выполнен через чужое устройство. Помните, что нельзя хранить пароли в телефоне, пересылать их в соцстех. Заведите несколько адресов электронной почты: личная, рабочая и развлекательная.

2

Осторожно, фишинг!

close
100%
Depositphotos

Не открывайте сомнительные ссылки в электронных письмах и мессенджерах. Они могут содержать опасный код, особенно аккуратно работайте с файлами с расширением .exe. Такие же правила работают и в отношении неизвестных приложений, их не стоит устанавливать. Пользуйтесь только официальными магазинами App Store, Google Play и Windows Market. Не забывайте, что ваших друзей в соцсетях могли взломать и просьбы о перечислении им денег также могут быть происками мошенников. Удостоверьтесь, что попавший в беду – это действительно ваш знакомый.

3

Wi-Fi имеет значение

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Не доверяйте непроверенным Wi-Fi-соединениям, которые не запрашивают пароль, чаще всего такие бывают в общественных местах. Злоумышленники могут использовать их для кражи личных данных. Выключайте Wi-Fi, когда им не пользуетесь. Так вы сможете защитить себя и сэкономить заряд батареи. Совет для пользователей Google Chrome, Firefox и Opera: если вы часто путешествуете и выходите в сеть с ноутбука в общественных местах, установите специальное расширение для браузера для безопасного выхода в интернет.

4

VPN-проблема

close
100%
Depositphotos

Резко возросшая популярность VPN уже привела к массовым утечкам данных. Пытаясь попасть на заблокированный сайт, многие об этом забывают. Однако риски есть всегда. Принцип работы бесплатных сервисов не совсем прозрачен. Владельцы могут передать ваши данные и трафик третьим лицам. При установке подобных приложений внимательно читайте пользовательское соглашение. Выбирайте платные версии, а лучше и вовсе их избегайте.

5

Волшебные программы

close
100%
Depositphotos

Установите и обновляйте антивирусы. Устаревшие версии не могут гарантировать защиту от вредоносного ПО. Ежедневно в мире появляется несколько новых вирусов, поэтому софту нужно как можно чаще получать информацию о методах борьбы с ними. Вы тоже можете изучить этот вопрос более детально, например, прочитав познавательные статьи на сайте «Лаборатории Касперского».

6

Пора обновиться

close
100%
Depositphotos

Регулярно обновляйте операционную систему на своем устройстве. Выполняйте резервное копирование данных. Следуйте правилу «3-2-1»: создайте одну основную копию и две резервные. Сохраните две копии на разных физических носителях, а одну — в облачном хранилище (Google Диск, Яндекс.Диск, специальные решения от Акронис). Не забывайте бэкапить все устройства: смартфоны, планшеты, компьютеры/ноутбуки и периодически чистите историю поиска и кэш в браузерах.

7

Личное, а не публичное

close
100%
Depositphotos

Не пересылайте конфиденциальную информацию (номер банковской карты, ПИН-код, паспортные данные) через мессенджеры. Письма со сканами документов лучше удалять сразу после отправки или получения, не надо хранить их в почте. Не делитесь каждым своим шагом в соцсетях. За вами могут наблюдать недоброжелатели, которые впоследствии этим воспользуются.

8

С заботой о детях

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Установите безопасный режим для ребенка. Для этого создайте отдельную учетную запись на сайте поисковой системы или используйте детские поисковики: Гогуль или Спутник.дети. Тоже самое можно сделать и с устройством, вы сможете отслеживать количественно проведенных часов в интернете, историю посещения, самостоятельно заблокировать некоторые ресурсы.

9

Деньги не вопрос

close
100%
Depositphotos

Заведите отдельную карту для платежей в интернете. Подключите в своем банке СМС-информирование о всех операциях. Так вы сможете быстро заметить, если ваша карта будет скомпрометирована, и заблокировать ее. Постарайтесь ничего не покупать в соцсетях, особенно с предоплатой. Изучайте историю магазина в сети, проверьте наличие контактов, выясните, можно ли туда приехать и познакомиться вживую. По правилам эквайринга на сайте продавца должна быть информация о том, кто принимает платеж. Читая отзывы, обратите внимание, чтобы они были разными.

