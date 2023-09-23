Робот для подглядывания, секс-клуб и роборука: чем прославился создатель Android Рубин

Сегодня исполняется ровно 15 лет со дня выхода первой версии самой популярной в мире мобильной ОС Android. По этому случаю «Газета.Ru» вспоминает скандальные эпизоды из жизни создателя Android Энди Рубина. После его изгнания из Google в СМИ появились разоблачающие статьи, которые доказывают, что Рубин помешан не только на роботах, но и на сексе. Он содержал женщин за их согласие участвовать в оргиях, «отдавал» их другим мужчинам и курировал секс-клуб.

Гений отклонений

Странное поведение создателя Android публично подмечали не только наблюдательные журналисты, но и его коллеги. Например, основатель Apple Стив Джобс называл Рубина «большим высокомерным ублюдком», а бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт – «гением с отклонениями». Странности Рубина проявлялись во многом. Но самая яркая и скандальная из них – зацикленность на сексе.

Вся подноготная развратной жизни Рубина вскрылась в 2018 году, когда издание The New York Times (NYT) опубликовало большое расследование о причинах увольнения разработчика из Google. Создатель Android покинул «корпорацию добра» в 2014 году, на тот момент он год как занимал пост главы подразделения робототехники. По официальной версии, Рубин ушел из Google, чтобы развивать собственный инкубатор стартапов.

Однако в NYT выяснили, что покинуть компанию гения попросил один из основателей Google Ларри Пейдж после того, как узнал, что еще в 2013 году Рубин принудил одну из подчиненных сотрудниц Google к оральному сексу. На тот момент за «отцом» Android уже числилось дисциплинарное взыскание: за хранение на рабочем компьютере порнороликов со связанными женщинами ему не выплатили одну из премий.

Когда произошли оба инцидента, Рубин был женат на японке Ри Хирабару – они познакомились, работая в Google. Женщина бросила карьеру ради семейной жизни и воспитания ребенка, а Рубин продолжал заводить отношения с сотрудницами даже после свадьбы. В интервью NYT Хирабару рассказала, что Рубин создал тайный банковский счет, с которого тратил сотни тысяч долларов на любовниц. В распоряжении журналистов также оказался скриншот переписки с одной из них.

«Ты будешь счастлива, когда я о тебе позабочусь. Ты будешь моей собственностью, а я буду одалживать тебя другим людям», – писал он.

Секс-клуб

После публикации расследования NYT другие СМИ тоже находили и публиковали подробности личной жизни Рубина. Новые детали, отрытые в 2019 году BuzzFeed News, напрямую перекликаются с тем жутковатым сообщением «о собственности». В материалах судебного дела по разделу имущества во время развода Рубина и Ри Хирабару журналисты нашли показания женщины «М», которая была членом секс-клуба, созданного Рубиным.

«М» рассказала, что за деньги исполняла различные сексуальные прихоти мужчин, которым ее предлагал Рубин. Утехи записывались на видео, для «удовольствия» разработчика и его приятелей. Непосредственно Рубина «М» тоже ублажала.

Сколько было таких женщин — неизвестно. Рубин оплачивал все расходы секс-работниц взамен на право предлагать их другим мужчинам. Между ними регулярно происходили оргии.

Не исключено, что мужчинами, которым Рубин предлагал любовниц, были другие топ-менеджеры Google. Основателя Android «уволили» из Google с огромным выходным пособием в размере $90 млн. Один из акционеров Alphabet (материнская фирма Google. – Прим. ред.) Джеймс Мартин в разговоре с The Washington Post предположил, что Рубину дали «золотой парашют» (большое выходное пособие. – Прим. ред.) за его молчание. Мартин считает, что в противном случае «безвкусные подробности сексуальных домогательств со стороны топ-менеджеров Google» могут стать достоянием общественности.

Сам Рубин все обвинения либо отрицал, либо называл сильно преувеличенными. Клевету он связывал с происками Хирабару, которая хотела отсудить у него деньги, заработанные в Google. Перед свадьбой, по словам Хирабару, Рубил вынудил подписать ее брачный договор, согласно которому она не могла претендовать на его личные средства при разводе.

Стальные страсти

Всю жизнь Рубин был одержим не только женщинами, но и роботами. Истории, связанные с этим увлечением, тоже раскрывают создателя Android как довольно эксцентричную личность.

«Энди Рубин – это 56-летний инженер с бритой головой, который носит черные кожаные куртки и очки в металлической оправе. Возможно, больше всего известен в мире как создатель Android. Но в Кремниевой долине (часть штата Калифорния, где сосредоточена большая часть крупнейших IT-корпораций в мире. – Прим. ред.) он прославился своей страстью к оживлению машин, которая выделяла его среди других», – так GQ описывает Рубина.

В конце 90-х он работал в компании WebTV, которая делала телеприставки с выходом в интернет. Там Рубин создал колесного робота с камерой, микрофоном и дистанционным управлением. Он то ли в шутку, то ли в угоду своей испорченности использовал машину для подглядывания и подслушивания за коллегами. В конце концов, партнерам Рубина это надоело, они взломали робота и стали следить уже за ним. В СМИ этот инцидент вызывал небольшую шумиху из-за использования роботов в промышленном шпионаже.

Позже, уже после покупки Android корпорацией Google, Рубин оснастил свой дом в Калифорнии дверным звонком, сканирующим сетчатку глаза. Если система не опознавала гостя, она активировала роборуку, которая в доме била в гонг. Сам программист шутил, что создал эту систему для защиты от бывших девушек. В офисе Android в кампусе Google тоже была похожая роборука. Она наливала Рубину кофе каждый раз, как он отправлял ей соответствующее SMS.

Апогеем страсти «отца» Android к роботам стало его назначение на пост главы подразделения робототехники в корпорации Google.

Рубин в шутку назвал свою часть компании «Репликант» в честь восставших против людей роботов из фантастического фильма «Бегущий по лезвию». Не все над этой шуткой смеялись.

GQ пишет, что некоторые в Кремниевой долине всерьез полагали, что Рубин, имея неограниченные ресурсы Google и непростой характер, может положить начало восстанию машин против человечества.

Последние годы Рубин продолжает жить в Калифорнии. Он инвестирует в заинтересовавшие его IT-стартапы, а также руководит собственной фирмой Simple Things, которая разрабатывает ПО для «умных» систем видеонаблюдения.

А что до его истинной страсти, — о ней мы, видимо, узнаем из будущих расследований.