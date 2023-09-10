«Азия для начинающих». Как россияне покоряют Сингапур, и почему там сложно жить

Россиянин Александр Фарсеев переехал в Сингапур в 2013 году. С тех пор он периодически возвращается в Россию, но свою технологическую компанию развивает именно в азиатской стране. По его мнению, Сингапур отлично подходит для развития бизнеса в Азии вне Китая, так как в приоритете у государства англоязычные проекты. Однако работа в Сингапуре имеет и недостатки, которые предприниматель не стал скрывать. В интервью «Газете.Ru» он, в том числе, рассказал и об особенностях налоговой системы, требованиях к языку и невероятных затратах даже для специалиста с высокой зарплатой.

Александр Фарсеев — предприниматель, генеральный директор SoMin.ai, цифровой платформы-выпускника Generation S, помогающей маркетологам проводить рекламные кампании на основе больших языковых моделей и нейросетей. Окончил Национальный университет Сингапура. Читает курсы по бизнесу, цифровому маркетингу и искусственному интеллекту в Национальном университете Сингапура и Наньянском технологическом университете. В настоящее время является профессором факультета информационных технологий и программирования университета ИТМО в Петербурге, ведет занятия дистанционно.

close 100% Александр Фарсеев Из личного архива

В чем Россия впереди

— Вы заметили перемены в России за 10 лет проживания в другой стране?

— Я возвращался в Россию и даже один раз возвращался на год. Были такие смешанные чувства, потому что в некоторых вещах Россия была сильно впереди, в некоторых позади. Россия была и остается очень технологически развитой и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения логистики.

— В каких сферах Россия впереди?

— Если смотреть на бизнес, особенно в области маркетинга, то Россия, безусловно, впереди, в сравнении, например, с Азией. Потому что Россия исторически воспитывала очень много технически грамотных специалистов.

Сингапур очень сфокусирован на бизнес: на продажах, на банках и так далее. Соответственно, можно увидеть, что технологически Россия впереди, но она это не умеет продавать. А в Сингапуре умеют продавать, но у них гораздо меньше того, что можно продавать.

close 100% Из личного архива

— Знание русского языка все еще является преимуществом в России для ведения бизнеса в IT?

— Да, иностранные компании с русскоязычными специалистами все еще имеют преимущество. Мы приезжали в рамках программы Skolkovo Softlanding, и нашей компании было легко по сравнению с остальными.

Мы могли по-русски объяснить, чем занимаемся, но при этом мы международная компания с главным офисом в Сингапуре. У нас уже имелся международный опыт, что добавляло нам значимости и интереса.

Именно поэтому большинство международных специалистов, которые сейчас живут в России, они в итоге говорят по-русски. Такая же проблема в Китае, и в странах, где английский язык не очень сильно развит: Япония, Индонезия, Малайзия, Тайвань.

— А в Сингапуре люди хорошо говорят по-английски?

— В Сингапуре с этим гораздо лучше, потому что Сингапур — это азиатский международный хаб. В Азии два хаба: Гонконг и Сингапур.

Сингапур — это хаб на Юго-Восточную Азию и на Австралию, а Гонконг — это окно для тех компаний, которые хотят работать с Китаем и Юго-Восточной Азией.

Гонконг и Сингапур не являются значимыми рынками сами по себе. Это крайне маленькие рынки, но там много людей, которые принимают решения по всей Азии, и, соответственно, для компаний это интересное место с точки зрения продаж из Сингапура сразу во много мест.

— Почему вы в свое время выбрали именно Сингапур?

— Мне повезло начать писать свою кандидатскую диссертацию в Национальном университете Сингапура. Мне просто хотелось найти очень хороший университет, и именно этот вуз предложил мне уехать для написания работы.

Мне в принципе было еще интересно в Азии пожить. В то же время я работаю в ИТМО, где до сих пор читаю лекции и учу студентов, у меня есть свои аспиранты. Я веду занятия как дистанционно, так и очно, когда периодически приезжаю в Россию.

close 100% Из личного архива

Чем отличаются Россия и Сингапур

— Какие еще есть заметные отличия сингапурского уклада жизни от российского?

— Разная культура. В Сингапуре люди достаточно вежливые, я бы сказал. Нужно уметь общаться определенным образом. Откровенность, открытость, эмоциональность — это почти всегда не преимущество.

Можно посмотреть на китайских детей — их учат, что быть эмоциональным не очень хорошо, не очень круто. Это, наверное, ново было для меня здесь. Люди порой удивляются.

Иногда из-за этого с тобой не будут работать, потому что такое поведение сильно отличается от принятого правилами. В то же время люди, безусловно, друг друга очень сильно уважают.

В этом плане Сингапур наименее азиатская страна из всех азиатских. Такая «Азия для начинающих».

— Иностранцы повлияли на Сингапур?

— Да, здесь много европейцев сидит из международных компаний Сингапура. Они, управляя всей Азией, постепенно прививают новую культуру. У нас в компании тоже международный уклад.

Я думаю, что проработав в Европе или в США, можно переехать в Сингапур и будет достаточно комфортно. И наоборот. Однако, я достаточно много сюда русских ребят привозил, они были интернами, студентами, моими коллегами, которые работали в компании, — очень многим не удавалось устроиться.

Потому что нужно уметь адаптироваться, нужно уметь привыкать к акценту, нужно не злиться, нужно понимать, что люди очень сильно отличаются от тебя. Вообще это в принципе проблема больших стран. Они думают, что везде в мире все такие же, как они. А маленькие страны, они привыкли адаптироваться с самого начала.

Можно заметить, что у американцев, у россиян, у китайцев есть одинаково серьезные проблемы встраивания в другие общества.

Очень часто они чувствуют себя одинокими, непринятыми. И это является причиной, почему люди уезжают, особенно в бизнес-среде.

close 100% Из личного архива

Английский в почете

— Для работы в Сингапуре достаточно английского? Или все-таки нужен китайский?

— Нет, китайский особо не поможет, потому что, во-первых, тут все по-английски разговаривают, во-вторых, в основном здесь англоязычные люди управляют Азией.

То есть китайский может быть плюсом, но это не будет чем-то определяющим. Недавно у меня был очень хороший кандидат из России, который разговаривал по-китайски и жил в Эмиратах.

Его не пригласили, потому что он конкурировал с коллегой из Пакистана, который не говорил по-китайски, но умел делать, что заявлял. И для нас это было безусловно важнее. Все-таки язык в нашей индустрии маркетинга, наверное, не самый главный скилл. Есть множество вещей, которые нужно просто делать хорошо.

— В Гонконге этот скилл был бы более важен?

— Более, но все равно не так. Очень мало иностранцев учит местный язык, потому что в ДНК экс-колониальных стран вшита необходимость хорошо разговаривать на международных языках, не только своих личных. Потому в Сингапуре четыре официальных языка. И к тому же вся документация происходит на английском.

Российские айтишники против индийских

— Насколько в целом российские специалисты востребованы в Сингапуре?

— Российским специалистам здесь гораздо сложнее сделать визу, получить вид на жительство. Потому что никто не знает, как это работает в точности. Однако вероятность того, что россиянин станет сингапурцем и откажется от своего паспорта, статистически очень маленькая.

А в случае, допустим, малайца или китайца, она сильно выше. Переезжая в Сингапур, они автоматически повышают свой уровень жизни.

На мой взгляд, самая большая проблема русских — это английский язык. Потому что во многих индустриях не достаточно просто говорить на языке. Тебе на этом языке нужно обслуживать клиентов, продавать, вести переговоры.

Россия в этом очень похожа на Китай. Не нужен английский язык в России, а китайцам не нужен английский язык в Китае.

То, что в России считается Upper-Intermediate, здесь считается — ну да, ты себе можешь еду заказать, не более. А все остальное будет проблемой.

Если ты программист, которого наняла русскоязычная компания, то это не является проблемой. Но если это какой-то международный бизнес, то очень большое количество реально грамотных специалистов, которые лучше с точки зрения своих умений, не смогут устроиться в Сингапуре просто из-за проблемы с языком.

— Специалисты из каких стран востребованы в международных компаниях в Сингапуре?

— Индия, безусловно, имеет большое количество преференций здесь из-за языка и географической близости. У них даже есть специальные условия для тех, кто очень маленькую зарплату получает. Они все равно смогут приехать сюда работать. Так же как и жители Филиппин или Мьянмы.

Китайцы этнические гораздо более подходят с точки зрения культуры, баланса расы. Естественно, у них тоже больше возможностей сюда переехать. Но с точки зрения языка, как правило, у них все плохо, как и у россиян. А вот с точки зрения других параметров все в порядке.

close 100% Из личного архива

— По вашим оценкам, сколько россиян живет в Сингапуре?

— Комьюнити русских в Сингапуре не такое большое, там всего около семи тыс. человек. А европейцы, у которых проблем с языком нет, у них здесь комьюнити в 30-50 тыс.

Налоговое бремя?

— Насколько ли страшна налоговая система в Сингапуре, как многие пугают?

— Правда в том, что здесь за все нужно платить. Имеется свой аналог пенсионных отчислений. Если ты местный, то каждый месяц забирают достаточно много денег на пенсию.

— Больше 13%? (13% — подоходный налог с зарплат в России для граждан, чья зарплата составляет не более пяти млн руб. в год, 15% — когда более пяти млн руб. — «Газета.Ru»)

— Нет, не больше. Налоги здесь прогрессивные и начинаются с 6%. В то же время здесь человек не может не платить, он обязан это платить. Эти деньги кладутся в специальный банк под проценты.

— И это выгодный способ увеличить свои сбережения?

— Да, так как процент выше, чем если ты просто свои сбережения положишь в любой банк. Потом этими деньгами можно заплатить за медицинские услуги, за образование детей и за покупку жилья. В принципе все сингапурцы это и делают.

На самом деле ничего бесплатного нигде нет — ни в Сингапуре, ни в России. Просто разные механики изъятия этих денег.

Вот в России почти вся сумма отчислений на самом деле лежит на работодателе, человек на себе чувствует только 13%. В Сингапуре ты все отчисления платишь сам: и налоги, и в пенсионный фонд. Но потом ты этим же и расплачиваешься, лично видишь, на что сколько тратится.

В России происходит абсолютно то же самое, но существует концепция, что у нас бесплатное образование и бесплатная медицина. Хотя бесплатного ничего не бывает.

close 100% Из личного архива

Зарплаты в Сингапуре

— Насколько российскому IT-специалисту потенциально выгоднее устроиться в Сингапур с целью увеличения зарплаты?

— Если у него нормальный уровень английского языка, и он уже достаточно международный специалист, тогда в Сингапуре такой айтишник сможет получать больше.

Средний уровень IT-специалиста в Сингапуре низкий, потому что образование сильно смещено в область бизнеса и банкинга. Из-за этого действительно хорошие специалисты сильно дороже, чем все остальные.

А в России уровень выше, соответственно, российскому IT-специалисту стать хорошим специалистом в Сингапуре гораздо легче, чем стать хорошим специалистом в России.

— На какую зарплату может рассчитывать такой айтишник из России?

— Я думаю, что в России программист может получать $3-5 тыс. (287-478 тыс. руб. по текущему курсу), может и меньше. А в Сингапуре такие же специалисты смогут получать $8-9 тыс. (765-860 тыс. руб.).

То есть это все равно не будет уровень зарплат Кремниевой долины за тех же самых людей, но это будет что-то среднее, и это будет больше, чем в Японии, Малайзии, на Филиппинах и Тайване.

— Уровень жизни в Сингапуре позволит эти деньги тратить не только на аренду?

— По большому счету нет. В итоге выйдет скорее всего примерно одинаково. Мне кажется, что быть программистом внутри России и зарабатывать меньше денег удобнее, чем быть программистом в Сингапуре.

Потому что у тебя не будет стабильности, тебе нужно будет вообще за все платить. И несмотря на то что у тебя зарплата будет выше, ты эти все деньги будешь тратить на жилье, а оно здесь очень дорогое.

Да много чего здесь очень дорого. Например, медицина. Чтобы родить ребенка, здесь нужно $10 тыс. (956 тыс. руб.) минимум потратить. Само рождение, пару дней в больнице, визиты доктора до и после родов. Если у тебя этих денег нет, то вероятно придется ехать рожать в Россию.

close 100% Из личного архива

Кто покорит Сингапур

— Какой IT-специалист сможет в Сингапуре найти работу?

— Разработчики смогут найти здесь работу достаточно легко, если они со своими умениями запросят зарплату сильно меньше, чем запросит такой же сингапурец, и у них будет достаточный уровень английского языка для общения в команде.

— А бизнес-специалисты технологических компаний?

— Если говорить про бизнес-специалистов, то это только самый высокий уровень менеджеров в российских компаниях, которые были вынуждены разговаривать по-английски со своими региональными коллегами в Европе, в США, в Азии.

Соответственно, это было то, чем они занимались последние годы, у них выработалось это умение, для них это не является чем-то особенным.

— То есть те россияне, которые работали в представительствах зарубежных компаний?

— Я бы сказал, что да, только они.

На мой взгляд, это отражает отношение международного сообщества к русским специалистам. Я думаю, что русским специалистам не стоит строить иллюзий.