10

Подальше от деструктива

close
100%
Shutterstock

Чтобы минимизировать риски и защитить не только свои ресурсы, но и психику, лучше переходить на отечественные платформы. Западные ИТ-гиганты часто продвигают деструктивный контент, который негативно сказывается на психике. Более того, администраторы не всегда реагируют на жалобы и в случае непредвиденной ситуации, могут даже проигнорировать вашу проблему.

Картина дня
Израиль поставил ХАМАС условие. Не выполнят — начнется операция в Газе
NYT: Израиль отложил операцию в Газе из-за переговоров по заложникам
Могла ли Россия избежать локдауна? Когда появится «Спутник V» от нового штамма? Интервью с Гинцбургом
Академик Гинцбург рассказал о том, какие уроки нужно извлечь из пандемии
«Очень высокая эффективность». Способны ли российские системы ПВО сбивать ракеты ATACMS?
Полковник Ходаренок отметил эффективность российской ПВО против ракет ATACMS
В США назвали виновных в гибели экс-капитана подлодки Ржицкого и военкора Татарского
Фильм-концерт Тейлор Свифт обошел в прокате новинку от Скорсезе
Взрывы произошли в городе Запорожье
Бывших министра туризма и председателя правительства Северной Осетии посадили за растрату
Новости и материалы
Для внедорожников Tank в РФ внедрена возможность удаленного управления
Автодорогу залило фекалиями после аварии с трактором-ассенизатором
Призер Олимпиады назвал основную проблему Косторной
Самая старая собака в мире умерла в возрасте 31 года
На Украине заявили о потерях в миллиарды долларов с февраля 2022 года
Рассмотрение жалобы на продление ареста Беркович отложили
Украина получила от Европейского банка развития обещанные миллиарды
В российской гимназии выявили несколько случаев менингита
Минздрав России договорился с ВОЗ о мероприятиях на территории РФ
В Краснодаре предприятиям потребсферы рекомендовали отказаться от празднования Хеллоуина
Американское издание рассказало, кто взорвал Дарью Дугину
В массовой потасовке подростков на Алтае пострадали шесть человек
Россиян предупредили о вероятности образования «пузыря» на рынке ипотеки
В сети появились фото обновленного Kia Carnival
Призер Олимпиады: к Косторной и Кунице есть много вопросов по качеству элементов
Бывший футболист сборной рассказал о трудностях игры за границей
В «Интер Майами» футболисты учат испанский язык, чтобы общаться с Месси
В ХАМАС заявили, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо
Все новости
В Кремле отреагировали на угрозы Латвии закрыть Балтийское море для России
Финалиста шоу «Перепой звезду» отправили из мечети в войсковую часть
В России снизились поставки машин путем параллельного импорта
Жители Стамбула могут остаться без воды через два месяца
Более 5 тыс. человек погибли в Газе из-за израильских ударов
Прошел Афган, командовал парадом, попал в дачный скандал. Умер экс-замглавы Минобороны Пузанов
Умер бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
«Главный русский лебедь»: балерине Ульяне Лопаткиной — 50
«Измеряются тысячами»: в ДНР рассказали о потерях ВСУ за две недели
Гагин заявил о рисках украинских ударов ракетами ATACMS по территории России
Тест: продолжите фразу из рекламы девяностых
Что говорил брату Леня Голубков и кто любит «Мамбу»?
Выпускников Армавирского летного училища попытались отравить на банкете. Задержан украинский агент
Fighterbomber: украинский агент пытался отравить российских летчиков тортом
НАТО готовится к конфликту с Россией в Арктике
Адмирал НАТО Бауэр оценил риск конфликта в Арктике из-за дружбы России и Китая
«Добраться до головы змеи». Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт
В Израиле заявили, что атакуют Иран, если «Хезболла» откроет фронт на севере
Головой в унитаз. В детдоме в Омской области воспитанницы издевались над сверстницей
СК возбудил дело о халатности после издевательств в омском детдоме
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий