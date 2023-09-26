Какие смартфоны перестанут включать WhatsApp

Разработчики WhatsApp предупредили о прекращении работы мессенджера на смартфонах на базе Android ниже версии 5.0 с 24 октября 2023 года. Для продолжения работы пользователи должны обновить либо операционную систему, либо само устройство. Доступ к сервису отключится у нескольких поколений Android, включая версии 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. Количество пользователей с этими версиями ОС превышает 1 млн человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

С 24 октября на всех Android

Американский сервис обмена мгновенными сообщениями WhatsApp (принадлежит организации Meta (признана в России экстремистской и запрещена)) с 24 октября начнет поддерживать устройства на базе Android только с операционной системой (ОС) 5.0 (выпуска 2014 года) и выше, предупредили в пресс-службе сервиса.

На гаджетах на базе Android с устаревшей ОС мессенджер работать перестанет. В компании отметили, что о прекращении поддержки ОС старой версии и необходимости установления обновления пользователей предупредят, отправив сообщение в самом мессенджере. Причем предупреждение отправят несколько раз при необходимости. Пользователи, чьи гаджеты не соответствуют требованиям, должны либо обновить ОС на своем смартфоне, либо купить новый гаджет.

Также, как отметили в компании, телефон для работы на нем мессенджера должен принимать SMS-сообщения или звонки во время подтверждения номера. «Мы не поддерживаем создание новых аккаунтов на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi», — сказали в пресс-службе сервиса.

В ногу со временем

Доступ к приложению отключится у нескольких поколений Android, включая версии 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. Количество пользователей с этими версиями ОС превышает 1 млн человек. Для владельцев iPhone условия работы мессенджера тоже поменяются — такие устройства должны быть обновлены хотя бы до iOS 12.

На ресурсе 91mobiles.com перечислили смартфоны, на которых WhatsApp перестанет работать: Samsung Galaxy Note2, Samsung Galaxy S2,

amsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Tab 10.1, HTC One, HTC Desire HD, HTC Sensation, LG Optimus 2X, Nexus 7, LG Optimus G Pro, HTC One,

Sony Xperia Z, Sony Xperia S2, Sony Ericsson Xperia Arc3, Motorola Xoom, Motorola Droid Razr.

Подобное нововведение — не первое. Руководство мессенджера каждый год определяет, «какие устройства и программное обеспечение с наименьшим количеством пользователей можно признать устаревшими». В сервисе объясняют это необходимостью соблюдения безопасности и желанием «идти в ногу со временем».

Среди других нововведений — во вторник разработчики WhatsApp представили новую бета-версию мессенджера для Android, в котором изменились некоторые элементы интерфейса. Новая бета-версия пока доступна для скачивания из Google Play только ограниченному числу пользователей.

Как написал портал WBI, в обновленной версии 2.23.20.10 появились новые оттенки зеленого, которые станут преобладающими цветами. Добавились новые иконки. Например, был переработан дизайн кнопки начала нового чата. Новое оформление мессенджера станет доступно всем пользователям с выходом одного из ближайших обновлений WhatsApp.

Альтернативные способы

Специалист по информационной безопасности Алексей Курочкин рассказал RT, как пользоваться WhatsApp на старых смартфонах. По его словам, альтернативные клиенты WhatsApp от сторонних разработчиков позволят пользователям смартфонов со старыми версиями Android сохранить доступ к мессенджеру.

«Я вам с вероятностью 99% говорю, что есть альтернативные способы пользования WhatsApp на старых версиях. Есть сторонние приложения, на которых можно использовать свой аккаунт в WhatsApp», — утверждает Курочкин.

Он объяснил отказ WhatsApp от поддержки старых версий Android сложностью в сохранении одинаковой функциональности в приложениях для разных поколений ОС. «Нельзя бесконечно поддерживать что-то старое», — заключил эксперт.